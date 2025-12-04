JK: Putinui tenka moralinė atsakomybė už britės mirtį

44-erių britė Dawn Sturgess mirė 2018 m. liepos mėn. po sąlyčio su nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičok“, praėjus keturiems mėnesiams po to, kai ši medžiaga buvo panaudota prieš buvusį agentą Sergejų Skripalį. Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad šiam pasikėsinimui leidimą davė V. Putinas.
JK įvedė sankcijas Rusijos GRU
„Rizika, kad kiti asmenys, išskyrus numatytąjį taikinį Sergejų Skripalį, gali būti nužudyti ar sužeisti, buvo visiškai nuspėjama“, – rašoma ataskaitoje.
Paskelbus tyrimo ataskaitą, JK taip pat įvedė sankcijas visai Rusijos karinei žvalgybai (GRU), pranešė Užsienio reikalų ministerija.
