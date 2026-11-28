Per Rusijos smūgį Kremenčukui apgadintos dvi mokyklos, sužeisti keturi žmonės
Rusijos pajėgos penktadienį atakavo Poltavos srityje esantį Kremenčuką: apgadintos dvi švietimo įstaigos, sužeisti keturi žmonės, iš jų – trys vaikai.
Apie tai pranešė Poltavos srities karinės administracijos vadovas Vitalijus Diakivnyčius, jį cituoja „Ukrainska Pravda“.
„Dėl priešo drono atakos Kremenčuko centrinėje dalyje apgadintos dvi švietimo įstaigos. Įvykio vietoje dirba pagalbos tarnybos“, – sakė jis.
Pasak srities karinės administracijos vadovo, nukentėjo keturi žmonės, tarp jų – trys vaikai.
Ukrainiečių oro gynyba per naktį numušė 141 iš 162 Rusijos dronų
Ukrainos oro gynybos pajėgos neutralizavo 141 iš 162 dronų, kuriais Rusijos okupantai nuo lapkričio 27 d. vakaro puolė Ukrainą.
Apie tai socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Naktį iš lapkričio 27 į 28 d. Rusija atakavo Ukrainą 162 koviniais bepiločiais orlaiviais, įskaitant „Shahed“ tipo dronus (74 iš jų buvo reaktyviniai), „Gerbera“ ir klaidinamuosius dronus „Parodija“. Jie buvo paleisti iš Oriolo, Milerovo ir Kursko Rusijoje, laikinai okupuoto Donecko ir Hvardijskės laikinai okupuotame Kryme.
Oro ataką atrėmė Ukrainos gynybos pajėgų aviacija, priešlėktuvinių raketų daliniai, elektroninės kovos ir bepiločių sistemų padaliniai bei mobiliosios ugnies grupės.
Pirminiais duomenimis, iki 8 val. oro gynybos pajėgos numušė arba neutralizavo 141 „Shahed“ tipo droną (54 iš jų buvo reaktyviniai), taip pat „Gerbera“ ir kitų tipų bepiločius orlaivius.
Priešo oro atakos priemonės pataikė į 13 vietų, septyniose vietose nukrito numuštų skraidyklių nuolaužos.
Ataka tebesitęsia, Ukrainos oro erdvėje vis dar yra keletas priešo bepiločių orlaivių.
Per naktį virš Rusijos numušta daugiau nei 1,2 tūkst. Ukrainos dronų
Rusijos institucijos šeštadienį pranešė, kad per naują naktinę ataką buvo numušta daugiau nei 1,2 tūkst. Ukrainos dronų, iš kurių šimtai skriejo į Maskvos regioną.
Ukraina taip pat pranešė apie šimtus rusų dronų, paleistų į keletą regionų; vienas žmogus žuvo, o penki buvo sužeisti.
Pastaraisiais mėnesiais abi pusės suintensyvino oro atakas.
Nuo vėlyvųjų penktadienio valandų iki ankstyvo šeštadienio Maskvos srities link skriejo daugiau nei 460 dronų, valstybės remiamoje platformoje „Max“ parašė sostinės meras Sergejus Sobianinas.
Jis pridūrė, kad artėjant prie miesto buvo sunaikinti 123 dronai.
Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad oro gynybos pajėgos daugiau nei dešimtyje regionų, įskaitant Maskvą, „perėmė ir sunaikino 1 246 ukrainiečių lėktuvinio tipo bepiločius orlaivius“.
Rusijos sostinė yra nutolusi maždaug 500 km nuo artimiausios Ukrainos sienos atkarpos. Kiti ministerijos paminėti regionai, įskaitant Volgogradą ir Krasnodarą, taip pat yra už šimtų kilometrų nuo Ukrainos.
Tuo tarpu „The Kyiv Independent“ skelbia, jog Ukrainos kariuomenė naktį į šeštadienį surengė dronų ataką prieš Rusijos Rostovo sritį ir, kaip pranešama, smogė teritorijai šalia Novošahtinsko naftos perdirbimo gamyklos.
Vietos gyventojai pranešė apie dideles dronų grupes, artėjančias prie Novošahtinsko miesto, o tada – apie liepsnas prie naftos objekto.
Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliusaras teigė, kad virš miesto buvo numušta daugiau nei 50 dronų.
Stebėsenos kanalo ASTRA atlikta analizė parodė, kad gaisras naftos objekte veikiausiai kilo kuro talpyklose.
Ukraina taip pat pranešė apie naujas plataus masto atakas.
Zaporižios karinės administracijos vadovas Ivanas Fedorovas šeštadienį pareiškė, kad per pastarąją parą į regioną buvo paleista daugiau nei 700 Rusijos dronų; vienas žmogus žuvo, penki buvo sužeisti. Rusijos gynybos ministerija teigė atakavusi su kariuomene susijusius taikinius.
Karui artėjant prie penktųjų metinių, atakos tampa vis intensyvesnės. JAV pastangos tarpininkauti nutraukiant karo veiksmus nepadėjo pasiekti jokių susitarimų, išskyrus belaisvių mainus.
Ukraina praneša lazeriniu ginklu pirmą kartą numušusi rusų droną
Ukraina pirmą kartą panaudojo lazerinį ginklą reaktyviniam Rusijos dronui numušti, penktadienį naujienų agentūrai AFP pranešė valstybės remiama gynybos grupė „Brave1“.
Kiek anksčiau šią savaitę prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Serhijus Beskrestnovas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti į ugnies kamuolį virstantis ir krentantis taikinys. Jis teigė, kad lazerine sistema pirmą kartą buvo numuštas rusų reaktyvinis dronas „Geran“.
„Internete neseniai pasirodė vaizdo įrašas, kuriame užfiksuota, kaip Ukrainos lazerinė sistema kovinėmis sąlygomis perima priešo reaktyvinį droną“, – nurodė „Brave1“.
Grupė pridūrė, kad šį ginklą sukūrė „Brave1“ dotacijos gavėjas, o jį valdė privati oro gynybos komanda.
Tačiau „Brave1“ įspėjo, kad „pirmasis sėkmingas perėmimas nereiškia, jog ši technologija jau parengta masiniam naudojimui“.
„Lazerinė oro gynyba tebėra eksperimentinė technologija“, – nurodė grupė ir pridūrė, kad šiuo metu prie lazerinių ginklų Ukrainoje dirba mažiausiai septynios komandos.
V. Zelenskio patarėjas S. Beskrestnovas teigė, kad bendrovės „Carmine Sky“ sukurta sistema, žinoma pavadinimu „Blysk“, perėmimo metu saugojo ypatingos svarbos infrastruktūros objektą.
Per visą plataus masto karą Ukraina beveik kasdien susiduria su Rusijos dronų ir raketų atakų bangomis.
Pastaraisiais mėnesiais Maskva vis dažniau naudoja reaktyvinius dronus, kurie yra greitesni ir sunkiau numušami nei ankstesni modeliai.
„Brave1“ teigimu, lazeriniai ginklai kuriami nuo XX amžiaus aštuntojo dešimtmečio, tačiau veikiančias sistemas turi tik kelios valstybės. Sėkmingi oro taikinių numušimai šia technologija kovos sąlygomis vis dar yra reti.
Ukrainoje mūšio lauke per pastarąją parą sunaikinta dar 2 825 rusų karių
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2026 m. lapkričio 28 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 650 986 karių, iš kurių 2 825 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai socialinių tinklų platformoje „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 12 517 priešo tankų (+3), 26 038 šarvuotąsias kovos mašinas (+35), 52 900 artilerijos sistemų (+42), 2 312 raketų paleidimo sistemų (+6), 1 782 oro gynybos sistemas (+10), 456 karo lėktuvus, 356 sraigtasparnius, 3 253 antžemines robotų sistemas (+10), 623 676 nepilotuojamuosius orlaivius (+1 359), 5 278 sparnuotąsias raketas, 36 laivus / katerius, 2 povandeninius laivus, 181 327 transporto priemones ir kuro cisternas (+575), 4 958 specialios paskirties įrangos vienetus.
Duomenys apie priešo nuostolius yra nuolat tikslinami.
Nerami naktis Rusijoje: šimtai dronų Maskvos link ir smūgis naftos objektui
Rusija naktį numušė šimtus Maskvos regioną atakavusių dronų, šeštadienį pranešė sostinės meras.
Pastaraisiais mėnesiais tiek Ukraina, tiek Rusija suintensyvino dronų ir kitokias atakas. Karui tęsiantis jau penktuosius metus, JAV siekia derybų dėl konflikto užbaigimo.
Nuo vėlyvo penktadienio iki ankstyvo šeštadienio Maskvos srities link skriejo daugiau nei 460 dronų, valstybės remiamoje platformoje „Max“ parašė meras Sergejus Sobianinas.
Rusijos oro gynybos pajėgos daugumą jų numušė „tolimosiose prieigose“, o 123 dronai buvo sunaikinti jiems artėjant prie sostinės, sakė S. Sobianinas.
Smogta naftos perdirbimo gamyklai
Tuo tarpu „The Kyiv Independent“ skelbia, jog Ukrainos kariuomenė naktį į šeštadienį surengė dronų ataką prieš Rusijos Rostovo sritį ir, kaip pranešama, smogė teritorijai šalia Novošahtinsko naftos perdirbimo gamyklos.
Vietos gyventojai pranešė apie dideles dronų grupes, artėjančias prie Novošahtinsko miesto, o tada – apie liepsnas prie naftos objekto.
Rostovo srities gubernatorius Jurijus Sliusaras teigė, kad virš miesto buvo numušta daugiau nei 50 dronų.
Stebėsenos kanalo ASTRA atlikta analizė parodė, kad gaisras naftos objekte veikiausiai kilo kuro talpyklose.
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Rusija skubiai mėgina apsaugoti karinius laivus: į Libiją plaukęs konvojus apsisuko
Po to, kai lapkričio 22 d. Ukrainos jūriniai dronai Bengazio uoste nuskandino Rusijos korvetę, Viduržemio jūroje apsisuko karinę techniką į Libiją gabenęs Rusijos laivų konvojus, penktadienį naujienų agentūrai „Reuters“ pranešė trys su kariuomenės ir saugumo tarnybomis susiję asmenys.
Apie šį konvojaus maršruto pakeitimą anksčiau nebuvo pranešta. Jis rodo, kad po to, kai Ukrainos jūriniai dronai Libijoje, esančioje už maždaug 2 tūkst. km nuo Ukrainos fronto, nuskandino rusų karo laivą, Rusija skubiai mėgina apsaugoti savo karinius jūrų pajėgų išteklius.
Pasak vieno konvojaus judėjimą stebėjusio Europos kariuomenės pareigūno, tą pačią dieną, kai buvo surengta ataka Bengazyje, netoli Sicilijos sąsiaurio apsisuko dar vienas konvojus, lydimas Rusijos karinio jūrų laivyno fregatos „Golovko“.
Sicilijos sąsiauris yra svarbus jūrų kelio taškas prieš pasiekiant Šiaurės Afrikos pakrantę.
Vienas Ukrainos karinės žvalgybos pareigūnas ir kitas Artimųjų Rytų saugumo pareigūnas, susipažinę su konvojaus judėjimu, patvirtino, kad antrasis laivų junginys atsisakė kelionės į Libiją ir dabar stovi prie Alžyro krantų.
Rusijos gynybos ministerija į ne darbo valandomis išsiųstą prašymą pakomentuoti šią informaciją kol kas neatsakė.