Kalendorius
Rugsėjo 20 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Stebuklingas išsigelbėjimas: mirtinai sužalotas 5 dienas šliaužė iš rusų nelaisvės namo

2025-09-20 12:30 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-09-20 12:30

Rytų Ukrainos ligoninėje guli karys su kruvinu raiščiu ant galvos, rankoje laikantis užrašų knygelę. Tai – Vladyslavas, kuris šiandien priverstas mintis dėstyti rašikliu. Rugpjūčio 17-ąją jis atsidūrė medikų rankose ir dabar gydosi nuo gyvybei pavojingų sužalojimų, rašo „Radio Free Europe/Radio Liberty“.

Vladyslavas ligoninėje (nuotr. stop kadras)

Rytų Ukrainos ligoninėje guli karys su kruvinu raiščiu ant galvos, rankoje laikantis užrašų knygelę. Tai – Vladyslavas, kuris šiandien priverstas mintis dėstyti rašikliu. Rugpjūčio 17-ąją jis atsidūrė medikų rankose ir dabar gydosi nuo gyvybei pavojingų sužalojimų, rašo „Radio Free Europe/Radio Liberty“.

REKLAMA
8

Negalėdamas kalbėti, Vladyslavas užrašais pasakoja savo istoriją.

„Jo būklė buvo sunki. Jei būtumėte matę jo gerklę, suprastumėte“, – sakė ligoninės direktorius Serhijus. – „Jei žaizda būtų buvusi vos pusę centimetro į kairę ar į dešinę, miego arterija būtų perpjauta, ir gyvybė užgestų per minutę ar dvi.“

TAIP PAT SKAITYKITE:

Direktorius paprašė neskelbti jo pavardės. To paties pageidavo ir Vladyslavas.

Nelaisvėje – kankinimai ir siaubas

33-ejų metų vyras tarnavo netoli Pokrovsko – regione, kur kelis mėnesius vyko vieni aršiausių mūšių dėl intensyvių Rusijos atakų. Rugpjūčio 12-ąją jis dingo be žinios.

REKLAMA
REKLAMA

Savo užrašais Vladyslavas liudija, kad pateko į Rusijos pajėgų nelaisvę. Jį ir kitus karius nuvedė į rūsį, kur dalis buvo kankinami.

REKLAMA

„Jis sakė, kad juos privertė žiūrėti. Jie negalėjo nusisukti. Jie turėjo matyti, kaip kiti yra kankinami“, – pasakojo žmona Viktorija.

„Jie juos pjaustė. Ir Vladyslavas taip pat buvo kankinamas“, – pridūrė jo brolis.

Agresoriai nupjovė dalį jo ausies, replėmis išrovė dantį, perpjovė kaklą. Vėliau visus Ukrainos karius įmetė į duobę ir užvertė šiukšlėmis.

REKLAMA
REKLAMA

Stebuklingas pabėgimas

Pasak Vladyslavo, jo rankos buvo surištos, o jis pats paliktas šalia mirusių bendražygių. Tačiau stiklo šukės pagalba jam pavyko išsilaisvinti. Penkias dienas jis šliaužė, kol pasiekė Ukrainos pozicijas.

„Gavome pranešimą apie sužeistąjį, karininką, kuris buvo paimtas į nelaisvę, – prisiminė Artiomas, paramedikas iš humanitarinės organizacijos. – Jam buvo perrėžta gerklė. Jis išgyveno. Nuėjome jo paimti. Šį atvejį prisiminsiu visą gyvenimą.“

Gydytojai prognozuoja, kad jam prireiks kelių operacijų, kol jis vėl galės kalbėti. Kol kas prie jo lovos budi šeima ir padeda jam po truputį atsigauti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Slava Ukraini
Slava Ukraini
2025-09-20 12:54
Cia pasakos edukuotiem ir vakcinuotiem Slava Ukraini fanatikam?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (8)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų