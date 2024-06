Europos Parlamento rinkimai 2024 Paskelbti oficialūs rezultatai: konservatoriai triumfuoja, į Europos Parlamentą keliauja Gražulis

Svarbiausi įvykiai:

01:10 | Lietuvos delegacija Europos Parlamente atsinaujins šešiais naujais politikais

Sekmadienį pasibaigus Europos Parlamento (EP) rinkimams, paaiškėjo, kurių politinių jėgų atstovus Lietuva delegavo darbui į Briuselį. Nors kai kurie europarlamentarai iškovojo dar vieną kadenciją poste ir tęs darbus, išrinkti net šeši nauji EP nariai.

Konservatoriai, kaip ir 2019 m., iškovojo tris mandatus. Du europarlamentarai, rinkėjų sprendimu, tęs darbus – tai Andrius Kubilius ir Rasa Juknevičienė. Tuo metu darbą EP baigs prieš penkerius metus Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) sąrašo į EP lyderis Liudas Mažylis. Trečiasis mandatas šį kartą atiteko dabartiniam Lietuvos Seimo vicepirmininkui Pauliui Saudargui.

Socialdemokratai taip pat pakartojo prieš penkerius metus pasiektą rezultatą – iškovoti du mandatai. Partijos pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė užsitikrino postą Briuselyje. Visgi, praėjusią kadenciją dirbusį Juozą Oleką šį kartą pakeis partijos garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis.

2019 m. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų partija (LVŽS) pelnė du mandatus – tuomet į EP buvo išrinkti Bronis Ropė bei Šarūnas Marčiulionis, savo vietą perleidęs Stasiui Jakeliūnui. Nė vieno jų europarlamente nebus – „valstiečius“ šį kartą atstovaus tik buvęs sveikatos apsaugos ministras, Seimo narys Aurelijus Veryga.

Tuo metu vertinant Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) rezultatus, pokyčių – nėra. Vienintelį partijos mandatą iškovojo politinės jėgos lyderis Waldemaras Tomaszewskis.

Liberalų sąjūdį EP dar penkerius metus atstovaus Petras Auštrevičius – tiesa, jis šių metų sąraše buvo antrasis, tačiau sulaukė pakankamai pirmumo balsų ir aplenkė partijos kolegą Eugenijų Gentvilą.

Pirmą kartą EP rinkimuose dalyvavusi Laisvės partija laimėjo vieną vietą ir darbui į Briuselį siunčia buvusį Konstitucinio Teismo (KT) pirmininką, politinės jėgos keltą kandidatą į prezidentus Dainių Žalimą. EP rinkimuose debiutavo ir Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ – mandatą iškovojo dabartinis eurokomisaras Virginijus Sinkevičius.

Dar vienas EP naujokas – apkaltos būdu iš Seimo pašalintas Petras Gražulis. Jo vadovaujama Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) iškovojo vieną mandatą europarlamente.

2019 m. kadencijoje savo atstovą EP turėjo ir Darbo partija – politinės jėgos pirmininkas Viktor Uspaskich. Pastarieji rinkimai „darbiečiams“ nebuvo sėkmingi – sulaukta vos 1,63 proc. balsų.

00:57 | Čmilytė-Nielsen: vienas Liberalų sąjūdžio mandatas EP – geras rezultatas

Liberalų sąjūdžio vadovė Viktorija Čmilytė-Nielsen tikina, kad vienas partijos gautas mandatas Europos Parlamento (EP) rinkimuose yra „geras rezultatas“. Ji taip pat džiaugėsi ir Laisvės partijos iškovotu mandatu, nes EP „bus daugiau liberalų“.

„Rezultatas, kaip ir iki rinkimų sakiau, vienas mandatas yra geras rezultatas. Vertinu vieną iškovotą mandatą, kaip gerą rezultatą. (...) Bus tikrai ką paanalizuoti ruošiantis Seimo rinkimams, be jokios abejonės, gerai, kad EP bus daugiau liberalų, ne vienas liberalų atstovas, bet du“, – naktį iš sekmadienio į pirmadienį žurnalistams teigė V. Čmilytė-Nielsen.

