Apie tai socialiniame tinkle „X“ pranešė „Politico“ žurnalistas Eddy Wax.

„Po itin stipraus vėjo gūsio prie Europos Parlamento nukrito Lietuvos vėliava, kuri šiuo metu tvirtinama“, – trečiadienio vakarą rašė jis.

E. Wax taip pat pasidalijo nuotraukomis, kuriose matyti ant turėklų persverta Lietuvos vėliava bei stulpas, ant kurio ji turėtų kabėti.

The Lithuanian flag outside the European Parliament has collapsed after a particularly strong gust of wind and is now being fixed. pic.twitter.com/HXdYRkPHBS