Ukraina taip pat pranešė apie šimtus Rusijos dronų, paleistų į kelis šalies regionus. Per atakas vienas žmogus žuvo, penki buvo sužeisti. Pastaraisiais mėnesiais abi šalys ėmė intensyviau pulti viena kitą iš oro.
Nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio ankstyvo ryto Maskvos link skrido daugiau kaip 460 dronų, valstybinėje platformoje „Max“ parašė sostinės meras Sergejus Sobianinas. Jis pridūrė, kad 123 dronai buvo sunaikinti, jiems artinantis prie miesto.
Rusijos gynybos ministerija pranešė, kad oro gynybos pajėgos daugiau kaip dešimtyje regionų, įskaitant Maskvą, „perėmė ir sunaikino 1 246 Ukrainos fiksuoto sparno bepiločius orlaivius“.
Rusijos sostinė yra už maždaug 500 km nuo artimiausios Ukrainos sienos atkarpos. Kiti ministerijos paminėti regionai, įskaitant Volgogradą ir Krasnodarą, taip pat yra už kelių šimtų kilometrų nuo Ukrainos.
Apie naujas plataus masto atakas pranešė ir Ukraina.
Zaporižios karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas šeštadienį pranešė, kad per pastarąją parą į regioną paleista daugiau kaip 700 Rusijos dronų. Per atakas vienas žmogus žuvo, penki buvo sužeisti. Rusijos gynybos ministerija teigė atakavusi su kariuomene susijusius objektus.
Artėjant penktosioms karo metinėms, atakos tapo vis intensyvesnės. JAV pastangos tarpininkauti siekiant nutraukti karo veiksmus kol kas nedavė jokių rezultatų, išskyrus susitarimus dėl apsikeitimo belaisviais.
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