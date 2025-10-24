Kalendorius
Karas Ukrainoje

Raketa, galinti pasiekti Maskvą: čekai per 48 val. surinko įspūdingą sumą jos finansavimui Ukrainai

2025-10-24 13:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 13:55

Čekijos gyventojai mažiau nei per 48 valandas paaukojo beveik 550 tūkst. eurų, skirtų finansuoti tolimojo nuotolio raketą „Flamingo“ Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Raketa „Flamingo“ (nuotr. SCANPIX)

Čekijos gyventojai mažiau nei per 48 valandas paaukojo beveik 550 tūkst. eurų, skirtų finansuoti tolimojo nuotolio raketą „Flamingo“ Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Kaip praneša „Ukrinform“, iniciatyva „Darek pro Putina“ („Dovana Putinui“) apie rezultatus pranešė platformoje „X“.

„Džiaugiamės galėdami pranešti, kad lėšų rinkimas Ukrainos raketai “Flamingo", kuri bus pavadinta DANA 1, baigtas. Per mažiau nei 48 valandas buvo surinkta 12 500 000 Čekijos kronų. Ačiū!“ – sakoma pranešime.

Iš tiesų bendra suma viršijo lūkesčius: projekto interneto svetainės duomenimis, daugiau nei 8 500 aukotojų paaukojo daugiau nei 13,3 mln. kronų (beveik 550 tūkst. eurų).

Raketa bus pavadinta spalio pradžioje mirusios žymios Čekijos proukrainietiškos visuomenės veikėjos ir ilgametės Valstybinės branduolinės saugos tarnybos vadovės Danos Drábovos garbei.

Raketa būtų pajėgi smogti Maskvai

Ketvirtadienį iniciatyva Prahoje surengė koncertą „Ačiū, Dana!“, skirtą išreikšti padėką rėmėjams ir pagerbti D. Drábovos atminimą. Organizatoriai priminė, kad iškart po Rusijos plataus masto invazijos pradžios ji prisijungė prie „Darek pro Putina“ ir tapo viena pirmųjų jos pagalbos Ukrainai ambasadorių.

„Tikime, kad Dana stebės iš dangaus ir pasistengs, kad raketa pataikytų į reikiamą taikinį kur nors Rusijoje“, – sakė rengėjai.

Kaip buvo pranešta anksčiau, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis patvirtino, kad raketos „Neptūnas“ ir „Flamingo“ sėkmingai panaudotos kartu.

Lėšos raketai DANA 1 – raketai, kuri būtų pajėgi smogti Maskvai arba Sankt Peterburgui – buvo pradėtos rinkti spalio 21 d. Ukrainos „Flamingo“ gamintojas sutiko leisti iniciatyvos metu rinkti lėšas vienai raketai, kuri po apmokėjimo bus perduota Ukrainos ginkluotosioms pajėgoms.

Anksčiau Čekijos piliečiai ir organizacijos jau yra paaukoję Ukrainai lėšų tankui, sraigtasparniui ir kitai ginkluotei.

