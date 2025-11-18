 
Užsienis > Europa

Rygoje – kariuomenės paradas: susirinko tūkstančiai žmonių

2025-11-18 19:28 / šaltinis: ELTA
 Antradienį Latvijos sostinėje Rygoje tūkstančiai žmonių stebėjo karinį paradą, skirtą paminėti 107-ąsias Latvijos nepriklausomybės paskelbimo metines.

Kreipdamasis į Nacionalinių ginkluotųjų pajėgų, sąjungininkų dalinių ir tarnybų, dalyvaujančių nacionalinėje gynyboje, atstovus, Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius sakė, kad minint nepriklausomybės paskelbimo metines žmonės džiaugiasi laisve ir pagerbia visus tuos, kurie saugo valstybingumą.

„Saugumas – tai tikrumas, kad vaikai gali augti taikos metu. Tai tikėjimas, kad mūsų kalba, kultūra ir demokratija yra saugomos. Saugumas – tai tikėjimas ateitimi“, – pabrėžė valstybės vadovas.

Jis ragino drąsiai pažvelgti į savo silpnąsias puses ir stiprėti, taip pat mokytis iš Ukrainos patirties ir toliau remti ją kovoje su agresoriumi. E. Rinkevičius akcentavo, kad saugumas taip pat reiškia pasitikėjimą Nacionalinėmis ginkluotosiomis pajėgomis, vidaus tarnybomis ir sąjungininkais.

Prezidentas padėkojo visiems pasieniečiams, ugniagesiams, policininkams ir greitosios medicinos pagalbos tarnyboms už sienų apsaugą, gyvybių gelbėjimą ir nusikaltėlių sulaikymą. Kreipdamasis į kariškius, E. Rinkevičius dėkojo jiems už drąsą ir tarnybą. Be to, jis padėkojo sąjungininkų vadams ir kariams už jų buvimą.

„Mus lydės sėkmė, jei veiksime ramiai, atsakingai, be panikos, perdėjimo ir nerimo dėl to, kas būtų, jeigu…“, – kalbėjo E. Rinkevičius.

Parado metu taip pat buvo surengti Latvijos ir sąjungininkų karinių oro pajėgų orlaivių skrydžiai.

