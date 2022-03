Rusijos kariuomenė žudo civilius: tarp aukų – žurnalistas

Žurnalistė Olga Tokariuk socialiniame tinkle išreiškė gilią nuoskaudą dėl buvusio kolegos, kuris žuvo po Rusijos kariuomenės paleisto raketos smūgio.

„Tai pirmas mano pažįstamas žmogus, kuris žuvo šiame kare. Mano buvęs kolega, televizijos operatorius Jevhenijus Sakunas buvo nužudytas vakar per Rusijos karinę ataką Kijeve kartu su dar 4 žmonėmis. Buvo malonu su juo dirbti. Mane pribloškė ši žinia“, – rašė žurnalistė.

The first person I know died in this war. My former colleague, TV cameraman Yevhenii Sakun, was killed yesterday as a result of Russian missile strike on Kyiv's Babyn Yar, along with 4 other people. It was a pleasure working with him. I'm devastated by this news. Eternal memory pic.twitter.com/3NEK5fN9rD