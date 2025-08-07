Smunka Merzo vyriausybės reitingai

Remiantis ARD apklausa „Deutschlandtrend“, šiuo metu tik 29 proc. respondentų yra patenkinti vyriausybės darbu. Ir tai yra 10 procentinių punktų mažiau, lyginant su ankstesniu mėnesiu. Tai prasčiausias rodiklis nuo tada, kai federalinė vyriausybė gegužės pradžioje pradėjo eiti pareigas. Daugiau kaip du trečdaliai apklaustųjų (69 proc.) mažai patenkinti krikščionių demokratų aljanso (CDU/CSU) ir socialdemokratų (SPD) vyriausybe arba visiškai ja nepatenkinti.
Smarkiai smuko ir federalinio kanclerio F. Merzo populiarumas. Apklausos duomenys rodo, kad jo darbu patenkinti tik 32 proc. vokiečių. Tai yra 10 procentinių punktų mažiau nei per ankstesnę apklausą. Kad yra nepatenkinti, nurodė du trečdaliai (65 proc.) apklaustųjų.
Nuomonės tyrimo institutas „Infratest dimap“ nuo pirmadienio iki trečiadienio apklausė 1 321 Vokietijos rinkėją.
