Šalies šiaurės vakaruose esančio Severodvinsko miesto laivų statykloje „Sevmaš“ V. Putinas dalyvavo vėliavos pakėlimo ceremonijoje povandeniniame laive „Perm“. Taip laivas buvo oficialiai perduotas kariniam jūrų laivynui.
Karinis jūrų laivynas gaus dar penkis atominius povandeninius laivus
„Rusija yra viena iš nedaugelio pasaulio šalių, galinčių statyti tokius galingus atominius povandeninius laivus – didelio veikimo nuotolio ir pasaulinės reikšmės ginklus“, – sakė jis.
Atominiai povandeniniai laivai yra svarbi Rusijos branduolinio atgrasymo sistemos dalis, nes jų gebėjimas slapta veikti po vandeniu užtikrina galimybę suduoti atsakomąjį smūgį užpuolimo atveju.
V. Putinas pareiškė, kad iki 2030 m. karinis jūrų laivynas gaus dar penkis atominius povandeninius laivus, tarp jų tris „Jasen-M“ klasės laivus, tokius kaip „Perm“.
Jis pridūrė, kad šie povandeniniai laivai gali veikti „bet kurioje pasaulio vandenynų vietoje“ ir gabenti įvairių tipų sparnuotąsias raketas.
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