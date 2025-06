„Putino politika yra mūsų politika“: kaip Rusija ruošiasi ilgam karui

Rusijai vykdant visapusišką karą prieš Ukrainą, viena iš svarbiausių jos raketų gamyklų tyliai plečiasi, apeidama tarptautines sankcijas, rašoma „Kyiv Independent“.

Votkinsko gamykla – strateginis valstybinis objektas, aptarnaujantis Rusijos branduolines pajėgas – įdarbino tūkstančius naujų darbuotojų, pastatė naujus pastatus ir įsigijo modernią techniką, kad žymiai padidintų raketų gamybą.

REKLAMA

REKLAMA

Ukrainiečiai tai pajuto savo kailiu. „Iskander-M“ balistinės raketos, kurių nuotolis siekia iki 500 kilometrų ir kurios surenkamos Votkinske, vis dažniau smogia Kyjivui ir kitiems miestams.

REKLAMA

Karas Ukrainoje . 2025 m. birželis. (21 nuotr.) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) +17 Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis. (nuotr. SCANPIX) Kyjivas po rusų atakos (Nuotr. Reuters) Kyjivas po rusų atakos (Nuotr. Reuters) Kyjivas po rusų atakos (Nuotr. Reuters) Kyjivas po rusų atakos (Nuotr. Reuters)

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025 m. birželis.

Tačiau pagrindinė gamyklos misija dar grėsmingesnė: gaminti tarpžemynines balistines raketas (ICBM), galinčias nunešti branduolines galvutes per kontinentus.

Tarp jų – „Yars“ ir „Bulava“, skirtos pasiekti Jungtines Valstijas, bei, tikėtina, „Oreshnik“, galinti smogti bet kur Europoje.

Ukrainos karinės žvalgybos agentūros (HUR) duomenimis, Rusija ne tik keičia prarastas raketas, bet ir kaupia atsargas ilgam konfliktui.

REKLAMA

REKLAMA

„Jie ruošiasi ilgam karui“, – sakė vienas aukštas HUR pareigūnas.

Ir pridūrė: „Pagal mūsų duomenis, Rusija kaupia įvairių tipų raketų atsargas.“

Visa ši plėtra vyksta nepaisant plataus masto sankcijų prieš gamyklą ir visą Rusijos raketų pramonę. Votkinsko gamykla įtraukta į JAV ir jos sąjungininkų sankcionuotų subjektų sąrašą – bet kokių medžiagų, mašinų ar mikroelektronikos pardavimas jai yra draudžiamas. Tačiau gamyba toliau auga.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Kyiv Independent“ išanalizavo gamyklos vidaus verslo veiklą ir nustatė, kad Rusija to nepadarė viena. Įmonės Kinijoje, Taivane ir Baltarusijoje – šalys, neprisijungusios prie Vakarų sankcijų prieš Maskvą – per privačius Rusijos tarpininkus tiekė strateginei raketų gamyklai kritiškai svarbią gamybos įrangą.

REKLAMA

Votkinsko gamyklos raketų atsargų augimas

„Putino politika yra mūsų politika“, – rašyta plakatuose, kuriuos 2022 m. balandžio 5 d. laikė gamyklos darbuotojai demonstracijoje, palaikančioje karą prieš Ukrainą.

Nuo invazijos pradžios ši gamykla išsiplėtė. 2024 m. Rusija pagamino apie 700 „Iskander-M“ raketų – beveik tris kartus daugiau nei 2023 m. (apie 250), teigia Londono RUSI analitikai. Ukrainos HUR sutinka su šia analize.

REKLAMA

Padaugėjo ir atakų – 2024 m. Rusija smogė Ukrainai 245 „Iskander“ ir panašiomis raketomis, palyginti su 55 smūgiais 2023 m. Maskva šiemet jau paleido per 180 tokių raketų.

Tačiau Rusija nenaudoja visų gaminamų raketų – ženklus skirtumas tarp gamybos ir naudojimo rodo, kad ji kaupia atsargas.

Pasak HUR, Rusija jau sukaupė apie 600 „Iskander-M“ ir 300 „Iskander-K“ raketų – tai dvejų metų atsargos esant dabartiniam naudojimo tempui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tuo tarpu gamykla gamina ir tarpžemynines raketas. 2022 m. kovo 31 d. Rusijos gynybos ministerija užsakė „Bulava“ raketų dalių už daugiau nei 13 mln. JAV dolerių (apie 12 mln. eurų) – užsakymas apima 2022–2024 m.

Didelė gamykla tampa dar didesne

Po invazijos, 2022 m., valdžia pradėjo Votkinsko raketų centro plėtros planavimą. 2023–2024 m. statyti nauji pastatai, renovuoti esami, įdarbinta 2,5 tūkst. darbuotojų. Šiuo metu bendras darbuotojų skaičius viršija 12 tūkst.

REKLAMA

Gamyklos plėtra neįmanoma be naujos įrangos. 2023 m. pasirašyta daugiau nei 10 sutarčių dėl dešimčių importuotų metalo apdirbimo mašinų – jų vertė viršija 11 mln. JAV dolerių (apie 9,4 mln. eurų).

Be to, per visą plėtros laikotarpį įsigyta apie 7 tūkst. naujų įrenginių.

Kinijos ir Taivano įranga raketų gamybai

Sankcijų taikoma gamykla įrangą įsigijo per Rusijos tarpininkus. Dauguma įrangos atkeliauja iš Kinijos. Pavyzdžiui, Taivano „Ecom Precision Machinery Co.“, CNC frezavimo staklės su Japonijos „Fanuc“ sistema, buvo tiektos per Kinijoje veikiantį padalinį „Zhangzhou Donggang Precision Machinery Co.“

REKLAMA

Be to, Votkinskas įsigijo CNC tekinimo stakles iš Kinijos „WMT CNC Industrial Co.“, priklausančios Gui Shuanglongui. Iš viso buvo pasirašytos papildomos sutartys dėl devynių tokių staklių pirkimo.

2024 m. raketų gamybai naudotas titanas, anglies pluoštas ir kuro komponentai. Titano gaminiai tiekiami iš Kinijos per Rusijos „VSMPO-AVISMA Corporation“ padalinį Pekine bei per Kinijos „Tianjin Chengan“ ir Indijos „DCW“. Medžiagos galiausiai tiekiamos Votkinskui.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ginklavimasis nesustoja

Nors gamyba daugiausia skirta trumpųjų nuotolių raketoms, įranga universali – galima gaminti ir „Yars“ ar „Bulava“, nukreiptas į Vakarus.

„Defense Express“ vyriausiasis redaktorius Olehas Katkovas teigia, kad gamykla gali gaminti detales ne tik „Iskander“, bet ir kitų tipų raketoms.

Votkinsko gamyklos plėtra – tik viena didelės sistemos dalis, apimanti dešimtis įmonių ir vis platesnį raketų arsenalą.