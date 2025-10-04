Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 100 dronų

Naujausius duomenis paskelbė Ukrainos karinės oro pajėgos.
Nuo spalio 3 d. 18 val. Rusija į Ukrainą paleido 109 smogiamuosius dronus „Shahed“, „Gerbera“ ir kitus bei tris balistines raketas „Iskander-M/KN-23“.
Dronai ir raketos kilo iš Rusijos Federacijos Briansko, Oriolo, Kursko, Rostovo ir Voronežo sričių.
Ukrainą nuo šios atakos gynė karinė aviacija, radioelektroninės kovos pajėgos, mobilios šaulių grupės ir priešlėktuvinės gynybos pajėgos.
Iki šeštadienio 9 val. ryto Ukrainos kariai numušė arba elektroninės kovos priemonėmis nuslopino 73 dronus šalies šiaurėje ir rytuose.
Tačiau trys raketos ir 36 smogiamieji dronai sprogo 21-oje vietovėje. Dar keturiose vietovėse nukrito numuštų bepiločių skraidyklių nuolaužos.
Ataka šeštadienio rytą tęsėsi – Ukrainos oro erdvėje buvo keli priešo dronai.
Be to, naktį Rusija vėl apšaudė energetikos objektus Černyhivo srityje ir tris svarbius objektus apgadino. Taip pat apšaudyta Dniepropetrovsko sritis.
