TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Prie Jemeno krantų raketa smarkiai apgadino Nyderlandų laivą, įgula išgelbėta

2025-10-01 12:22 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 12:22

 Prie Jemeno krantų į Nyderlandų krovininį laivą paleista raketa. Po incidento Adeno įlankoje ES vadovaujamos karinių jūrų pajėgų misijos „Aspides“ fregatos išgelbėjo laivo įgulą. Graikijos Larisos mieste įsikūrusi misija antradienį paskelbė gelbėjimo akcijos vaizdo įrašą. Krovininis laivas, anot duomenų, smarkiai apgadintas raketos.

Husių žiniasklaida: Izraelis atakos Jemeno sostinėje metu taikėsi į įkalinimo įstaigą

 

0

Graikijos fregata „Spetsai“ ir viena prancūzų fregata, vadovaudamosi SOLAS (Safety of Life at Sea) nuostatomis, įgyvendino ekstremalių situacijų valdymo planą žmonių gyvybėms jūroje išgelbėti. Iš smarkiai apgadinto laivo „MV Minervagracht“ evakuota 19 jūreivių, pranešė misija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dešimt įgulos narių išgelbėjo graikų fregata, dar aštuonis – prancūzų. Vienas sunkiai sužeistas jūreivis prancūzų sraigtasparniu išskraidintas tiesiai į Džibutį.

Į laivą, plaukiojantį su Nyderlandų vėliava, raketa pataikė pirmadienį. Atsakomybę už ataką jau prisiėmė hučiai. „EUNAVFOR Aspides“ duomenimis, laivas šiuo metu dreifuoja Adeno įlankoje. Tarptautinė laivyba buvo paraginta laikytis didžiausio atsargumo plaukiant pro šį regioną. Hučiai pastaruoju metu ne kartą rengė atakas prieš laivus Raudonojoje jūroje, tačiau ne visuomet iš karto prisiimdavo atsakomybę.

Naujausias incidentas dar kartą parodo, kokį pavojų raketų ir dronų atakos kelia svarbiems prekybos maršrutams per Raudonąją jūrą ir Adeno įlanką.

Misija „Aspides“ veikia  nuo 2024 m. vasario, kad apsaugotų Europos ir tarptautinius prekybos laivus regione. Joje dalyvauja virtinė Europos šalių.

