Putinas pripažino: sankcijos gali pakenkti Rusijai

Jis šiandien pirmininkavo susitikimui su vyriausybės pareigūnais.

Iki šiol Kremliaus vadovas ne kartą aiškino, kad Vakarų įvestos sankcijos Rusijai nepadarė didelės žalos ir teigė, kad Vakarams esą nepavyko pasiekti savo tikslų.

Vis dėlto trečiadienį jis pripažino, kad Vakarų įvestos priemonės gali turėti tam tikrą poveikį Rusijos ekonomikai.

„Neteisėti Rusijos ekonomikai taikomi apribojimai iš tiesų gali turėti neigiamos įtakos vidutiniam laikotarpiui“, – kalbėjo jis.

Kartu V. Putinas paragino rusų pareigūnus vengti nereikalingos biurokratijos ir siekti palaikyti teigiamas ekonomikos tendencijas.

Putin says sanctions "might have a negative impact" on Russian economy. pic.twitter.com/9qcHKERKTp