„Neaukštas dalyvavimo procentas Liberalų sąjūdžiui neparankus buvo, yra ką įvertinti, ruošiantis kitiems Seimo rinkimams. (...) Turėsime ne vieną pasitarimą, pasikalbėjimą, analizuosime duomenis partijoje“, – pažymėjo ji.

Tuo metu kalbėdama apie artėjančius parlamento rinkimus Seimo pirmininkė teigė, kad Liberalų sąjūdis mėnesio eigoje patvirtins kandidatų sąrašą.

„Tikėtina, kad reitingavimas bus birželio pabaigoje ir mėnesio eigoje tvirtinsime sąrašą“, – pažymėjo ji.

00:46 | Gentvilas: jei nebūčiau dalyvavęs EP rinkimuose, Liberalų sąjūdis būtų likęs be mandato

Liberalų sąjūdžio atstovas Eugenijus Gentvilas sako, kad jo dalyvavimas Europos Parlamento (EP) rinkimuose galėjo lemti tai, jog partija turės mandatą EP.

„Galiu pasakyti, ką tikrai gerai padarėme, kad nutarėme dalyvauti. Gali būti, kad mandatą gaus Petras Auštrevičius, bet drįstu pasakyti, jog jeigu nebūčiau aš dalyvavęs, spėju, kad būtume žemiau 5 proc. Dabar mes parodėme dviejų, įdomių, patyrusių politikų pozicijas ir tai tautai galėjo būti priimtina. (...) 0,3, 0,4 proc. pridėjau tikrai“, – naktį iš sekmadienio į pirmadienį žurnalistams kalbėjo E. Gentvilas.

Vis tik jis kritiškai vertino pasyvų žmonių dalyvavimą rinkimuose bei populistinių jėgų sėkmingą pasirodymą.

„Eurooptimistiškiausia nacija balsuoja skystablauzdiškai. Tai nusivylimas. Akivaizdžiai matosi, kad labiausiai savo rinkėjus sugebėjo mobilizuoti populistinės rinkėjos. Regionų partija, Gražulio partija. Dešiniojo centro partijos praėjo, laimė“, – teigė Liberalų sąjūdžio atstovas.

„Reikia pasidžiaugti, kad tokioje kovoje išlikti, iš esmės be pinigų (...), didžiuojuosi, kad sugebėjome pasiekti tokį rezultatą“, – pažymėjo jis.

Galiausiai E. Gentvilas sveikino Laisvės partiją su geru pasirodymu EP rinkimuose bei teigė, kad prie gero rezultato galėjo prisidėti šeštadienį vykęs LGBT paradas Vilniuje.

„Sveikinimai. Visada esu linkęs pasveikinti kolegas. Man šiek tiek netikėta tokia stipri sėkmė. Beveik 8 proc. reikia laikyti sėkme. Galima spėti, kad vakar vykęs LGBT paradas mobilizavo jų rinkėjus, mes neturėjome tokio instrumento, kaip sumobilizuoti savo rinkėjus“, – sakė parlamentaras.

00:43 | Tomaszewskis: šiemet už partiją balsavo daugiau rinkėjų nei prieš penkerius metus

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) pirmininkas ir rinkimų sąrašo vedlys Waldemaras Tomaszewskis sako, kas šiemet partija gavo daugiau balsų nei prieš penkerius metus.

„Gavome didesnį palaikymą. Tada turėjome 5,3 proc. (rinkėjų paramą – BNS) dabar – 5,7 procento, negalutiniais duomenis. Yra didėjimas. Tai džiugina“, – sekmadienį žurnalistams Lenkų kultūros namuose Vilniuje laukiant rinkimų rezultatų sakė partijos pirmininkas.

Jis pabrėžė, kad už LLRA-KŠS balsavo ne tik Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, bet ir kitur.

„Taip pat yra labai geri rezultatai kai kuriose savivaldybėse. Laimėjome ne tik Vilniaus ir Šalčininkų rajonuose, bet ir Visagine užėmėme pirmą vietą, o Trakuose dalijamės pirmą-antrą. Aišku, Šalčininkų rajone pasiektas rekordas – 84 procentai“, – teigė W. Tomaszewskis.

LLRA-KŠS lyderis pabrėžė, kad iškovoto mandato kitam LLRA-KŠS nariui neužleis.

Ši kadencija Europos Parlamente jam bus ketvirtoji.

W. Tomaszewskis taip pat pabrėžė, kad rudenį jis LLRA-KŠS ves į Seimo rinkimus.

„Tie rinkimai bus labai svarbūs“, – tvirtino politikas.

W. Tomaszewskis šiuo metu yra vienintelis LLRA-KŠS atstovas Europos Parlamente.

00:43 | Lingė: EP rezultatai rodo, kad Seimo rinkimuose laukia „rimta kova“

Konservatoriams Europos Parlamento (EP) rinkimuose iškovojus tris mandatus, štabo vadovas Mindaugas Lingė sako, kad tokie rezultatai prognozuoja „rimtą kovą“ rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose.

„Panašu, kad Tėvynės Sąjunga tvirtina tą reitingų paneigimo, tikimybių pranokimo tendenciją. Galime džiaugtis šiandien pergale, džiaugiamės koalicijos partnerių geru pasirodymu. Ir matome, kad pagal tų mandatų gavimo skaičių, žiūrint į artėjantį rudenį, kuris netrukus čia ir ištiks, tikrai gali būti principinga, rimta kova dėl būsimo Seimo sudėties“, – žurnalistams pirmadienį naktį sakė M. Lingė.

Seimo rinkimai vyks spalio 13-ąją. Apklausų duomenimis, daugiausia gyventojų palaikymo turi Lietuvos socialdemokratų partija.

„Tie galios svertai, kurie jau formavo Vyriausybę, aktyviai gal jau ir dalinosi ministerijas, gali tekti dar padirbėti dėl tų mandatų ir galėsime turėti tą konkurencinę kovą ir ginti toliau provakarietiškas liberalias vertybes“, – sakė politikas.

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenys (VRK) rodo, kad konservatoriai gavo daugiau nei 20 proc. balsų ir iškovojo tris mandatus. Pirminiais duomenimis, jie atitenka iki šiol EP dirbusiems Andriui Kubiliui ir Rasai Juknevičienei, taip pat Pauliui Saudargui.

Pastarasis į dabartinės kadencijos Seimą išrinktas kaip vienmandatininkas. Tai reiškia, jog išvykus dirbti į EP konservatoriai Lietuvos parlamente neteks vieno frakcijos nario.

Vis tik M. Lingė teigė nemanantis, kad politikas galėtų atsisakyti EP mandato.

„Jeigu tuos duomenis patvirtins VRK, (...) nustebtume, jei jis dėl kažkokių motyvų atsisakytų laimėjęs mandatą vykti ir atstovauti“, – kalbėjo konservatorių štabo vadovas.

Antrieji rinkimuose liko socialdemokratai, iškovoję du mandatus. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų koalicijos partneriai – Laisvės partija ir Liberalų sąjūdis – iškovojo po vieną mandatą.

00:27 | Paskelbtos pavardės, kas vyks į Europos Parlamentą

Iš TS-LKD mandatus pelnė Andrius Kubilius, Rasa Juknevičienė ir Paulius Saudargas.

Socialdemokratams atstovaus Vilija Blinkevičiūtė ir Vytenis Povilas Andriukaitis.

Iš Laisvės partijos į Briuselį važiuos Dainius Žalimas.

LVŽS atstovaus Aurelijus Veryga.

Demokratų sąjungai "Vardan Lietuvos" atstovaus Virginijus Sinkevičius.

Liberalų sąjūdžiui atstovaus Petras Auštrevičius.

Iš LLRA-KŠS į Briuselį vyks Waldemaras Tomaszveskis.

Europos Parlamente bus ir Petras Gražulis.

00:28 | Karbauskis: vieną mandatą lėmė rinkėjų aktyvumas

Opozicinių „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis sako, jog vieną partijos mandatą Europos Parlamento (EP) rinkimuose lėmė mažas rinkėjų aktyvumas.

„Bet esmė yra ta, kad prie tokio aktyvumo daug partijų peržengė penkis procentus ir atitinkamai pagal mūsų dalmenį, matyt, nebeišėjo“, – žurnalistams štabe sakė politikas.

„Norėjosi dviejų. Socdemų pirmininkė norėjo trijų. Dar kažkas norėjo keturių. Visi kažkiek prarado dėl to, kad labai daug kas gavo. Tikimės, kad kolegos, kurie pirmąsyk gavo mandatą, jie aktyviai dirbs ir papildys Lietuvos pastangų derlių“, – pridūrė Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) pirmininkas.

