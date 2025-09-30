Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Prie centrinės Filipinų dalies krantų užfiksuotas 6,9 balo žemės drebėjimas

2025-09-30 20:04 / šaltinis: ELTA
2025-09-30 20:04

JAV geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad antradienį vakarą prie centrinės Filipinų dalies krantų įvyko 6,9 balo žemės drebėjimas.

Prie centrinės Filipinų dalies krantų užfiksuotas 6,9 balo žemės drebėjimas (nuotr. SCANPIX)

JAV geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad antradienį vakarą prie centrinės Filipinų dalies krantų įvyko 6,9 balo žemės drebėjimas.

REKLAMA
0

Apie nukentėjusiuosius ar turtui padarytą žalą kol kas nepranešama.

Vietos seismologijos tarnyba perspėjo apie galimą „nedidelį jūros lygio svyravimą“ ir paragino centrinių Leitės, Cebu ir Bilirano salų gyventojus „neiti į paplūdimį ir nesiartinti prie pakrantės“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak Filipinų vulkanologijos ir seismologijos instituto, žemės drebėjimo epicentras buvo jūroje prie šiaurinio Cebu salos galo ir netoli Bogo miesto, kuriame gyvena daugiau kaip 90 tūkst. žmonių. Institutas pridūrė, kad laukiama ir žalos, ir požeminių smūgių.

REKLAMA
REKLAMA

USGS pirma pranešė, kad žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,0 balus, bet vėliau šį įvertį sumažino.

REKLAMA

Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras teigė, kad „cunamių pavojaus dėl šio žemės drebėjimo nėra“ ir „jokių veiksmų imtis nereikia“.

Vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede – intensyvaus seisminio aktyvumo juostoje, besidriekiančioje nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną – esančiuose Filipinuose žemės drebėjimai vyksta beveik kasdien.

Dauguma jų yra per silpni, kad žmonės juos pajustų, tačiau kartais pasitaiko ir stiprių bei viską griaunančių, o technologijų, kurios leistų nuspėti, kada ir kur jie gali smogti, nėra.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų