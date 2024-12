Sirijos „Navalnas“: Assado kalėjime aptiktas mirtinai nukankintas sirų demokratas

M. al Hamada Sirijos revoliucijos pačioje pradžioje organizavo demokratinius mitingus ir pats juose dalyvavo. 2012-aisiais Sirijos režimo pajėgos sulaikė jį už bandymą atgabenti mišinio kūdikiams į apsiaustą Damasko rajoną, rašoma „Al Jazeera“.

Opozicijos judėjimo lyderis buvo sulaikytas dukart, nuolat brutaliai kankinamas beveik dvejus metus, o vėliau pabėgo į Europą, kur tapo režimo kritiku.

Kaip ir Navalnas grįžo į tėvynę, siekė teisingumo

2020-aisiais jis nusprendė grįžti atgal į Siriją po to, kai B. al Assado režimas paskelbė amnestiją, tačiau buvo sulaikytas saugumiečių vos lėktuvui nusileidus Damasko oro uoste. M. al Hamada nuo to laiko buvo laikomas dingusiu be žinios, iki pat šių dienų, kuomet jo lavonas buvo aptiktas Sednajos kalėjime.

Jo kūnas buvo rastas Harastos ligoninės morge, susijusiame su Sednajos kalėjimu, į kurį Sirijos režimas atveždavo kalinių kūnus prieš užkasdami juos masinėse kapavietėse.

Kalbėdamas prieš pat grįžimą į tėvynę M. al Hamada tvirtino tikintis, kad jo skriaudėjai vieną dieną sulauks savo teisingumo. „Aš nebūsiu ramus, kol nepriversiu juos stoti teisme prieš teisingumą, net jeigu tai kainuos man gyvybę“, – aiškino jis.

Rusijos demokratinių protesto balsų lyderis Aleksejus Navalnas taip pat ne sykį buvo įkaltintas Putino režimo. Po vieno iš bandymų jį nunuodyti A. Navalnas turėjo vykti gydytis į Vokietiją. Pasveikęs jis grįžo atgal į Rusiją ir ten buvo sulaikytas oro uoste, o vėliau mirė neaiškiomis aplinkybėmis kalėjime.