 
Kalendorius
Lapkričio 23 d., sekmadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
100
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Taikos derybos dėl Ukrainos. Ukraina pasakė, ko dar šiandien tikisi iš Trumpo taikos plano

2025-11-23 14:46 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-11-23 14:46

Ukraina tikisi šiandien pasiekti pažangą peržiūrint JAV prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų planą užbaigti karui, sekmadienį pareiškė aukštas Ukrainos derybininkas.

Ukraina pasakė, ko dar šiandien tikisi iš Trumpo taikos plano
8

Ukraina tikisi šiandien pasiekti pažangą peržiūrint JAV prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų planą užbaigti karui, sekmadienį pareiškė aukštas Ukrainos derybininkas.

REKLAMA
100

Taikos derybos dėl Ukrainos
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Taikos derybos dėl Ukrainos

TURI NUOTRAUKŲ AR VIDEO MEDŽIAGOS ŠIA TEMA?
Atsiųsk mums!
SIŲSTI

Dėkojame! Medžiaga sėkmingai išsiųsta redaktoriui.

Peržiūrėjus, ji bus patalpinta į straipsnį.

SIŲSTI
arba
PRIDĖTI
Klaida: nuotrauka, kurią bandote įkelti, užima per daug vietos ... (kažkas panašaus)
Įkelkite savo turimas nuotraukas ar video medžiagą ir nurodykite savo kontaktinius duomenis, kad prireikus galėtume su jumis susisiekti.
PUBLIKUOTI
PUBLIKUOTI
TIESIOGIAI
Atnaujinti
s.
Ukrainos taikos derybos. 2025-11-23
Svarbiausios naujienos
19:30

Ukraina pasakė, ko dar šiandien tikisi iš Trumpo taikos plano

Ukraina tikisi šiandien pasiekti pažangą peržiūrint JAV prezidento Donaldo Trumpo 28 punktų planą užbaigti karui, sekmadienį pareiškė aukštas Ukrainos derybininkas.

„Mūsų dabartiniai pasiūlymai, nors dar nėra galutiniai, įvardija daug Ukrainos prioritetų“, – socialiniuose tinkluose parašė Rustemas Umerovas.

„Vertiname, kad partneriai iš Amerikos glaudžiai dirba su mumis, siekdami suprasti mūsų susirūpinimą ir pasiekti šį kritinį tašką, ir tikimės šiandien pasiekti daugiau pažangos.“

R. Umerovas, buvęs Ukrainos gynybos ministras, dabar einantis Nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretoriaus pareigas, dalyvauja derybose Ženevoje dėl prieštaringai vertinamo D. Trumpo taikos plano.

Kyjivas ir Europos sąjungininkai spaudžia JAV peržiūrėti dabartinę dokumento versiją, kuri, jų manymu, labai palanki Rusijai.

Derybose, kurios sekmadienį prasidėjo Šveicarijos mieste, dalyvauja JAV, Ukrainos ir Europos delegacijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

18:17

Ukraina: naujas JAV taikos plano variantas jau atspindi pagrindinius Kyjivo prioritetus

Į naujausią JAV plano dėl karo Ukrainoje nutraukimo projekto versiją įtraukta dauguma Kyjivo „pagrindinių prioritetų“, sekmadienį po kelių derybų ratų Ženevoje pareiškė Ukrainos derybininkų komandos narys.

„Dabartinėje dokumento versijoje, nors ji dar tik baigiama tvirtinti, jau atsispindi dauguma Ukrainos pagrindinių prioritetų“, – sakė derybininkas Rustemas Umerovas.

Jis pridūrė: „Tikimės, kad per šią dieną bus padaryta tolesnė pažanga.“

REKLAMA
REKLAMA
17:04

Volodymyras Zelenskis: į JAV planą gali būti įtraukti elementai, pagrįsti Ukrainos perspektyva

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad į prieštaringai vertinamą JAV planą dėl karo pabaigos gali būti įtrauktos Ukrainos perspektyvos, sekmadienį Ženevoje vykstant delegacijų deryboms.

„Šiuo metu yra supratimas, kad į amerikiečių pasiūlymus gali būti įtraukta nemažai Ukrainos požiūriu pagrįstų ir Ukrainos nacionaliniams interesams svarbių elementų“, – sakė jis socialiniuose tinkluose.

REKLAMA
16:54

Trumpas įsiutęs: „UKRAINOS „LYDERIAI“ NEIŠREIŠKĖ JOKIO DĖKINGUMO“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį vėl apkaltino Ukrainą, kad ši nereiškia pakankamai dėkingumo Vašingtonui už paramą prieš Rusijos invaziją, Ženevoje derybų dėl plano užbaigti karą susitinkant aukščiausiems JAV ir Ukrainos atstovams.

„UKRAINOS „LYDERIAI“ NEIŠREIŠKĖ JOKIO DĖKINGUMO UŽ MŪSŲ PASTANGAS“, – parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

Jis taip pat pakartojo reiškiantis nusivylimą dėl karo sukeltos „ŽMOGIŠKOSIOS KATASTROFOS“ ir užsipuolė savo pirmtaką Joe Bideną, tačiau Rusijos agresijos tiesiogiai nepasmerkė.

