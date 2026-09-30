Sužlugdytas išpuolis prieš JAV karinę bazę JK – įtariamieji paleisti už užstatą: „Pastebėjau...“

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Ginkluoti policijos pareigūnai tikrino kiekvieną į Ferfordo karinę oro bazę įvažiuojantį automobilį. Saugumas padidintas po to, kai savaitgalį šalia bazės sužlugdytas teroro išpuolis. Apie įtartinus asmenis policijai pranešusi vietos gyventoja detalėmis dalijosi su žiniasklaida.
„Pirmas dalykas, kurį pastebėjau, buvo transporto priemonė kelyje į mūsų ūkį. Tada supratau, kad jų yra 3 ir jos pastatytos labai keistai – negali pravažiuoti“, – pasakojo vietos ūkininkė.
Įtariamieji paleisti už užstatą
Įvykio vietoje sulaikyti 5 tamsaus gymio jauni vyrai iš Londono. Jiems pateikti įtarimai dėl disponavimo sprogmenimis ir teroristinio akto rengimo. Tačiau, visų nuostabai, kovos su terorizmu policijos vadas praneša, kad įtariamieji paleisti.
„Galiu patvirtinti, kad po išsamių apklausų ir tyrimų 5 įtariamieji šią popietę buvo paleisti už užstatą. Noriu pabrėžti, kad tai nereiškia, jog tyrimas baigtas“, – sakė policijos vadas Laurence'as Tayloras.
„Nagrinėjame visas versijas, įskaitant galimybę, kad šie asmenys veikė – sąmoningai ar nesąmoningai – pavedus tarpininkams arba valstybės remiamiems veikėjams“, – tikino gynybos ministras Wesas Streetingas.
Policija iki šiol oficialiai nepaskelbė, ką trijuose prie bazės paliktuose furgonuose aptiko išminavimo robotas. Britų žiniasklaida svarsto, kad įtariamieji taip greitai paleisti todėl, jog sprogmenų nebuvo. Tuo metu D. Trumpas neslepė nuostabos dėl britų sprendimo.
„Esu nustebęs, kad juos paleido. Nebūčiau to daręs. Klausykite, jie puikiai sureagavo, dirbome su jais. Viską žinome. Nebūtume jų paleidę“, – sakė JAV prezidentas.
Kategoriškai atmeta kaltinimus
Paklaustas, ar incidentą surengė Iranas, D. Trumpas į detales nesileido. O valstybės sekretorius Marco Rubio neabejojo, kad užsienio veikėjai prisidėjo.
„Tai atvejis, kur akivaizdžiai įsipainiojęs užsienio aktorius. Kol kas nesileisiu į detales“, – sakė M. Rubio.
Iš Ferfordo bazės Amerikos bombonešiai kyla atakuoti taikinių Irane. Karo pradžioje Teheranas šią bazę vadino teisėtu taikiniu, tačiau dabar kategoriškai atmeta kaltinimus. Kol vyksta tyrimas, Londonas nuo tiesioginių kaltinimų susilaiko, tačiau po nepaprastojo ministrų susitikimo, kalbėdamas apie grėsmes, užsienio reikalų ministras mini Iraną.
„Priešinsimės Irano branduoliniam ginklavimuisi taikydami sankcijas, priešinsimės Irano parankiniams ir toliau izoliuosime Iraną, kad šis vėl atvertų Hormūzo sąsiaurį, o tai iš esmės svarbu sprendžiant pragyvenimo krizę čia, namuose“, – tikino užsienio reikalų ministras Edas Milibandas.
Iš apylinkių aplink karinę bazę evakuotos 85 šeimos jau galėjo grįžti į savo namus.
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