Suskaičiavus balsus 1892 apylinkėse iš 1985, LVŽS su 8,95 proc. balsų gauna vieną mandatą. Į Briuselį turėtų vykti pirmas sąraše buvęs ir po reitingavimo išlikęs parlamentaras Aurelijus Veryga.

Pasak R. Karbauskio, spalį vyksiančiuose Seimo rinkimuose vaizdas bus kitoks dėl didesnio rinkėjų aktyvumo, o LVŽS turi ruoštis kovai antruose turuose.

„Tos trys partijos, kurios dabar yra priekyje, jos tikriausiai bus pagrindinės kovotojos antruose turuose. Aišku, konservatoriai, antruose pralaiminės. Tai ir tas mano siūlymas, kad mes su socialdemokratais sudarytumėme (susitarimą – BNS), kad tose apygardose, kur susidursime su konservatoriais ir liberalais, lieka galioti (susitarimas palaikyti vienas kitą – BNS), ir tokiu atveju antrieji turai gali būti sėkmingi tradicinių vertybių politikams“, – sakė R. Karbauskis.

00:12 | Skelbiami rezultatai: konservatoriai triumfuoja

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) skelbia pirmuosius Europos Parlamento (EP) rinkimų rezultatus – suskaičiavus daugumą balsų, pirmauja konservatoriai.

Suskaičiavus balsus 1892 iš 1895 apylinkių, Tėvynės sąjunga-Lieutuvos krikščionys demokratai surinko 20,92 proc. balsų ir iškovojo 3 EP mandatus.

Antroje vietoje – Lietuvos socialdemokratų partija. Kairioji politinė jėga iškovojo 2 mandatus, sulaukusi 17,67 proc. rinkėjų balsų.

Tretieji – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. „Valstiečiai“ sulaukė 7,92 proc. balsų ir gavo vieną mandatą.

Po vietą EP iškovojo ir Laisvės partija, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“, LLRA-KŠS, Liberalų sąjūdis, Tautos ir teisingumo sąjunga.

ELTA primena, kad sekmadienį Lietuvoje vyko penktieji Europos Parlamento (EP) rinkimai. Šiemet kandidatų sąrašus į EP kėlė 14 politinių partijų ir viena koalicija.

Visgi, šie rinkimai buvo vienas pasyviausių – savo pilietinę valią atėjo išreikšti vos 28,35 proc. rinkėjų.

Renkant europarlamentarus prieš penkerius metus, 2019-aisiais, bendras aktyvumas siekė 53,43 procento. Tiesa, tuomet EP rinkimai vyko kartu su prezidento rinkimų antruoju turu.

Prieš penkerius metus EP rinkimus laimėjo Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), gavę tris mandatus. Antroje vietoje liko Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), o treti – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) – abi partijos gavo po du mandatus.

Tuo metu Liberalų Sąjūdis, Darbo partija, Visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“ bei „Valdemaro Tomaševskio blokas“ – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija tąkart vykusiuose rinkimuose iškovojo po vieną mandatą.

23:46 | Čmilytė-Nielsen: žemas rinkėjų aktyvumas EP rinkimuose padės tradicinėms jėgoms

Liberalų sąjūdžio lyderė ir Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen nesistebi žemu rinkėjų aktyvumu Europos Parlamento (EP) rinkimų metu. Anot jos, žemas rinkėjų aktyvumas liberalams nėra naudingas, bet padeda tradicinių pažiūrų politinėms jėgoms.

„Nenustebino, kad toks aktyvumas. To ir tikėjomės. Gali būti, kad tai padarys įtakos rezultatams. Nes tų partijų, kurių rinkėjai yra lojaliausi, jie eina balsuoti ir lietui lyjant, ir saulei šviečiant. Jie matyt noriau atėjo į rinkimus. Be to, savo vaidmenį suvaidino ir tai, kad žmonės šiek tiek pavargę nuo politikos po dviejų prezidento rinkimo turų. Tai visi faktoriai lėmė, kad apie trečdalis atėjo“, – žurnalistams sekmadienį vakare teigė V. Čmilytė-Nielsen.

