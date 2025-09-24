Kalendorius
Rugsėjo 24 d., trečiadienis
Vilnius +12°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Slovakija neribotam laikui atidėjo prieš LGBTQ nukreipto įstatymo priėmimą

2025-09-24 20:47 / šaltinis: ELTA
2025-09-24 20:47

Slovakijos vyriausybė trečiadienį neribotam laikui atidėjo siūlomą konstitucijos pataisą, kuria būtų apribotos tos pačios lyties porų teisės ir sugriežtintos taisyklės dėl lyties keitimo.

LGBT vėliava (nuotr. Tv3.lt/Ruslano Kondratjevo)

Slovakijos vyriausybė trečiadienį neribotam laikui atidėjo siūlomą konstitucijos pataisą, kuria būtų apribotos tos pačios lyties porų teisės ir sugriežtintos taisyklės dėl lyties keitimo.

REKLAMA
0

Pagal šią pataisą nacionalinė teisė taip pat turėtų viršenybę prieš Europos Sąjungos teisę.

Vyriausybė pripažino, kad „neužsitikrino pakankamai balsų“, kad ginčytinas tekstas būtų priimtas parlamente, ir atidėjo jį neribotam laikui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sausio pabaigoje paskelbus pataisą, nacionalistinių pažiūrų ministras pirmininkas Robertas Fico rėmėsi „mūsų protėvių tradicijomis, kultūriniu ir dvasiniu paveldu“, kad būtų pastatytas „konstitucinis barjeras progresyviai politikai“ ir atkurtas „sveikas protas“.

REKLAMA
REKLAMA

Pasiūlyme teigiama, kad „yra dvi lytys – vyriška ir moteriška“, nulemtos gimstant – tai JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracinės kalbos atgarsis.

REKLAMA

„Lytis negali būti keičiama, išskyrus dėl rimtų priežasčių, laikantis tvarkos, kuri bus nustatyta įstatymu“, – tęsiama jame.

Pataisa leistų įsivaikinti tik susituokusioms poroms, išskyrus retas išimtis.

Joje taip pat teigiama, kad Slovakijos „suverenitetas“, kalbant apie „kultūrinius ir etinius klausimus“, turėtų būti viršesnis už ES teisę.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų