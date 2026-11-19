Jau 25 metus autoritetingas religinės demografijos ataskaitas skelbiantis centras „Pew“ nurodė, kad auga tiek islamo, tiek krikščionybės sekėjų skaičius, tačiau islamas plinta gerokai sparčiau. Centro teigimu, viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad musulmonai paprastai susilaukia daugiau vaikų nei kitų didžiųjų religinių grupių atstovai.
„Viską lemia kūdikiai“, – sakė vyresnysis „Pew“ demografas Conradas Hackettas (Konradas Haketas), paaiškindamas, kad religijos keitimas ir kiti religinės tapatybės pokyčiai turi daug mažesnę įtaką nei gimstamumo rodikliai.
„Pew“ duomenimis, 2020–2025 metais gimstamumo rodiklis tarp musulmonų siekė 3,1 vaiko vienai moteriai, o krikščionių – 2,5. Visų kitų moterų vidutinis gimstamumo rodiklis buvo 1,6 – mažesnis už 2,1 lygį, kuris laikomas būtinu kartų kaitai užtikrinti.
Naujausiais „Pew“ skaičiavimais, 2020 metais pasaulyje buvo 2,27 mlrd. krikščionių ir 2,02 mlrd. musulmonų. Naujose centro prognozėse numatoma, kad iki 2035 metų musulmonų bus 2,57 mlrd., o krikščionių – 2,52 mlrd. Jei pastarojo meto tendencijos išliks, iki 2070 metų pasaulyje bus daugiau nei 3,6 mlrd. musulmonų ir beveik 3 mlrd. krikščionių.
Šie vertinimai yra platesnio „Pew“ projekto, kuriame nagrinėjama, kaip 2020–2070 metais gali keistis pagrindinių religinių grupių dydis, dalis. Prognozėse atsižvelgiama į pastarojo meto skirtumus tarp religinių grupių amžiaus struktūros, gimstamumo rodiklių bei religijos keitimo ir migracijos modelių.
Tarp daugelio pastebimų išvadų yra ir ta, kad, „Pew“ prognozėmis, per 40 metų JAV nebeliks krikščionių daugumos. „Pew“ duomenimis, krikščionys dabar sudaro 62 proc. suaugusių JAV gyventojų, o iki 2065-ųjų jų dalis nukris žemiau 50 procentų.
Kaimyninėje Kanadoje krikščionių dalis žemiau 50 proc. ribos turėtų nukristi jau iki 2030 metų, nurodė „Pew“.
Abiejose šalyse reikšminga šio nuosmukio priežastis – tuo pat metu didėjantis savęs su jokia religija netapatinančių asmenų skaičius. Prognozuojama, kad iki 2070 metų jie sudarys 41 proc. JAV gyventojų, o Kanadoje jų skaičius viršys krikščionių skaičių.
Tikimasi, kad musulmonų ir krikščionių skaičius augs kartu su gyventojų skaičiumi
Pasak „Pew“, 2020–2070 metais pasaulio gyventojų skaičius turėtų padidėti 29 procentais. Iš analizuotų religinių grupių tik musulmonai ir krikščionys turėtų neatsilikti nuo šio tempo: krikščionių skaičius išaugs 30 proc., o musulmonų – 80 procentų.
Nors hinduistų ir žydų absoliutus skaičius auga, prognozuojama, kad jų procentinė dalis pasaulio populiacijoje mažės, nurodė „Pew“. Prognozuojama, kad budistų skaičius ir jų dalis pasaulyje sumažės – iš dalies dėl numatomo bendro gyventojų skaičiaus mažėjimo Kinijoje, Pietų Korėjoje ir Japonijoje.
Ateinančiais dešimtmečiais didžioji dalis pasaulio gyventojų skaičiaus augimo numatoma Afrikoje, ypač į pietus nuo Sacharos, kur dauguma žmonių yra krikščionys arba musulmonai, teigia „Pew“. Centro prognozėmis, didelis regiono gimstamumas ir ilgėjanti gyvenimo trukmė padidins bendrą abiejų konfesijų išpažinėjų skaičių visame pasaulyje.
Pasak „Pew“, iki 2070 metų daugiau nei pusė pasaulio krikščionių gyvens Užsachario Afrikoje, o Kongas aplenks JAV ir taps šalimi, kurioje gyvena daugiausiai krikščionių – jų gretos ten, prognozuojama, išaugs daugiau nei tris kartus, iki 299 milijonų.
Numatoma, kad kitų pagrindinių regionų gyventojų skaičius augs nuosaikiau arba net mažės.
