  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Smunka Merzo vyriausybės reitingai

2025-08-07 21:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 21:00

Praėjus beveik 100 dienų nuo kadencijos pradžios, smunka kanclerio Friedricho Merzo vadovaujamos Vokietijos vyriausybės reitingai.

Friedrichas Merzas ir Donaldas Trumpas susitinka Ovaliajame kabinete (nuotr. SCANPIX)

Praėjus beveik 100 dienų nuo kadencijos pradžios, smunka kanclerio Friedricho Merzo vadovaujamos Vokietijos vyriausybės reitingai.

0

Remiantis ARD apklausa „Deutschlandtrend“, šiuo metu tik 29 proc. respondentų yra patenkinti vyriausybės darbu. Ir tai yra 10 procentinių punktų mažiau, lyginant su ankstesniu mėnesiu. Tai prasčiausias rodiklis nuo tada, kai federalinė vyriausybė gegužės pradžioje pradėjo eiti pareigas. Daugiau kaip du trečdaliai apklaustųjų (69 proc.) mažai patenkinti krikščionių demokratų aljanso (CDU/CSU) ir socialdemokratų (SPD) vyriausybe arba visiškai ja nepatenkinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Smarkiai smuko ir federalinio kanclerio F. Merzo populiarumas. Apklausos duomenys rodo, kad jo darbu patenkinti tik 32 proc. vokiečių. Tai yra 10 procentinių punktų mažiau nei per ankstesnę apklausą. Kad yra nepatenkinti, nurodė du trečdaliai (65 proc.) apklaustųjų.

Nuomonės tyrimo institutas „Infratest dimap“ nuo pirmadienio iki trečiadienio apklausė 1 321 Vokietijos rinkėją.

