Stebinantys atlyginimų skirtumai: moterys iki metų pabaigos „dirbs nemokamai“

Vienodas darbo užmokestis vis dar nėra realybė visoje ES: vyrai uždirba vidutiniškai 12 proc. daugiau per valandą nei moterys. Tai reiškia, kad nuo pirmadienio moterys teoriškai galėtų nustoti dirbti iki metų pabaigos, kad kompensuotų darbo užmokesčio skirtumą. Kiekvienais metais Briuselis šią datą pažymi kaip „Vienodo darbo užmokesčio dieną“.
„Nėra jokios priežasties, kodėl vyrams ir moterims už tą patį darbą turėtų būti mokama skirtingai“, – teigia Europos Komisijos narės Roxana Minzatu ir Hadja Lahbib.
Pažanga ir iššūkiai
Per pastarąjį dešimtmetį skirtumas sumažėjo 4 proc., tačiau bendra pažanga visoje ES yra lėta. Apie 24 proc. dabartinio vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumo susiję su tuo, kad moterys yra pernelyg gausiai atstovaujamos mažai apmokamose srityse, pavyzdžiui, sveikatos priežiūros ir švietimo sektoriuose.
Darbo hierarchijoje užimama padėtis taip pat turi įtakos atlyginimams: moterys užima mažiau nei vieną iš dešimties įmonių generalinių direktorių pareigų.
Nuo 2020 m. Europos Komisija (EK) žengė žingsnius lyčių lygybės srityje, įgyvendindama iniciatyvas, susijusias su darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra, priežiūros paslaugomis bei atlyginimų skaidrumu. Siekdama sumažinti lyčių atlyginimų skirtumus, ES 2023 m. priėmė atlyginimų skaidrumo direktyvą.
Pagal šias naujas taisykles, kurios įsigalios ne vėliau kaip 2026 m. birželį, įmonės turės dalytis informacija apie atlyginimus ir įgyvendinti pokyčius, jei lyčių atlyginimų skirtumas viršys 5 proc.
EK šiuo metu rengia naują Lyčių lygybės strategiją po 2025 m., kurioje bus numatytos naujos iniciatyvos ir teisės aktai ateinantiems metams.
Atlyginimų skirtumai Lietuvoje
Darbo užmokesčio atotrūkis tarp vyrų ir moterų Lietuvoje 2024 m. siekė 13 proc., teigia „Sodros“ Statistikos, analizės ir prognozės skyriaus patarėja Kristina Ziteikytė. Tuo metu Vilniaus universiteto profesorė Jelena Stankevičienė tvirtina, kad nors šis skirtumas po truputį mažėja, vyrų ir moterų atlygiams susilyginti prireiktų kone šimtmečio.
„Pastaruosius 7 metus fiksavome vyrų ir moterų darbo pajamų atotrūkio mažėjimą. Pernai ir užpernai tas atotrūkis sustojo ir vyrai uždirba 13 proc. daugiau nei moterys. Šiuo metu didesnį sumažėjimo pamatyti sudėtinga“, – LRT radijui teigė K. Ziteikytė.
„Tas rodiklis nuolatos svyruoja apie 13 proc. Ir yra skaičiavimai, kad jei nebus daroma ekonominių intervencijų, atotrūkis sumažės tik per 100 metų“, – kalbėjo J. Stankevičienė.
Didžiausias vyrų ir moterų atlyginimų atotrūkis – IT ir ryšių, finansų ir draudimo bei sveikatos sektoriuose, kur vyrai uždirba maždaug 600–700 eurų į rankas daugiau. Tuo metu mažiausias atotrūkis švietime, čia vyrai uždirba 12 eurų daugiau.
Be to, anot „Sodros“, moterys sudaro tik 39 proc. asmenų, užimančių vadovų pozicijas.
