„Žinoma, tai sprendžia Jungtinių Valstijų prezidentas, tačiau... tai keista“, – penktadienį parodytame interviu BBC sakė V. Zelenskis.
„Jis yra agresorius ir žudikas... Jis negali būti draugas. Tiesiog negali“, – sakė V. Zelenskis.
„Tai tas pats, kas per Antrąjį pasaulinį karą apie Hitlerį pasakyti, kad jis yra geras draugas. Ne. Jis nėra draugas“, – pridūrė Ukrainos lyderis.
Praėjusią savaitę D. Trumpas ir V. Putinas susitiko Kinijoje. Tai buvo pirmasis jų susitikimas nuo 2025 m. rugpjūčio. Jo metu D. Trumpas pavadino V. Putiną savo „draugu“, o Rusijos prezidentas angliškai atsakė: „Malonu jus matyti.“
Vėliau D. Trumpas paskelbė nuotrauką, kurioje abu vyrai stovi vienas šalia kito ir spaudžia vienas kitam ranką. Prie nuotraukos buvo užrašas „Mano draugas“.
Jungtinėms Valstijoms kol kas nepavyko tarpininkaujant pasiekti susitarimo dėl Rusijos ir Ukrainos karo pabaigos. D. Trumpas tvirtina bendradarbiaujantis su abiem šalimis, kad būtų nutraukti karo veiksmai.
Zelenskis ragina Vašingtoną didinti spaudimą Maskvai
V. Zelenskis transliuotojui BBC sakė, kad būtina pasiekti „didesnę pažangą“, ir paragino Vašingtoną didinti spaudimą Maskvai.
„Mums nereikia tokių signalų... iš Jungtinių Valstijų, kokius galime gauti iš Rusijos“, – sakė jis.
„Kalbama ne apie patogias derybas, o apie stiprią valstybę, galinčią daryti spaudimą, nes ši valstybė turi galią ir yra gerbiama“, – paaiškino V. Zelenskis.
V. Putino pajėgos plataus masto invaziją į Ukrainą pradėjo 2022 m. vasarį. Taip prasidėjo viską niokojantis karas, per kurį, manoma, žuvo šimtai tūkstančių žmonių.
Buvusio prezidento Joe Bideno kadencijos metu Vašingtonas buvo pagrindinis Kyjivo rėmėjas.
Tačiau nuo tada, kai praėjusių metų pradžioje sugrįžo į prezidento postą, D. Trumpas smarkiai sumažino Ukrainai teikiamos karinės paramos apimtis.
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