Svarbu milijonams: skubiai atlikite šį veiksmą – galėjo nutekėti „Gmail“ prisijungimai

Pranešama, kad dar 2025 m. balandį įvyko nutekėjimas, dabar skelbiama, jog nutekėti galėjo 183 mln. įvairių slaptažodžių ir prisijungimo duomenų.
Nutekėjo dalies „Gmail“ vartotojų slaptažodžiai
„Have I Been Pwned“ duomenų bazės savininkas Troy Huntas sako, kad tarp nutekėjusių duomenų yra ir „Gmail“ prisijungimo duomenys.
Anot minėto leidinio, „Have I Been Pwned“ yra pagrindinis šaltinis tiems, kurie rūpinasi savo paskyros saugumu. Tai yra vieta, kur galima sužinoti, ar jūsų el. pašto adresai, paskyros ar slaptažodžiai pasirodė duomenų nutekėjimuose, dark web ir pan. Šaltiniu naudotis nemokama.
Nutekinta apie 3,5 terabaitų duomenų, iš viso 23 milijardai eilučių. Duomenyse daugiausia trys dalykai: svetainių adresai, el. pašto adresai ir slaptažodžiai.
„Kai kas nors prisijungia prie „Gmail“, jo el. pašto adresas ir slaptažodis yra užfiksuojami „gmail.com“, todėl yra trys dalys“, – aiškina T. Huntas.
Kibernetinių nusikaltėlių pasaulyje dažnai pasikartoja prisijungimo duomenys, todėl T. Huntas iš pradžių norėjo patikrinti, ar jo turima duomenų bazė yra nauja. 94 tūkst. pavyzdžių analizė parodė, kad 92 proc. iš jų iš tiesų nebuvo nauji.
Tačiau matematikai pastebi, kad po šios vagystės lieka 8 proc. naujų duomenų, o tai yra daugiau nei 14 milijonų prisijungimo duomenų.
Ką daryti, jei įtariate, jog buvo nutekinti jūsų „Gmail“ prisijungimai?
Minėtoje bazėje galima pasitikrinti, ar paskyros duomenys ten nėra įtraukti. Jeigu jums kyla įtarimas, kad jūsų duomenys buvo nutekinti, turėtumėte prisijungti į savo paskyrą ir peržiūrėti jos veiklą.
Jei negalite prisijungti, „Google“ pataria eiti į paskyros atkūrimo puslapį ir atsakyti į pateiktus klausimus.
Jei naudojatės „Chrome“ slaptažodžių tvarkykle, galite pasitikrinti, ar jūsų „Gmail“ slaptažodis yra nutekintas, silpnas ar naudojamas prisijungiant prie kelių paskyrų. Tam egzistuoja slaptažodžių patikrinimo funkcija.
Kompiuteryje tai galima padaryti „Chrome“ naršyklėje, pasirinkus „Slaptažodžiai ir automatinis užpildymas“ iš meniu, tada „Google“ slaptažodžių tvarkyklė, Patikrinimas.
Ten turėtų parodyti, ar naudojate slaptažodžius, kurie yra nesaugūs.
Jeigu slaptažodis nesaugus, reikia jį pakeisti.
Specialistai taip pat pataria nenaudoti to paties slaptažodžio keliose paskyrose.
