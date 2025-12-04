 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas išsakė savo nuomonę apie Trumpą

2025-12-04 17:43 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-12-04 17:43

Rusijos vadovas Vladimiras Putinas duotame interviu pareiškė, kad Donaldo Trumpo veiksmai esą yra „geranoriški“, tačiau pabrėžė, jog JAV lyderis turi savą politinę darbotvarkę ir tikslus.

Putinas: Rusija ir JAV turi skirtumų, bet tai „normalu didelėms šalims“ (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
V. Putino interviu „India Today“, nufilmuotas vakar vakare Maskvoje, bus transliuojamas jau artimiausiu metu.

JAV prezidentas „veikia geranoriškai“

Per pastarąsias minutes, kaip teigia „Sky News“, pavyko sužinoti, kad V. Putinas televizijos kanalui sakė, jog D. Trumpas turi „savo darbotvarkę, savo tikslus, o mes sutelkiame dėmesį į savuosius“.

Jis pridūrė, kad Rusijos darbotvarkė nėra nukreipta prieš ką nors, o siekia ginti šalies interesus.

V. Putinas taip pat teigė, kad JAV prezidentas „veikia geranoriškai“.

Į viršų