REKLAMA
REKLAMA
14:57

28 punktų JAV taikos planas Ukrainai

ELTA primena, kad JAV paskelbė 28 punktų taikos planą dėl karo Ukrainoje užbaigimo. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Kyjivas dėl šio plano turi apsispręsti iki lapkričio 27 d.

Pagal JAV pateiktą planą Ukraina turėtų padaryti reikšmingų nuolaidų, įskaitant pasitraukimą iš Rusijos neužkariautų rytinių šalies dalių, kariuomenės mažinimą, atsisakymą tapti NATO nare.

Savo ruožtu Ukrainos Volodymyras Zelenskis su planu buvo supažindintas ketvirtadienį. Penktadienį jis pareiškė, kad Ukraina atsidūrė prieš „labai sunkų pasirinkimą: arba prarasti orumą, arba rizikuoti prarasti svarbų partnerį“, turėdamas omenyje JAV.

Tuo metu Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas planą įvertino teigiamai, sakydamas, kad 28 punktų dokumentas galėtų tapti „galutinio taikos susitarimo pagrindu“.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
14:53

Laukia taika ar dar didesnė įtampa? Prasidėjo derybos dėl JAV plano karui Ukrainoje užbaigti

 Ženevoje prasidėjo derybos dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo plano Ukrainai, sekmadienį pranešė Ukrainos vyriausiasis derybininkas Andrijus Jermakas.

Prasidėjo pirmieji susitikimai su Ukrainos sąjungininkių Europoje – Vokietijos, Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos – atstovais, platformoje „Telegram“ rašė A. Jermakas, Šveicarijos mieste vadovaujantis prezidento Volodymyro Zelenskio paskirtai devynių asmenų delegacijai.

Kitame derybų etape prie jų prisijungs JAV delegacija.

„Mes laikomės labai konstruktyvios pozicijos“, – sakė A. Jermakas, einantis V. Zelenskio kanceliarijos vadovo pareigas. 

Jis pridūrė, kad planuojama surengti keletą susitikimų įvairiais formatais.

„Mes toliau dirbame kartu, siekdami užtikrinti ilgalaikę ir teisingą taiką Ukrainoje“, – sakė jis.

V. Zelenskis teigė siekiantis pateikti alternatyvius pasiūlymus. Prasidėjus deryboms jis pažymėjo, kad Ukrainos, JAV ir Europos komandos palaiko glaudžius ryšius ir deda pastangas karui užbaigti.

„Kraujo liejimas turi būti sustabdytas, mes taip pat turime užtikrinti, kad karas niekada neįsipliekstų iš naujo“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

„Laukiu šiandienos derybų rezultatų ir tikiuosi, kad visi dalyviai bus konstruktyvūs. Teigiamo rezultato reikia mums visiems“, – savo įraše socialiniame tinkle pažymėjo V. Zelenskis.

Ukraina su Vakarų pagalba jau beveik ketverius metus ginasi nuo Rusijos karinės agresijos.

D. Trumpo 28 punktų plane iš Ukrainos reikalauja didelių nuolaidų, o jį gavęs V. Zelenskis žadėjo, kad jo vyriausybė pateiks šiam planui alternatyvų.

REKLAMA

 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Į Trumpo kaltinimus sureagavo Zelenskis: „Ukraina yra dėkinga“
„Asmeniškai prezidentui Trumpui“: į kaltinimus sureagavęs Zelenskis neigia JAV lyderio žodžius (1)
Nepriimtinas Trumpo planas Ukrainai: Europa negaili kritikos – „yra didelių trūkumų“
Nepriimtinas Trumpo planas Ukrainai: Europa negaili kritikos – „yra didelių trūkumų“ (8)
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda apie Europos planus: sieks pakoreguoti JAV rengiamą taikos planą Ukrainai (13)
Marco Rubio (nuotr. SCANPIX)
JAV teisinasi dėl Rusijos „pageidavimų sąrašo“: ar Trumpas bando „prastumti“ savo taikos planą? (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Vasileuskas
Vasileuskas
2025-11-23 15:03
Jokios tai ne derybos. Ukraina kartu su ES atlieka testą - "who is who". Ukraina nepasirašys jokios kacapų/jankių ruoštos ir jai brukamo kapituliacijos akto. Beje, nei Zelenskis, nei Rada neturi įgaliojimų spręsti teritorinių klausimų ne referendumo keliu. Tiesa, ES ir EEB šalys jau yra pasruošusios perimti visą karinį tiekimą Ukrainai iš JAV karo pramonės. Šiai dienai ES ir EBB karo pramonės lygis išaugo 680% lyginant su 2024 metais, kai per tą patį laikotarpį JAV karo pramonė smuko iki 20% 2020m lygio.
Atsakyti
Melas propoganda
Melas propoganda
2025-11-23 16:16
Nevyksta jokios derybos....ką gali derėtis Ukraina ir Amerika... konfliktas tarp Rusijos ir Ukrainos...jos ir turi derėtis.... Amerika pamatė kokios pinigų plovimo schemos ir vagystės dabar stato Zelinski rakum...
Atsakyti
Senis69
Senis69
2025-11-23 17:29
Tikėti amerikonu tas pats, kaip tikėti kad prostitutė yra nekalta merga.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (100)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų