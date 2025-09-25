Husių žiniasklaida: Izraelis atakos Jemeno sostinėje metu taikėsi į įkalinimo įstaigą

„Šaltinis saugumo ir žvalgybos tarnyboje: Izraelio agresija Sanoje buvo nukreipta į vieną iš tarnybos pataisos įstaigų, kurioje laikomi keli kaliniai ir sulaikytieji“, – nurodė sukilėlių televizija „Al-Masirah“ .
Anksčiau ketvirtadienį husiai pranešė, kad Izraelio atakos Jemeno sostinėje metu žuvo mažiausiai du žmonės, o dar dešimtys buvo sužeisti.
Tuo tarpu Izraelio pareigūnai nurodė, kad žydų valstybės pajėgos atakavo kelis su husiais susijusius taikinius sukilėlių kontroliuojamoje sostinėje ir perspėjo apie galimus naujus smūgius.
Naujienų agentūros AFP korespondentai Sanoje girdėjo sprogimus ir matė iš trijų sostinės vietų į dangų kylančius juodus dūmų stulpus.
Husių sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Aneesas Alasbahi (Anisas Alasbahis) nurodė, kad preliminariais duomenimis šio incidento metu žuvo du žmonės, o dar 48 buvo sužeisti.
Nuo 2023 metų spalio, kai palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ užpuolė Izraelį ir Gazos Ruože prasidėjo karas, husiai ne kartą leido raketas ir dronus į Izraelį.
Izraelis jau kelis mėnesius atakuoja husių taikinius, reaguodamas į sukilėlių, teigiančių, kad veikia solidarizuodamiesi su palestiniečiais, išpuolius.
