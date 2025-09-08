Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europos vyrų krepšinio čempionato naujienos

Sakartvelo rinktinei – beveik milijono eurų valdžios premija

2025-09-08 17:09 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-08 17:09

Sakartvelo rinktinė pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį ir jau yra tikra dėl skambių premijų.

T.Shengelia papildys piniginę premija (FIBA nuotr.)

Sakartvelo rinktinė pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį ir jau yra tikra dėl skambių premijų.

0

Sakartvelo premjeras Iraklis Kobakhidze pranešė, kad rinktinei išskirta beveik milijono eurų premija už šį pasiekimą. Ir tai gali būti dar ne viskas.

„Pasiekėme istorinį rezultatą mūsų krepšinyje, norisi tai atšvęsti skiriant premijas. Už šį pasiekimą skiriame 3 milijonus larių, tiek pat skirsime ir už kiekvieną būsimą pergalę“, – rašoma pranešime.

3 milijonai larių yra 946 tūkst. eurų.

Ketvirtfinalyje Sakartvelas kovos su suomiais, aštuntfinalyje buvo nugalėti prancūzai.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

