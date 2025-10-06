Rubio atsakė, kas gali tapti Trumpo įpėdiniu JAV prezidento poste

Žurnalistei paklausė M. Rubio, ar jis dalyvaus 2028 m. prezidento rinkimuose. Tačiau valstybės sekretorius atsakė, kad tai bus J. D. Vance‘as, jei jis to norės.
„Manau, kad kitas respublikonų partijos kandidatas bus viceprezidentas Vance‘as, jei jis nuspręs balotiruotis. Jis yra mano geras draugas ir puikiai atlieka savo darbą“, – sakė M. Rubio.
Jis pabrėžė, kad jie turi „puikią komandą“ ir kad visi dirba „prezidentui“. Šiuo atžvilgiu valstybės sekretorius paaiškino, kuo skiriasi prezidento ir jo komandos darbas.
„Prezidento darbas ir mūsų darbas – tai, ką žmonės kartais painioja. Mūsų darbas yra įgyvendinti prezidento darbotvarkę. Ar mes galime duoti patarimus? Ar mes galime pateikti idėjas? Taip. Bet galiausiai jis yra žmogus, kurį išrinko amerikiečiai“, – pabrėžė M. Rubio.
Pats J. D. Vance‘as neseniai vienam interviu užsiminė, kad neatmeta galimybės 2028 m. dalyvauti JAV prezidento rinkimuose.
Taip pat vyresnysis JAV prezidento sūnus Donaldas Trumpas jaunesnysis pareiškė manantis, kad ateityje galėtų siekti prezidento posto. Katare vykusiame ekonomikos forume, paklaustas moderatoriaus, ar „perims valdžią“ po to, kai jo tėvas pasitrauks iš pareigų, Trumpas jaunesnysis atsakė, jog tokia „galimybė egzistuoja“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!