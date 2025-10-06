Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Rubio atsakė, kas gali tapti Trumpo įpėdiniu JAV prezidento poste

2025-10-06 09:22 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-06 09:22

Donaldo Trumpo įpėdinis, kitas Respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus greičiausiai bus dabartinis viceprezidentas J.D. Vance‘as. Tai pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio interviu „Fox News“.

Marco Rubio

Donaldo Trumpo įpėdinis, kitas Respublikonų partijos kandidatas į JAV prezidentus greičiausiai bus dabartinis viceprezidentas J.D. Vance‘as. Tai pareiškė JAV valstybės sekretorius Marco Rubio interviu „Fox News“.

REKLAMA
0

Žurnalistei paklausė M. Rubio, ar jis dalyvaus 2028 m. prezidento rinkimuose. Tačiau valstybės sekretorius atsakė, kad tai bus J. D. Vance‘as, jei jis to norės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Manau, kad kitas respublikonų partijos kandidatas bus viceprezidentas Vance‘as, jei jis nuspręs balotiruotis. Jis yra mano geras draugas ir puikiai atlieka savo darbą“, – sakė M. Rubio.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pabrėžė, kad jie turi „puikią komandą“ ir kad visi dirba „prezidentui“. Šiuo atžvilgiu valstybės sekretorius paaiškino, kuo skiriasi prezidento ir jo komandos darbas.

REKLAMA

„Prezidento darbas ir mūsų darbas – tai, ką žmonės kartais painioja. Mūsų darbas yra įgyvendinti prezidento darbotvarkę. Ar mes galime duoti patarimus? Ar mes galime pateikti idėjas? Taip. Bet galiausiai jis yra žmogus, kurį išrinko amerikiečiai“, – pabrėžė M. Rubio.

Pats J. D. Vance‘as neseniai vienam interviu užsiminė, kad neatmeta galimybės 2028 m. dalyvauti JAV prezidento rinkimuose.

Taip pat vyresnysis JAV prezidento sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis pareiškė manantis, kad ateityje galėtų siekti prezidento posto. Katare vykusiame ekonomikos forume, paklaustas moderatoriaus, ar „perims valdžią“ po to, kai jo tėvas pasitrauks iš pareigų, Trumpas jaunesnysis atsakė, jog tokia „galimybė egzistuoja“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas susitiko su Zelenskiu ir apie Ukrainą prabilo pasikeitusiu tonu: „Geri kovotojai“ (170)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų