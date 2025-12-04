Putinas išsakė savo nuomonę apie Trumpą

V. Putino interviu „India Today“, nufilmuotas vakar vakare Maskvoje, bus transliuojamas jau artimiausiu metu.
JAV prezidentas „veikia geranoriškai“
Per pastarąsias minutes, kaip teigia „Sky News“, pavyko sužinoti, kad V. Putinas televizijos kanalui sakė, jog D. Trumpas turi „savo darbotvarkę, savo tikslus, o mes sutelkiame dėmesį į savuosius“.
Jis pridūrė, kad Rusijos darbotvarkė nėra nukreipta prieš ką nors, o siekia ginti šalies interesus.
V. Putinas taip pat teigė, kad JAV prezidentas „veikia geranoriškai“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.