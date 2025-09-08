Sakartvelo rinktinei – beveik milijono eurų valdžios premija

Sakartvelo premjeras Iraklis Kobakhidze pranešė, kad rinktinei išskirta beveik milijono eurų premija už šį pasiekimą. Ir tai gali būti dar ne viskas.
„Pasiekėme istorinį rezultatą mūsų krepšinyje, norisi tai atšvęsti skiriant premijas. Už šį pasiekimą skiriame 3 milijonus larių, tiek pat skirsime ir už kiekvieną būsimą pergalę“, – rašoma pranešime.
3 milijonai larių yra 946 tūkst. eurų.
Ketvirtfinalyje Sakartvelas kovos su suomiais, aštuntfinalyje buvo nugalėti prancūzai.
Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!