Rusijos fronto naujienos: atsiuntė asilą vežioti amuniciją

„Rusijos kariuomenė ir toliau stebina. Vadovybė plečia padalinių transportavimo galimybes naudodama gyvulinį transportą – asilus ir arklius“, – rašė karo analitikas Janas Matejevas, pridurdamas, kad kol kas tai retas atvejis, bet „kas žino, ką pamatysime dar po pusmečio“.

„Novaja Gazeta-Europa“ kalbėjosi su Rusijos karo ekspertu, kuris su anonimiškumo sąlyga sakė, kad greičiausiai šiuo atveju tai yra vietinė iniciatyva. Mažai tikėtina, kad gyvūnų naudojimas fronte taps masinis, mano jis.

„Jie apleistose fermose randa asilą ar arklį ir pradeda juos naudoti. Asilas ar arklys galės įveikti kelius atšalus orams ir pristatyti, pavyzdžiui, maistą ar amuniciją į miškingas vietoves, esančias toli nuo kelių“, – sakė Rusijos karinis ekspertas.

In the last couple of days, there have been numerous videos appearing of Russian soldiers who have donkeys at their disposal. According to Russian sources, they have begun to be given to some units as pack animals.

