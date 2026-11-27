Tai penktadienį pareiškė Rumunijos užsienio reikalų ministras Danas Neculescu, kurį cituoja naujienų agentūra DPA.
Hibridinių atakų formos gali būti karinės, ekonominės, žvalgybinės ir propagandinės operacijos. Priešininkai dažnai slepia savo dalyvavimą jose. Tai taip pat gali būti kibernetinės atakos ir dezinformacijos kampanijos, kuriomis siekiama paveikti visuomenės nuomonę.
Iki šiol kova su tokiomis grėsmėmis buvo atskirų ES ir NATO valstybių narių vidaus reikalas, pažymėjo D. Neculescu.
„Mums reikia bent jau bendro padėties vertinimo ir turime sistemingai ieškoti sąsajų. Ar už išpuolių Vokietijoje, Estijoje ir Rumunijoje slypi tie patys veikėjai?“ – sakė jis.
Anot ministro, kai kurios sąjungininkės palaiko požiūrį, kad gynyba nuo tokių grėsmių turėtų tapti operatyvine NATO užduotimi. Kitos tam prieštarauja, nes įžvelgia konflikto su Rusija eskalavimo riziką.
Rumunijos ministras apkaltino Rusiją siekiant įtvirtinti išskirtinę Juodosios jūros kontrolę.
„Ten neturėtų būti nieko kito. Tačiau mes ten esame: Rumunija, Bulgarija, Turkija, Ukraina ir kitos šalys. Turime teisę į savigyną, bet taip pat ir teisę į taiką“, – pabrėžė jis.
Rumunija įspėja dėl Rusijos
Anot D. Neculescu, Juodoji jūra tampa silpnąja Europos saugumo vieta.
„Niekur kitur Europoje nesusiduriame su tiek daug incidentų, kuriuos siejame su Rusija: dronų atakomis, jūrų minomis, išpuoliais prieš prekybinius laivus“, – nurodė Rumunijos ministras.
Pastaruoju metu prie Rumunijos krantų esantys prekybiniai laivai kelis kartus buvo atakuoti, tikėtina, Rusijos dronų. Per kai kuriuos išpuolius žmonės žuvo arba buvo sužeisti, o laivai nuskendo. Reaguodama į tai, NATO sustiprino oro ir jūrų patruliavimą.
Šiame kontekste verta paminėti, kad neseniai Rumunijos prezidentas Nicușoras Danas pareiškė, jog NATO dalyvavimas numušant Rusijos raketas ir dronus virš Ukrainos „reikštų įsitraukimą į karinius veiksmus“.
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