Rusija planuoja intensyviau bendradarbiauti su Baltarusija

Tai, kad A. Lukašenka bus išrinktas septintai kadencijai, buvo aišku iš anksto, turint omenyje, kad rinkimuose jis realių varžovų neturėjo, o jo opozicija yra visiškai nuslopinta.

Tačiau sveikinimo telegramoje V. Putinas rašė apie „įtikinamą pergalę“.

V. Putinas teigė norįs išplėsti Rusijos ir Baltarusijos bendradarbiavimą ir paspartinti integracijos Eurazijos regione procesus. „Rusijos žemėje visuomet esate laukiamas svečias“, – rašė jis.

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas numojo ranka į Vakarų kritiką rinkimų atžvilgiu, sakydamas, kad Rusijai ji visai nerūpi.

„Mūsų nuomone, rinkimai buvo visiškai teisėti, gerai organizuoti ir skaidrūs, o esamo prezidento pergalė juose – daugiau nei įtikinama“, – valstybinės naujienų agentūros TASS pranešime cituojami jo žodžiai.

70-ies diktatorius A. Lukašenka Baltarusijai vadovauja jau daugiau nei 30 metų. Savo režimą jis siekia vis glaudžiau susieti su Rusija, ypač po to, kai per 2020 m. vykusius masinius protestus tik per plauką liko valdžioje.

Surežisuotuose rinkimuose Minsko rinkimų administracija paskelbė, kad A. Lukašenka surinko 86,82 proc. balsų – didžiausią jo kada gautą balsų skaičių. Per savo pirmąją kelionę į užsienį septintosios kadencijos metu jis vyks į Rusiją.