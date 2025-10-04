Kalendorius
Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 100 dronų

2025-10-04 10:20 / šaltinis: ELTA
2025-10-04 10:20

Šeštadienio naktį Rusija prieš Ukrainą panaudojo daugiau nei 100 smogiamųjų dronų ir tris raketas, praneša naujienų portalas „rbc.ua“.

10

Naujausius duomenis paskelbė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Nuo spalio 3 d. 18 val. Rusija į Ukrainą paleido 109 smogiamuosius dronus „Shahed“, „Gerbera“ ir kitus bei tris balistines raketas „Iskander-M/KN-23“.

Dronai ir raketos kilo iš Rusijos Federacijos Briansko, Oriolo, Kursko, Rostovo ir Voronežo sričių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ukrainą nuo šios atakos gynė karinė aviacija, radioelektroninės kovos pajėgos, mobilios šaulių grupės ir priešlėktuvinės gynybos pajėgos.

Iki šeštadienio 9 val. ryto Ukrainos kariai numušė arba elektroninės kovos priemonėmis nuslopino 73 dronus šalies šiaurėje ir rytuose.

Tačiau trys raketos ir 36 smogiamieji dronai sprogo 21-oje vietovėje. Dar keturiose vietovėse nukrito numuštų bepiločių skraidyklių nuolaužos. 

Ataka šeštadienio rytą tęsėsi – Ukrainos oro erdvėje buvo keli priešo dronai.

Be to, naktį Rusija vėl apšaudė energetikos objektus Černyhivo srityje ir tris svarbius objektus apgadino. Taip pat apšaudyta Dniepropetrovsko sritis.

Dainius
Dainius
2025-10-04 10:24
Mažoka
Atsakyti
tai kas dabar bus?
tai kas dabar bus?
2025-10-04 10:26
spesiu Ukraina irgi paleis savo dronus, tada ryzas sakys nusivyliau rusija, musu vel lies mesla, kad rusas puola
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
