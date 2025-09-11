Sakartvele tęsiant susidorojimą su opozicija sulaikytas pagrindinis jos veikėjas

Šis žingsnis žengtas po virtinės opozicijos lyderių, teisių gynėjų ir žurnalistų areštų, privertusių Vakarų šalių sostines susirūpinti dėl šioje Kaukazo šalyje nykstančios demokratijos.
Sakartvelo valstybės saugumo tarnyba (VST) pranešė, kad, įtarus teisėsaugos pareigūnų papirkinėjimu, buvo sulaikytas Jungtinio nacionalinio judėjimo politinės tarybos pirmininkas Levanas Chabeišvilis, kuris yra įkalinto buvusio prezidento reformatoriaus Michailo Saakašvilio bendražygis.
VST teigė, kad L. Chabeišvilis „žadėjo policijos ir specialiųjų pajėgų darbuotojams sumokėti iki 200 tūkst. JAV dolerių, jei šie per antivyriausybinius protestus atsisakys vykdyti įsakymus arba suteiks jam konfidencialios informacijos“.
Agentūros teigimu, L. Chabeišvilis šiuos raginimus atvirai skelbė per televiziją ir socialiniuose tinkluose.
Jam gresia nuo ketverių iki septynerių metų kalėjimo.
L. Chabeišvilis ragina „taikiai nuversti“ vyriausybę ir spalio 4 d., kai Gruzijoje vyks vietos valdžios rinkimai, kuriuos dauguma opozicinių partijų boikotuoja, bando organizuoti masines demonstracijas.
UNM pirmininkė Tina Bokučava socialiniame tinkle „Facebook“ parašė, kad jo areštas „tik įrodo režimo silpnumą“.
Per pastaruosius metus valdžios institucijos suėmė keletą svarbių opozicijos veikėjų.
Neramumai Sakartvele – Juodosios jūros šalyje, kuri šiaurėje ribojasi su Rusija, – tęsiasi nuo tada, kai valdančioji partija „Sakartvelo svajonė“ praėjusių metų spalį laimėjo parlamento rinkimus, o vėliau sustabdė derybas dėl narystės Europos Sąjungoje.
Opozicija atmetė rinkimų rezultatus, o kritikai kaltina valdančiąją partiją, kad ji priartino Sakartvelą prie Maskvos, tačiau ši tokius kaltinimus atmeta.
