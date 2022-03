Susprogdinus prekybos centrą žuvo bent 8 žmonės, o Rusija teisinasi: ukrainiečiai čia neva slėpė raketas

Vėlai sekmadienį rusų pajėgos apšaudė prekybos centrą „Retroville“. Nugriaudėjo vienas didžiulis sprogimas ir keletas mažesnių, griuvėsiuose kilo gaisras. Į dangų pakilo didžiulis dūmų stulpas.

Pirmadienį aukų skaičius išaugo iki aštuonių.

Rusija skelbia, kad prekybos centrą atakavo dėl to, kad jį Ukraina neva naudojo raketų perkrovimui. Tiesa, Rusija šio karo metu ne kartą pateikė klaidingą informaciją ir naudoja propagandą. Tai pabrėžia ir užsienio žiniasklaida.

🎥 Live monitoring and recording system shows how Ukrainian MLRS uses a shopping centre as shelter to reload missiles ➡️ https://t.co/bOqijwFjXT pic.twitter.com/UmUVUD8tuF