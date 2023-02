Siaubingi vaizdai iš Turkijos: rodomi po žemės drebėjimo sugriuvę ištisi miestų rajonai

Bene didžiausius nuostolius patyrė Kahramanmarašo miestas, atsidūręs netoli žemės drebėjimo epicentro. Turkijos žiniasklaidos rodomuose vaizdo įrašuose matyti milžiniškas sugriovimų mastas. Miestas faktiškai paskendęs griuvėsiuose.

Rumunų leidinys „Digi24“ skelbia, kad šiąnakt seisminis aktyvumas buvo užfiksuotas ir Rumunijoje – apie pusę keturių ryto įvyko 4,6 stiprumo pagal Richterio skalę žemės drebėjimas. Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kitose aplinkinėse Turkijai valstybėse – Sakartvele, Irake ir Izraelyje.

Žemės drebėjimas buvo juntamas net Grenlandijoje, paskelbė Danijos ir Grenlandijos geologijos tarnyba.

„Didelius žemės drebėjimus, [įvykusius] Turkijoje, aiškiai užfiksavo seismografai Danijoje ir Grenlandijoje“, – naujienų agentūrai AFP sakė seismologė Tine Larsen.

Netoli Kahramanmarašo sprogo ir užsiliepsnojo dujotiekis skelbiama „Euronews“.

Due to the Earthquake a Gas Pipeline near the City of Kahramanmaraş in Southern Turkey has reportedly Exploded and is burning out of control with Emergency Services completely overwhelmed with Rescue Operations. pic.twitter.com/FnvZ3i1hEp