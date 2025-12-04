 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

JK: Putinui tenka moralinė atsakomybė už britės mirtį

2025-12-04 15:13 / šaltinis: BNS, ELTA
2025-12-04 15:13

Jungtinės Karalystės atliktas tyrimas ketvirtadienį nustatė, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui tenka „moralinė atsakomybė“ už britės mirtį nuo apsinuodijimo 2018 m. po rusų tarnybų nesėkmingo bandymo nužudyti buvusį Rusijos dvigubą agentą Anglijoje.

JK: Putinui tenka moralinė atsakomybė už britės mirtį (nuotr. SCANPIX)

44-erių britė Dawn Sturgess mirė 2018 m. liepos mėn. po sąlyčio su nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičok", praėjus keturiems mėnesiams po to, kai ši medžiaga buvo panaudota prieš buvusį agentą Sergejų Skripalį. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad šiam pasikėsinimui leidimą davė V. Putinas.

1

44-erių britė Dawn Sturgess mirė 2018 m. liepos mėn. po sąlyčio su nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičok“, praėjus keturiems mėnesiams po to, kai ši medžiaga buvo panaudota prieš buvusį agentą Sergejų Skripalį. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad šiam pasikėsinimui leidimą davė V. Putinas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

JK įvedė sankcijas Rusijos GRU

„Rizika, kad kiti asmenys, išskyrus numatytąjį taikinį Sergejų Skripalį, gali būti nužudyti ar sužeisti, buvo visiškai nuspėjama“, – rašoma ataskaitoje.

Paskelbus tyrimo ataskaitą, JK taip pat įvedė sankcijas visai Rusijos karinei žvalgybai (GRU), pranešė Užsienio reikalų ministerija.

