Stebuklingas išsigelbėjimas: mirtinai sužalotas 5 dienas šliaužė iš rusų nelaisvės namo

Negalėdamas kalbėti, Vladyslavas užrašais pasakoja savo istoriją.
„Jo būklė buvo sunki. Jei būtumėte matę jo gerklę, suprastumėte“, – sakė ligoninės direktorius Serhijus. – „Jei žaizda būtų buvusi vos pusę centimetro į kairę ar į dešinę, miego arterija būtų perpjauta, ir gyvybė užgestų per minutę ar dvi.“
Direktorius paprašė neskelbti jo pavardės. To paties pageidavo ir Vladyslavas.
Nelaisvėje – kankinimai ir siaubas
33-ejų metų vyras tarnavo netoli Pokrovsko – regione, kur kelis mėnesius vyko vieni aršiausių mūšių dėl intensyvių Rusijos atakų. Rugpjūčio 12-ąją jis dingo be žinios.
Savo užrašais Vladyslavas liudija, kad pateko į Rusijos pajėgų nelaisvę. Jį ir kitus karius nuvedė į rūsį, kur dalis buvo kankinami.
„Jis sakė, kad juos privertė žiūrėti. Jie negalėjo nusisukti. Jie turėjo matyti, kaip kiti yra kankinami“, – pasakojo žmona Viktorija.
„Jie juos pjaustė. Ir Vladyslavas taip pat buvo kankinamas“, – pridūrė jo brolis.
Agresoriai nupjovė dalį jo ausies, replėmis išrovė dantį, perpjovė kaklą. Vėliau visus Ukrainos karius įmetė į duobę ir užvertė šiukšlėmis.
Stebuklingas pabėgimas
Pasak Vladyslavo, jo rankos buvo surištos, o jis pats paliktas šalia mirusių bendražygių. Tačiau stiklo šukės pagalba jam pavyko išsilaisvinti. Penkias dienas jis šliaužė, kol pasiekė Ukrainos pozicijas.
„Gavome pranešimą apie sužeistąjį, karininką, kuris buvo paimtas į nelaisvę, – prisiminė Artiomas, paramedikas iš humanitarinės organizacijos. – Jam buvo perrėžta gerklė. Jis išgyveno. Nuėjome jo paimti. Šį atvejį prisiminsiu visą gyvenimą.“
Gydytojai prognozuoja, kad jam prireiks kelių operacijų, kol jis vėl galės kalbėti. Kol kas prie jo lovos budi šeima ir padeda jam po truputį atsigauti.
