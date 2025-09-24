Slovakija neribotam laikui atidėjo prieš LGBTQ nukreipto įstatymo priėmimą

Pagal šią pataisą nacionalinė teisė taip pat turėtų viršenybę prieš Europos Sąjungos teisę.
Vyriausybė pripažino, kad „neužsitikrino pakankamai balsų“, kad ginčytinas tekstas būtų priimtas parlamente, ir atidėjo jį neribotam laikui.
Sausio pabaigoje paskelbus pataisą, nacionalistinių pažiūrų ministras pirmininkas Robertas Fico rėmėsi „mūsų protėvių tradicijomis, kultūriniu ir dvasiniu paveldu“, kad būtų pastatytas „konstitucinis barjeras progresyviai politikai“ ir atkurtas „sveikas protas“.
Pasiūlyme teigiama, kad „yra dvi lytys – vyriška ir moteriška“, nulemtos gimstant – tai JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracinės kalbos atgarsis.
„Lytis negali būti keičiama, išskyrus dėl rimtų priežasčių, laikantis tvarkos, kuri bus nustatyta įstatymu“, – tęsiama jame.
Pataisa leistų įsivaikinti tik susituokusioms poroms, išskyrus retas išimtis.
Joje taip pat teigiama, kad Slovakijos „suverenitetas“, kalbant apie „kultūrinius ir etinius klausimus“, turėtų būti viršesnis už ES teisę.
