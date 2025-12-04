 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius paskelbė perspėjimą ES

2025-12-04 16:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-04 16:53

Kremlius grasina griežčiausiu atsaku Europos Sąjungai, jei ši ryšis panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainos finansavimui, o kartu perspėja, kad Danijoje veikianti gamykla, gaminanti degalus Kyjivo raketoms, esą kelia karo eskalacijos riziką, skelbia „Sky News“.

Kremlius paskelbė perspėjimą ES (nuotr. SCANPIX)

1

Kremlius esą jau rengia atsakomąsias priemones Europos Sąjungai tuo atveju, jei ši nuspręstų panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainos paskolai finansuoti.

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova teigia, kad toks žingsnis išprovokuotų „griežčiausią reakciją“ iš Maskvos.

Kremlius įvardijo, kad kelia karo eskalavimo pavojų

Ji taip pat pareiškė, kad Danijoje veikianti gamykla, gaminanti degalus Ukrainos tolimojo nuotolio raketoms, esą kelia karo eskalavimo pavojų – tokius teiginius Rusija yra kartojusi ir anksčiau.

Be to, M. Zacharova pridūrė, kad esą Ukrainos atakos prieš naftos tanklaivius Juodojoje jūroje trukdo taikos deryboms.

