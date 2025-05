Rusijos kariuomenė Ukrainoje per pastarąją parą neteko dar 910 karių

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Rusijos kariuomenė neteko 10 831 (+6 per pastarąją parą) tanko, 22 553 (+7) šarvuotų kovos mašinų, 27 942 (+34) artilerijos sistemų, 1 386 (+1) daugkartinių raketų paleidimo įrenginių (MLRS), 1 167 (+0) oro gynybos sistemų, 372 (+0) lėktuvų ir 336 (+0) sraigtasparnių, operatyvinių ir taktinių bepiločių orlaivių – 36 278 (+155), kruizinių raketų – 3 197 (+0), laivų ir (arba) katerių – 28 (+0), povandeninių laivų – 1 (+0), transporto priemonių ir autocisternų – 48 809 (+96), specialiosios įrangos vienetų – 3 892 (+0).

Duomenys nuolat atnaujinami.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, penktadienį, gegužės 16 d., iki 22.00 val. fronte įvyko 115 kovinių susirėmimų tarp Ukrainos gynybos pajėgų ir Rusijos agresorių.