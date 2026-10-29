Putinas liaupsino Muską: pavadino „tikru genijumi“

Amerikiečių technologijų magnatui priklauso bendrovė „SpaceX“, kuri NASA užsakymu leidžia raketas į kosmosą ir valdo ryšio tinklą „Starlink“.
Rusija, turinti didelių kosmoso tyrimų ir technologijų pajėgumų, jau seniai siekia sukurti savo palydovinio interneto sistemą, skirtą tiek civilinėms, tiek karinėms reikmėms.
V. Putino pareiškimas nuskambėjo Ukrainai ir Jungtinėms Valstijoms nesutariant dėl prieigos prie sistemos „Starshield“ – karinio lygmens palydovinio ryšio tinklo, kurį valdo E. Musko bendrovė „SpaceX“.
„Elonas Muskas yra genijus, tikras genijus“, – lankydamasis parodoje, surengtoje Maskvoje vykstančio Rusijos ir Afrikos aukščiausiojo lygio susitikimo metu, sakė V. Putinas.
„Kiek jis turi palydovų orbitoje...? Daugiau kaip 5 tūkst. O mes tik žengiame pirmuosius žingsnius“, – pridūrė jis.
„Palaikome glaudžius ryšius su savo partneriais amerikiečiais, įskaitant poną Muską, nes kosmose labai svarbu netrukdyti vieniems kitiems“, – sakė V. Putinas.
Ukraina apie sistemos „Starshield“ veikimo problemas pirmąkart pranešė šį mėnesį, kilus nesutarimams tarp Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio ir JAV prezidento Donaldo Trumpo dėl JAV ir Rusijos susitarimo dėl dyzelino.
Tiek D. Trumpas, tiek E. Muskas neigė esantys atsakingi už ryšio sutrikimus, tačiau vėliau E. Muskas apkaltino Ukrainą netinkamai naudojant bendrovės „SpaceX“ teikiamą interneto paslaugą „Starlink“ kariniais tikslais.
Ukrainos teigimu, ryšio sutrikimai apsunkino jos pastangas perimti Rusijos dronus ir sulėtino logistiką fronto linijoje. Rusijos karas prieš Ukrainą tęsiasi jau penktus metus.
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