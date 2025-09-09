JK ugniagesių sąjunga ragina Starmerį atšaukti valstybinį Trumpo vizitą

Ugniagesių gelbėtojų profesinės sąjungos (FBU) teigimu, paaiškėjo, kad vizito metu gaisrininkai bus dislokuoti oficialioje K. Starmerio užmiesčio rezidencijoje Čekerse – tuo tarpu dėl biudžeto apkarpymų ir miško gaisrų šios tarnybos „resursai sumažėjo iki kritinio taško“.
FBU teigė, kad Bekingemšyro ugniagesių ir gelbėtojų tarnyba išsiuntė darbuotojams elektroninį laišką, kuriame siūlė vizito metu dirbti viršvalandžius.
FBU pasakojo, kad tai vyksta tuo metu, kai visos šalies ir vietos priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba susiduria su dideliais biudžeto karpymais.
Generalinis sekretorius Steve‘as Wrightas sakė: „Donaldas Trumpas yra toksiškas, autoritarinis milijardierius, kuris kariauja su darbuotojais ir smukdo paprastų amerikiečių pragyvenimo lygį bei vykdo žiaurią, rasistinę, prieš migrantus nukreiptą politiką, prieštaraujančią pagrindinėms humanitarinėms vertybėms.“
„Nutiesti raudonąjį kilimą, jam atvykus su precedento neturinčiu antruoju valstybiniu vizitu, nuo pat pradžių buvo šokiruojantis leiboristų vyriausybės žingsnis. O dabar žinome, kad dėl to gali nukentėti ir priešgaisrinė apsauga, reagavimo laikas ir visuomenės saugumas.“
„Keiras Starmeris privalo atšaukti šį valstybinį vizitą.“
Pietų regiono FBU vykdomosios tarybos narys Chrisas Wycherley sakė: „Penkiolika metų trunkantys karpymai reiškia, kad priešgaisrinė tarnyba yra parklupdyta ant kelių, o Bekingemšyrą visą vasarą kamavo išteklių trūkumas.“
„Siautė miškų gaisrai, alino karštis, o kritulių buvo mažai. Tokios sąlygos gali tęstis ir visą rugsėjį.“
„Dabar sužinojome, kad tarnybos buvo paprašyta prezidento Trumpo vizito metu prie Čekerso dislokuoti gaisrinius automobilius ir vandens cisterną.“
„Ugniagesiai ir visuomenė tai visiškai teisingai laikys žiauriu pokštu. Priešgaisrinė tarnyba egzistuoja tam, kad gelbėtų gyvybes, o ne tam, kad rengtų pasirodymus kraštutinių dešiniųjų pažiūrų užsienio lyderiams.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!