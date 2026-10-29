Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Putinas liaupsino Muską: pavadino „tikru genijumi“

2026-10-29 06:38 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-29 06:38
Pridėkite kaip šaltinį Google

JAV technologijų magnatas Elonas Muskas yra „tikras genijus“, nes į orbitą iškėlė tūkstančius palydovų, trečiadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kurio vadovaujama šalis siekia sukurti nuosavą palydovinio interneto tinklą.

Gershkovichius: „Putinas liks valdžioje iki pat mirties — bet net ir tai neatneš Rusijai demokratijos“ EPA
GALERIJA (27)

JAV technologijų magnatas Elonas Muskas yra „tikras genijus“, nes į orbitą iškėlė tūkstančius palydovų, trečiadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, kurio vadovaujama šalis siekia sukurti nuosavą palydovinio interneto tinklą.

REKLAMA
0

Amerikiečių technologijų magnatui priklauso bendrovė „SpaceX“, kuri NASA užsakymu leidžia raketas į kosmosą ir valdo ryšio tinklą „Starlink“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija, turinti didelių kosmoso tyrimų ir technologijų pajėgumų, jau seniai siekia sukurti savo palydovinio interneto sistemą, skirtą tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms.

REKLAMA
REKLAMA

V. Putino pareiškimas nuskambėjo Ukrainai ir Jungtinėms Valstijoms nesutariant dėl prieigos prie sistemos „Starshield“ – karinio lygmens palydovinio ryšio tinklo, kurį valdo E. Musko bendrovė „SpaceX“.

REKLAMA

„Elonas Muskas yra genijus, tikras genijus“, – lankydamasis parodoje, surengtoje Maskvoje vykstančio Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimo metu, sakė V. Putinas.

(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026-ųjų spalis

„Kiek jis turi palydovų orbitoje...? Daugiau kaip 5 tūkst. O mes tik žengiame pirmuosius žingsnius“, – pridūrė jis.

„Palaikome glaudžius ryšius su savo partneriais amerikiečiais, įskaitant poną Muską, nes kosmose labai svarbu netrukdyti vieniems kitiems“, – sakė V. Putinas.

REKLAMA
REKLAMA

Ukraina apie sistemos „Starshield“ veikimo problemas pirmąkart pranešė šį mėnesį, kilus nesutarimams tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo dėl JAV ir Rusijos susitarimo dėl dyzelino.

Tiek D. Trumpas, tiek E. Muskas neigė esantys atsakingi už ryšio sutrikimus, tačiau vėliau E. Muskas apkaltino Ukrainą netinkamai naudojant bendrovės „SpaceX“ teikiamą interneto paslaugą „Starlink“ kariniais tikslais.

Ukrainos teigimu, ryšio sutrikimai apsunkino jos pastangas perimti Rusijos dronus ir sulėtino logistiką fronto linijoje. Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi jau penktus metus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (Nuotr. www.whitehouse.gov)
Trumpas prabilo apie netrukus įvyksiantį Putino ir Zelenskio susitikimą
Analitikai apie Rusijos ateitį: po karo laukia du scenarijai, abu – nieko gero Putinui (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Putinas ėmė auklėti Europos lyderius: pokalbio metu išsakė visą pamokslą (2)
Andrijus Sybiha EPA
Po Europos lyderių skambučio Putinui – Ukrainos komentaras: „Tai yra teisingas požiūris“
Vladimiras Putinas (nuotr. Telegram)
Putinas Europos lyderiams telefonu pareiškė: tegul Zelenskis atvyksta į Maskvą (11)

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų