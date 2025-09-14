Starmeris: neleisime žmonėms jaustis įbaugintiems dėl jų kilmės ar odos spalvos

Šie jo komentarai nuskambėjo praėjus dienai po to, kai Londone apie 150 tūkst. žmonių dalyvavo didžiausiame kada nors JK vykusiame kraštutinių dešiniųjų proteste, kurį organizavo aktyvistas Tommy Robinsonas.
Sekmadienį K. Starmeris taip pat pasmerkė protesto metu įvykdytus išpuolius prieš policijos pareigūnus.
Policija pranešė, kad sužeisti 26 pareigūnai, keturi iš jų – sunkiai, kai susidūrė su „nepriimtinu smurtu“, bandydami suvaldyti minias.
Sostinės policija teigė, kad susirėmimai kilo po to, kai kai kurie dalyviai bandė patekti į vadinamąsias „sterilias zonas“ netoli kontrprotestuotojų.
Tuo pat metu apie 5 tūkst. žmonių dalyvavo eitynėse „Pasipriešink rasizmui“, kurios prasidėjo maždaug už pusantro kilometro į šiaurę. Apie 1 tūkst. policininkų buvo dislokuoti tam, kad atskirtų konkuruojančias grupes.
Taip pat pranešama, kad buvo sulaikyti 24 žmonės, o Londono policija perspėjo, jog artimiausiomis dienomis sulaikytųjų skaičius gali padidėti.
„Žmonės turi teisę į taikų protestą. Tai yra kertinė mūsų šalies vertybių dalis“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė britų premjeras.
„Tačiau mes neleisime, kad būtų puolami policijos pareigūnai, atliekantys savo darbą, arba kad žmonės mūsų gatvėse jaustųsi įbauginti dėl savo kilmės ar odos spalvos“, – pridūrė jis.
Šeštadienio protesto metu ne kartą kritikuotas K. Starmeris pažymėjo, kad JK yra šalis, kuri remiasi tolerancijos, įvairovės ir pagarbos principais.
„Mūsų vėliava atspindi mūsų įvairialypę šalį, ir mes niekada jos neatiduosime tiems, kurie ją naudoja kaip smurto, baimės ir susiskaldymo simbolį“, – pareiškė JK premjeras.
