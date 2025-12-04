Kremlius paskelbė perspėjimą ES

Kremlius esą jau rengia atsakomąsias priemones Europos Sąjungai tuo atveju, jei ši nuspręstų panaudoti įšaldytą Rusijos turtą Ukrainos paskolai finansuoti.
Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova teigia, kad toks žingsnis išprovokuotų „griežčiausią reakciją“ iš Maskvos.
Kremlius įvardijo, kad kelia karo eskalavimo pavojų
Ji taip pat pareiškė, kad Danijoje veikianti gamykla, gaminanti degalus Ukrainos tolimojo nuotolio raketoms, esą kelia karo eskalavimo pavojų – tokius teiginius Rusija yra kartojusi ir anksčiau.
Be to, M. Zacharova pridūrė, kad esą Ukrainos atakos prieš naftos tanklaivius Juodojoje jūroje trukdo taikos deryboms.
