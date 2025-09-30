Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Buvęs Kongo DR prezidentas Josephas Kabila už akių nuteistas mirties bausme už „išdavystę“

2025-09-30 21:04 / šaltinis: BNS
2025-09-30 21:04

Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) karo teismas antradienį už akių nuteisė buvusį prezidentą Josephą Kabilą mirties bausme už „išdavystę“.

Josephas Kabilas

0

54-erių J. Kabilos teismo procesas – o jis buvo apkaltintas, be kita ko, išdavyste, karo nusikaltimais ir bendrininkavimu su antivyriausybine ginkluota grupuote M23, kuri, padedama Ruandos, užgrobė dideles teritorijas išteklių turtingoje rytinėje šalies dalyje, – prasidėjo liepos mėnesį.

Teismo procese sostinėje jis nedalyvavo ir jam niekas neatstovavo.

Iš KDR – didžiulės Centrinės Afrikos šalies – jis išvyko 2023 metais, o gegužę buvo trumpam pasirodęs nestabiliuose šalies rytuose, tačiau jo dabartinė buvimo vieta nežinoma.

Jo trumpas pasirodymas sukėlė nerimą Kinšasoje.

Stebėtojai teigia, kad mirties bausmė skirta siekiant užkirsti kelią galimybėms, kad jis galėtų suvienyti šalies opoziciją.

Karo prokuroras pareikalavo mirties bausmės J. Kabilai, kurio partija šį procesą pavadino „politiniu teismu“.

Prokuroras taip pat apkaltino buvusį prezidentą sąmokslu nuversti prezidentą Felixą Tshisekedi Feliksą Čisekedį).

F. Tshisekedi yra pavadinęs J. Kabilą ginkluotos grupuotės M23 smegenimis, o J. Kabila F. Tshisekedi vyriausybę vadino „diktatūra“.

J. Kabila perėmė valdžią iš savo tėvo Laurent’o Desire'o Kabilos (Lorano Deziro Kabilos), kai šis 2001 metais buvo nužudytas, ir valdė šalį kone du dešimtmečius.

Netekęs valdžios, jis prieš dvejus metus išvyko iš šalies, bet išsaugojo senatoriaus iki gyvos galvos statusą ir parlamentinį imunitetą, taip pat įtaką Kongo politikoje.

