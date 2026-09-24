Tarp Afganistano ir Pakistano vėl įsiplieskė konfliktas: griaudėja sprogimai

Pakistano informacijos ministras pareiškė, kad šalies pajėgos smogė 10 taikinių Afganistane, tačiau tikslios vietos nenurodė. Pareigūnas apkaltino kaimyninę šalį leidus savo teritorijoje veikti „teroristų prieglaudoms“.
Afganistano kariuomenės ir vyriausybės atstovai iškart neatsakė į AFP prašymus pakomentuoti šį smūgį, kuris įvykdytas praėjus kelioms dienoms po mirtino Pakistano bombardavimo pasienio ruože.
Kandaharo gyventojas ketvirtadienį AFP pasakojo girdėjęs lėktuvą, o po to – didelį sprogimą, sukėlusį gaisrą miesto centre.
Keliomis valandomis vėliau Pakistano informacijos ministras Attaullah Tararas patvirtino atakas orlaiviais ir dronais.
Pakistanas smogė Afganistanui
„Pakistanas atliko tikslius antskrydžius ir drono smūgius 10-yje Afganistano vietų“, – socialiniame tinkle „X“ rašė A. Tararas.
„Smūgiai buvo apgalvoti, tikslūs, sukalibruoti ir proporcingi bei griežtai apriboti iki nustatytų karinių objektų, tiesiogiai susijusių su pasikėsinimais į Pakistaną“, – teigė jis.
Jungtinių Tautų (JT) duomenimis, anksčiau šią savaitę per smūgius rytų Afganistane žuvo mažiausiai trys civiliai, nors Pakistanas teigia, kad buvo nukauti 28 kovotojai.
Nors pasienio zonoje dažnai kyla panašūs incidentai, smūgiai Afganistano miestų teritorijose pasitaiko retai.
Tiek Kandaharas, tiek sostinė Kabulas buvo atakuoti, kai Afganistanas ir Pakistanas susirėmė vasario pabaigoje; pasak JT pagalbos misijos Afganistane (UNAMA), kelias savaites trukęs smurtas pareikalavo šimtų afganų civilių gyvybių.
Nors kovą buvo pasiektas susitarimas dėl ugnies nutraukimo, įvairių šalių pastangos tarpininkauti neprivertė kaimynių rasti ilgalaikio sprendimo.
Saugumo klausimai išlieka pagrindine kliūtimi, ypač Pakistano reikalavimas, kad Afganistanas suvaldytų „Tehreek-e-Taliban Pakistan“ (TTP) kovotojų grupuotę.
Islamabadas kaltina Talibano vyriausybę priglaudžiant kovotojus, atsakingus už išpuolių banga, ypač TTP, kuri daugelį metų vykdo smurtinę kampaniją prieš Pakistaną.
„Pakistanas daugelį metų nuosekliai reiškė didelį susirūpinimą Afganistano Talibano režimui ir jo derybininkams dėl nuolatinio teroristų prieglobsčių ir jų paramos tinklų buvimo Afganistano teritorijoje“, – ketvirtadienį „X“ teigė A. Tararas.
„Užuot išardęs šiuos tinklus ir ėmęsis patikimų bei patikrinamų veiksmų prieš tuos, kurie naudojasi Afganistano teritorija terorizmui prieš Pakistaną vykdyti, Afganistano Talibano režimas pasirinko eskaluoti situaciją priešiškomis dronų operacijomis prieš Pakistaną.“
Afganistano pareigūnai šiuos kaltinimus neigia ir atsikerta, kad Pakistanas pats globoja priešiškas grupuotes bei negerbia Afganistano suvereniteto.
Šios savaitės Pakistano smūgiai pasienio ruože įvyko po penktadienį surengto išpuolio prieš policijos būstinę šiaurės Pakistane, per kurį žuvo mažiausiai 31 žmogus.
Atsakomybę už šią ataką prisiėmė su TTP susijusi grupuotė.
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