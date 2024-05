Rusija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 210 karių

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 7 560 priešo tankų (+13 per pastarąją parą), 14 595 šarvuotąsias kovos mašinas (+43), 12 639 artilerijos sistemas (+36), 1 071 raketų paleidimo sistemą, 801 oro gynybos sistemą, 354 karo lėktuvus (+1), 326 sraigtasparnius, 10 108 nepilotuojamus orlaivius (+35), 2 203 sparnuotąsias raketas (+3), 26 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 17 169 transporto priemones ir kuro talpyklas (+65), 2 075 specialiosios įrangos vienetus (+6).

Duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.