Pavyzdžiui, iki 2070 metų Europoje gyvenančių žmonių skaičius sumažės 17 proc., nurodė „Pew“, o krikščionių skaičius čia susitrauks trečdaliu – nuo 505 mln. iki 324 milijonų. Numatoma, kad per tą patį laikotarpį musulmonų dalis tarp Europos gyventojų padidės nuo 6 iki 13 procentų.
JAV, „Pew“ vertinimu, krikščionių skaičius sumažės nuo maždaug 217 mln. 2020 metais iki maždaug 174 mln. 2070-aisiais.
Keliose pagrindinėse JAV protestantų denominacijose narių skaičius nuosekliai mažėja jau daugelį metų. Visgi Jeffrey Broddas (Džefris Brodas), religijotyros profesorius iš Kalifornijos valstijos universiteto Sakramente, užsiminė, kad atsigavimas yra įmanomas po šį mėnesį vykusių Kongreso rinkimų, kuriuose pergales pasiekė keli šioms nuosaikioms bei liberalioms konfesijoms atstovaujantys demokratai.
Gimstamumo rodikliai yra lemiamas veiksnys
„Pew“ skaičiavimais, 2020–2025 metais musulmonės pagimdė daugiau vaikų nei bet kurios kitos religijos atstovės. Musulmonėms motinoms gimė apie 252 mln. kūdikių, palyginti su 208 mln., gimusiais krikščionėms motinoms.
Musulmonai yra vienintelė didelė religinė grupė, kurioje ateinančiais dešimtmečiais numatomas gimstamumo augimas. Prognozuojama, kad kitose grupėse gimimų skaičius bus stabilus arba palaipsniui mažės.
Jei pastarojo meto tendencijos išliks, „Pew“ teigimu, iki 2070 metų daugiausia musulmonų gyvens Pakistane, po to seka Indija, Nigerija ir Indonezija, kurioje šiuo metu musulmonų populiacija yra gausiausia.
Harvardo teologijos mokyklos vyresnioji mokslo darbuotoja Gina Zurlo (Džina Zurlo), besispecializuojanti religinės demografijos srityje, pabrėžė, kad krikščionių ir musulmonų santykiai kintančių tendencijų šviesoje yra itin svarbūs.
„Civilizacijų susidūrimo“ teorija kai kuriose religinėse bendruomenėse tebėra gaji, o abipusis nesusipratimas dėl abiejų religijų vis dar didelis, – elektroniniame laiške rašė ji. – Daugelis krikščionių nėra patenkinti matydami, kad islamas taps didžiausia pasaulio religija, ir tai kelia dar didesnį nerimą.“
„Tikiuosi, kad žmonės ieškos galimybių plėsti tarpreliginį švietimą“, – pridūrė ji.
„Asmeninis kontaktas yra svarbus – kai žmonės mezga asmeninius santykius nepaisydami religinių skirtumų, tai prasmingai humanizuoja „kitą“, – teigė mokslininkė.
„Pew“ religijos tyrimų direktorius Alanas Coopermanas (Alanas Kupermanas) pažymėjo, kad didžioji dalis prognozuojamo musulmonų ir krikščionių skaičiaus augimo numatoma šalyse, kuriose jie jau dabar sudaro daugumą, o konversija atlieka tik nežymų vaidmenį.
„Nemanau, kad musulmonų daugėjimas vyksta krikščionių sąskaita, – pridūrė jis. – Mane neramina bandymai kurti spekuliacijas antraštėmis ar pasakojimais, kuriais šios išvados vaizduojamos kaip tam tikras susidūrimas, kuriame krikščionys pralaimi musulmonams.“
Kai kur auga jokios religijos neišpažįstančiųjų skaičius
Daugelyje šalių pastebimas nuoseklus jokios religijos neišpažįstančių asmenų – ateistų, agnostikų ar savęs su jokia religija netapatinančių žmonių – skaičiaus didėjimas.
Neįskaitant Kinijos, kurioje religijai savęs nepriskiriančių gyventojų dalis yra didelė, tačiau bendras gyventojų skaičius sparčiai traukiasi, kitose pasaulio vietose tokių asmenų gretos iki 2070 metų išaugs daugiau nei 180 mln., nurodė „Pew“.
Anot „Pew“, jokiai religijai savęs nepriskiriantys asmenys jau sudaro daugumą dešimtyje šalių, įskaitant Čekiją, Japoniją, Nyderlandus, Naująją Zelandiją, Urugvajų ir Vietnamą.
Numatoma, kad iki 2070 metų prie šios grupės prisijungs Pietų Korėja, Prancūzija ir Jungtinė Karalystė (JK).
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