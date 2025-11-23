Ukraina pasakė, ko dar šiandien tikisi iš Trumpo taikos plano

Dėkojame! Medžiaga sėkmingai išsiųsta redaktoriui.
Ukraina: naujas JAV taikos plano variantas jau atspindi pagrindinius Kyjivo prioritetus
Į naujausią JAV plano dėl karo Ukrainoje nutraukimo projekto versiją įtraukta dauguma Kyjivo „pagrindinių prioritetų“, sekmadienį po kelių derybų ratų Ženevoje pareiškė Ukrainos derybininkų komandos narys.
„Dabartinėje dokumento versijoje, nors ji dar tik baigiama tvirtinti, jau atsispindi dauguma Ukrainos pagrindinių prioritetų“, – sakė derybininkas Rustemas Umerovas.
Jis pridūrė: „Tikimės, kad per šią dieną bus padaryta tolesnė pažanga.“
Volodymyras Zelenskis: į JAV planą gali būti įtraukti elementai, pagrįsti Ukrainos perspektyva
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad į prieštaringai vertinamą JAV planą dėl karo pabaigos gali būti įtrauktos Ukrainos perspektyvos, sekmadienį Ženevoje vykstant delegacijų deryboms.
„Šiuo metu yra supratimas, kad į amerikiečių pasiūlymus gali būti įtraukta nemažai Ukrainos požiūriu pagrįstų ir Ukrainos nacionaliniams interesams svarbių elementų“, – sakė jis socialiniuose tinkluose.
Trumpas įsiutęs: „UKRAINOS „LYDERIAI“ NEIŠREIŠKĖ JOKIO DĖKINGUMO“
JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį vėl apkaltino Ukrainą, kad ši nereiškia pakankamai dėkingumo Vašingtonui už paramą prieš Rusijos invaziją, Ženevoje derybų dėl plano užbaigti karą susitinkant aukščiausiems JAV ir Ukrainos atstovams.
„UKRAINOS „LYDERIAI“ NEIŠREIŠKĖ JOKIO DĖKINGUMO UŽ MŪSŲ PASTANGAS“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Jis taip pat pakartojo reiškiantis nusivylimą dėl karo sukeltos „ŽMOGIŠKOSIOS KATASTROFOS“ ir užsipuolė savo pirmtaką Joe Bideną, tačiau Rusijos agresijos tiesiogiai nepasmerkė.
ELTA primena, kad JAV paskelbė 28 punktų taikos planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kyjivas dėl šio plano turi apsispręsti iki lapkričio 27 d.
Pagal JAV pateiktą planą Ukraina turėtų padaryti reikšmingų nuolaidų, įskaitant pasitraukimą iš Rusijos neužkariautų rytinių šalies dalių, kariuomenės mažinimą, atsisakymą tapti NATO nare.
Savo ruožtu Ukrainos Volodymyras Zelenskis su planu buvo supažindintas ketvirtadienį. Penktadienį jis pareiškė, kad Ukraina atsidūrė prieš „labai sunkų pasirinkimą: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, turėdamas omenyje JAV.
Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planą įvertino teigiamai, sakydamas, kad 28 punktų dokumentas galėtų tapti „galutinio taikos susitarimo pagrindu“.
Laukia taika ar dar didesnė įtampa? Prasidėjo derybos dėl JAV plano karui Ukrainoje užbaigti
Ženevoje prasidėjo derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo plano Ukrainai, sekmadienį pranešė Ukrainos vyriausiasis derybininkas Andrijus Jermakas.
Prasidėjo pirmieji susitikimai su Ukrainos sąjungininkių Europoje – Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos – atstovais, platformoje „Telegram“ rašė A. Jermakas, Šveicarijos mieste vadovaujantis prezidento Volodymyro Zelenskio paskirtai devynių asmenų delegacijai.
Kitame derybų etape prie jų prisijungs JAV delegacija.
„Mes laikomės labai konstruktyvios pozicijos“, – sakė A. Jermakas, einantis V. Zelenskio kanceliarijos vadovo pareigas.
Jis pridūrė, kad planuojama surengti keletą susitikimų įvairiais formatais.
„Mes toliau dirbame kartu, siekdami užtikrinti ilgalaikę ir teisingą taiką Ukrainoje“, – sakė jis.
V. Zelenskis teigė siekiantis pateikti alternatyvius pasiūlymus. Prasidėjus deryboms jis pažymėjo, kad Ukrainos, JAV ir Europos komandos palaiko glaudžius ryšius ir deda pastangas karui užbaigti.
„Kraujo liejimas turi būti sustabdytas, mes taip pat turime užtikrinti, kad karas niekada neįsipliekstų iš naujo“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.
„Laukiu šiandienos derybų rezultatų ir tikiuosi, kad visi dalyviai bus konstruktyvūs. Teigiamo rezultato reikia mums visiems“, – savo įraše socialiniame tinkle pažymėjo V. Zelenskis.
Ukraina su Vakarų pagalba jau beveik ketverius metus ginasi nuo Rusijos karinės agresijos.
D. Trumpo 28 punktų plane iš Ukrainos reikalauja didelių nuolaidų, o jį gavęs V. Zelenskis žadėjo, kad jo vyriausybė pateiks šiam planui alternatyvų.
Ukraina pasakė, ko dar šiandien tikisi iš Trumpo taikos plano
Ukraina tikisi šiandien pasiekti pažangą peržiūrint JAV prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų planą užbaigti karui, sekmadienį pareiškė aukštas Ukrainos derybininkas.
„Mūsų dabartiniai pasiūlymai, nors dar nėra galutiniai, įvardija daug Ukrainos prioritetų“, – socialiniuose tinkluose parašė Rustemas Umerovas.
„Vertiname, kad partneriai iš Amerikos glaudžiai dirba su mumis, siekdami suprasti mūsų susirūpinimą ir pasiekti šį kritinį tašką, ir tikimės šiandien pasiekti daugiau pažangos.“
R. Umerovas, buvęs Ukrainos gynybos ministras, dabar einantis Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas, dalyvauja derybose Ženevoje dėl prieštaringai vertinamo D. Trumpo taikos plano.
Kyjivas ir Europos sąjungininkai spaudžia JAV peržiūrėti dabartinę dokumento versiją, kuri, jų manymu, labai palanki Rusijai.
Derybose, kurios sekmadienį prasidėjo Šveicarijos mieste, dalyvauja JAV, Ukrainos ir Europos delegacijos.