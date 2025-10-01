Prie Jemeno krantų raketa smarkiai apgadino Nyderlandų laivą, įgula išgelbėta

Graikijos fregata „Spetsai“ ir viena prancūzų fregata, vadovaudamosi SOLAS (Safety of Life at Sea) nuostatomis, įgyvendino ekstremalių situacijų valdymo planą žmonių gyvybėms jūroje išgelbėti. Iš smarkiai apgadinto laivo „MV Minervagracht“ evakuota 19 jūreivių, pranešė misija.
Dešimt įgulos narių išgelbėjo graikų fregata, dar aštuonis – prancūzų. Vienas sunkiai sužeistas jūreivis prancūzų sraigtasparniu išskraidintas tiesiai į Džibutį.
Į laivą, plaukiojantį su Nyderlandų vėliava, raketa pataikė pirmadienį. Atsakomybę už ataką jau prisiėmė hučiai. „EUNAVFOR Aspides“ duomenimis, laivas šiuo metu dreifuoja Adeno įlankoje. Tarptautinė laivyba buvo paraginta laikytis didžiausio atsargumo plaukiant pro šį regioną. Hučiai pastaruoju metu ne kartą rengė atakas prieš laivus Raudonojoje jūroje, tačiau ne visuomet iš karto prisiimdavo atsakomybę.
Naujausias incidentas dar kartą parodo, kokį pavojų raketų ir dronų atakos kelia svarbiems prekybos maršrutams per Raudonąją jūrą ir Adeno įlanką.
Misija „Aspides“ veikia nuo 2024 m. vasario, kad apsaugotų Europos ir tarptautinius prekybos laivus regione. Joje dalyvauja virtinė Europos šalių.
