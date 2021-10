„Prosecco“ ar „prošek“? Vyksta kova tarp Italijos ir Kroatijos dėl vyno prekės ženklo

„Prošek“ gaminamas iš baltųjų vynuogių, daugiausia auginamų pietiniame Dalmatijos regione, naudojant tradicinį procesą, kuris apima vynuogių džiovinimą saulėje ant šiaudinių kilimėlių prieš jas išspaudžiant. Vynas parduodamas už papildomą mokestį, nes vienam buteliui sunaudojama daug daugiau vynuogių nei daugeliui kitų desertinių vynų, tačiau nuo 2013 m. šis pavadinimas buvo uždraustas visoje ES dėl italų prieštaravimų. Vietoj to vynas parduodamas pavadinimu „Vino Dalmato“, rašo theconversation.com.

Nuo to laiko Kroatija kovoja, kad draudimas dėl pavadinimo būtų panaikintas. Europos Komisija ėmėsi tolesnių veiksmų dėl neseniai Kroatijos pateikto prašymo suteikti „prošek“ specialų statusą pagal ES saugomos kilmės vietos nuorodos (SKVN) taisykles. „Prosecco“ šiuo statusu naudojasi nuo 2009 m., taip pat yra saugomas pagal 1969 m. Italijos įstatymus, o italai sako, kad „gėda“, jog Briuselis svarsto suteikti lygiavertę apsaugą „prošek“. Taigi, kas laimės?

Prasideda mūšis

Kroatija bandė pradėti registracijos procedūrą, kad gautų SKVN statusą „prošek“ vynui 2013 m. – tada, kai įstojo į ES. To nepriėmė Europos Komisija, kuri tuo metu pažymėjo, kad registracija gali prieštarauti „prosecco“ vyno prekės ženklui, nors abu produktai yra visiškai skirtingi.

Balkanų valstybė pabrėžia, kad prošekas yra šalies paveldo dalis, atsiradusi dar prieš Romos laikus. Kroatijos vynas tradiciškai gaminamas šalies viduje – pagal šeimos receptus. Įprasta, kad kai vaikai gimsta Kroatijoje, tėvai išsaugo tų metų prošeką, kuris suvartojamas jų atžalų vestuvių dieną.

„Prošek“ neturi tarptautinio komercinio „prosecco“ prekės ženklo, kurio pardavimai, nepaisant pandemijos, stipriai išaugo. Per pirmuosius keturis 2021 m. mėnesius „prosecco“ eksportas padidėjo 17 proc., o bendrai per metus pagaminama daugiau nei 600 milijonų butelių.

„Prosecco“ taip pat yra labai senų tradicijų dalis. Šis sausas putojantis vynas yra kilęs iš šiaurės rytų Italijos, Veneto ir Friuli Venezia Giulia regionuose, įskaitant vietovę aplink „Prosecco“ kaimą (dėl kurio vynas gavo savo pavadinimą). Senais laikais jis taip pat buvo žinomas kaip „pucinum“, vadinamas pagal netoliese esančią pilį, o Romos gamtos filosofas Gaius Plinius Secundus rašė, kad Romos imperatorė Augusta savo ilgaamžiškumą priskyrė tam, kad negeria jokio kito vyno, išskyrus šį.

Ką sako įstatymas

Kiekvienas prekės ženklas, kuriam suteiktas SKVN, yra stipriai apsaugotas ES, nes jam suteikiama teisė neleisti kitiems naudoti ir registruoti pavadinimų, kurie gali suklaidinti vartotojus dėl tikrosios produkto kilmės. Jie taip pat gali užkirsti kelią kitiems gamintojams pasinaudoti prekės ženklo „įtaigia galia“, be kita ko, versdami juos į kitas kalbas.

Jei Italija gali įtikinti Europos Komisiją, jog vidutinis ES vartotojas gali manyti, kad „prosěk“ parduoda italų „prosecco“ gamintojai (ir taip susipainioti), arba kad „prosěk“ iš tikrųjų yra išverstas kroatiškas „prosecco“ terminas, ji turėtų sėkmingai užblokuoti Kroatijos produkciją. Italija turi 60 dienų nuo tos dienos, kai Kroatijos paraiška buvo pateikta rugsėjo 22 d., oficialiam prieštaravimui pateikti.

Sunku įsivaizduoti, kad EK leidimas įregistruoti „prosěk“ padarytų žalos „prosecco“ pardavimams. Vis dėlto italai baiminasi, kad jei komisija suteiks lygiavertį statusą „prošek“, tai gali sukurti pavojingą precedentą, kuris gali palikti vietos užsienio „itališkai skambančių“ produktų gausėjimui, kaip pažymėjo Italijos žemės ūkio ministras Stefano Patuanelli. Be to, Europos Parlamento narys iš Italijos Paolo de Castro protestavo, kad „prosěk yra ne kas kita, kaip pavadinimo „prosecco“ vertimas“.

Komisija pateisino Kroatijos prašymą tuo, kad abu panašiai skambantys pavadinimai gali būti iš esmės apsaugoti, jei tik bus galima išvengti painiavos. Be abejo, tai Kroatija taip pat nurodys proceso metu, be to, kad išryškins šimtmečių senumo vyno istoriją.

Nepaisant to, esama teismų praktika gali sustiprinti Italijos galimybes laimėti. 2008 m. Europos Teisingumo Teismas (ETT) nusprendė, kad vokiečių sūrių gamintojai terminą „parmezanas“ savo garsaus kietojo sūrio versijai vartojo kaip neteisėtą Italijos sūrio „parmigiano“ vertimą. Ir tik prieš kelias savaites tas pats teismas nustatė, kad tapų („tapas“) barų tinklas, vartodamas terminą „champanillo“ – ispaniška „mažo šampano“ išraiška – privers vartotojus manyti, kad parduodamas putojantis vynas turi ryšį su prancūzišku šampanu.

Kitas ES atvejis, kuriuo Italija galėtų remtis, yra 2005 m. „tokaji“ kivirčas. „Tokaji“ yra vengriškas desertinis vynas, ir teismas nusprendė, kad Italijos vyndariai iš Friuli Venezia Giulia regiono turėjo nustoti vartoti pavadinimą „tocai“ sausam baltam vynui dėl galimos painiavos.

Atsižvelgiant į tai, kad Friuli Venezia Giulia yra vienas iš dviejų pagrindinių „prosecco“ regionų, būtų ironiška, jei vienas sprendimas prieš vieną Italijos vyndarių grupę dabar būtų naudingas kitiems.