„Matysime (kaip žemas aktyvumas veikia liberalus – ELTA), kada rezultatai bus žinomi, bet manyčiau, kad Liberalų sąjūdžiui tai nėra naudinga“, – paklausta, ar toks žemas rinkėjų aktyvumas bus naudingas partijai, atsakė ji.

Anot Liberalų sąjūdžio vadovės, jeigu partija gaus vieną mandatą, tai bus paskatinimas partijai geriau ruoštis Seimo rinkimams.

„Daug bus dalykų, kuriuos reikės išanalizuoti, tarp jų ir rezultatus didmiesčiuose bei kitus dalykus. Tai manau, kad partijai bus labai daug peno darbui ir paskata dar geriau ruoštis“, – sakė ji.

23:42 | Pinskuvienė neskuba vertinti neoficialių EP rinkimų rezultatų

Vietos Europos Parlamente (EP) siekianti Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė kol kas neskuba daryti išvadų dėl rinkimų rezultatų pagal neoficialius duomenis. Nepaisant to, politikė pažymi, kad pesimistinių nuotaikų partijos štabe šį vakarą nėra.

„Pas mus pesimistinių nuotaikų tikrai nėra. Dar kartą pasikartosiu – Lietuvoje jau niekam nėra klausimų, kas yra Regionų partija. Tai mes savo tikslą pasiekėme“, – Eltai sekmadienį teigė Ž. Pinskuvienė.

„Nei komisijos nariams, nei stebėtojams nenorime trukdyti ir skambinėti, nes žmonės dirba. (...) Kol kas nieko nemanome, nuotaikos puikios, sekame informaciją ir tiek“, – sakė politikė.

23:39 | Duchnevič: fotofinišas viską lems

Socialdemokratų rinkimų štabo vadovas, Vilniaus rajono meras Robert Duchnevič sako, kad liko suskaičiuoti vos 50 tūkst. balsų ir tuomet jau fotofinišas lems, kuri partija bus laimėjusi rinkimus.

„Matome, kad tarp visų penkiolikos partijų esame vieni iš lyderių. Liko suskaičiuoti apie 50 tūkst. balsų, laukiame galutinių rezultatų, fotofinišas viską lems. Mes matome, kad dabar mes su konservatoriais esame tarp tų pirmaujančių partijų, kurios dalinasi po vieną mandatą daugiau nei turėjo anksčiau. Bet sunku atsakyti, ar turėsime du, ar tris“, – sako R. Duchnevič.

23:30 | Gražulis neoficialius EP rinkimų rezultatus vertina pesimistiškai

Neoficialius Europos Parlamento (EP) rinkimų rezultatus įvertinęs buvęs Seimo narys Petras Gražulis įsitikinęs, kad į Briuselį išvykti jam nepavyks. Pasak Tautos ir teisingumo sąjungos (centristai, tautininkai) keliamo politiko, tautines vertybes išpažįstančių partijų galimybes gerai pasirodyti EP rinkimuose sumažino politinių jėgų susiskaldymas.

„Jau dabar pagal tuos rezultatus mandato tikrai nesitikime, bet gal kokius 3,5 proc. balsų gausime per Lietuvą. (...) Gal labai taip kuo ir nėra pasidžiaugti, bet nesame paskutiniai“, – Eltai sekmadienį sakė P. Gražulis.

„Vadinamos tautinės partijos yra labai susiskaldę, tai suskaldo balsus, todėl tokio rezultato reikėjo tikėtis. Nes nepavyko nei su Puidoku, nei su Krikščionių demokratų partija – (...) tiesiog nepavyksta apjungti jėgų“, – teigė politikas.

Vis dėlto, „valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis žurnalistams tikino, kad P. Gražulis pateks į EP.

„Gražulis, atrodo, patenka į Europos Parlamentą jau kaip faktas. Patenka daug mažų partijų po vieną mandatą ir čia yra paradoksas – mūsų balsų skaičius yra beveik dvigubai didesnis už juos, bet pagal dalmenis yra klausimas, kaip susiklostys, tai čia yra įdomiausia dalis“, – žurnalistams sekmadienio vakarą partijos štabe kalbėjo R. Karbauskis.

23:20 | Bendras rinkėjų aktyvumas ES šalyse – apie 51 proc.

Rinkėjų aktyvumas šiuose Europos Parlamento rinkimuose 27 šalyse narėse, pirminiais vertinimais, siekė 51 proc. Tai būtų beveik toks pat rodiklis, kaip 2019-aisiais. Tada savo balsą atidavė 50,6 proc. rinkėjų.

„Tai teigiamas ženklas Europos demokratijai“, – sekmadienio vakarą sakė Parlamento atstovas. Tačiau jis kartu pabrėžė, kad rezultatas dar gali keistis, nes kai kuriose šalyse, įskaitant Italiją, balsavimas vyksta toliau.

23:04 | A. Kubilius: ir mes, ir socdemai gauname po du mandatus

Dar vienos kadencijos Europos Parlamente (EP) siekiantis konservatorius Andrius Kubilius sako, kad, vertinant išankstinius neoficialius EP rinkimų rezultatus, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) jau užsitikrino bent du mandatus. Ar pavyks gauti dar vieną, anot politiko, priklausys nuo didžiųjų apylinkių rezultatų.

„Ką žinome dabar – suskaičiavus gana didelę dalį balsų, pagal jų skaičių jau tampame pirmąja partija“, – žurnalistams rinkimų į europarlamentą vakarą teigė A. Kubilius.

Politikas mano, kad partijai jau pavyko aplenkti vienais iš EP rinkimų laimėtojų laikytus socialdemokratus.

„Socialdemokratai nedaug atsilieka, bet jau atsilieka ir, aišku, kaip visada, dar nėra didžiųjų miestų balsų. Tai kiek ir kaip pasiskirstys mandatai, sunku pasakyti, bet ir mes, ir socdemai gauname po du mandatus. Ar gausime mes, pavyzdžiui, ir trečią mandatą, paaiškės, turbūt, vėliau“, – sakė A. Kubilius.

„Jei daugiau partijų perlips 5 proc. barjerą, daugiau partijų dalinsis (mandatus – ELTA), gali būti, kad liksime ir su dviem, bet gali būti, kad gausime ir trečią mandatą“, – svarstė politikas.

22:46 | Tomaszewskis: LLRA-KŠS užsitikrino mandatą Europos Parlamente

Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) užsitikrino bent vieną mandatą Europos Parlamente (EP), remdamasis stebėtojų duomenimis teigia partijos lyderis Waldemaras Tomaszewskis.

„Turime apie 7 proc. balsų. Jeigu tiksliai, galbūt 6,5 proc., optimistiškai ir virš 7 proc. Tai užtikrintai peržengėme rinkimų barjerą ir LLRA-KŠS gauna mandatą EP“, – žurnalistams sekmadienį vakare teigė W. Tomaszewskis.

22:39 | Lingė: konservatoriai EP rinkimuose turėtų pralenkti socialdemokratus

Vienas Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos lyderių Mindaugas Lingė sako, kad jo atstovaujama partija Europos Parlamento (EP) rinkimuose turėtų surinkti daugiau balsų nei socialdemokratai. Jis taip pat pažymėjo, kad išlaikyti tris mandatus EP konservatoriams būtų geras rezultatas.

„Tie duomenys, kuriuos gauname iš mūsų stebėtojų, mažesnių apylinkių, jau net ir didesnių, rodo pakankamai gerą tendenciją. Tikimės, kad artimu metu, susumavus duomenis iš to, ką turime, socdemus turėtume aplenkti galutiniame variante“, – Eltai teigė M. Lingė.

„Išlaikyti tris mandatus būtų partijai geras rezultatas, po tokio sudėtingo laikotarpio ir gausios partijų konkurencijos. Turime 15 sąrašų ir tai reikšminga poliarizacija tarp pačių rinkėjų. (...) Panašu, kad prognozės dėl sutriuškinimo neišsipildys ir tendencijos, kurios rodytos apklausose, neatspindės realios situacijos. Tėvynės sąjunga dažniausiai tikruosius rezultatus gauna gerokai didesnius, negu rodo išankstinės skelbiamos viešos apklausos“, – pažymėjo jis.

M. Lingė taip pat tikino, kad rezultatai EP rinkimuose suteiks reikšmingų indikacijų prieš Seimo rinkimus rudenį. Anot jo, paaiškėjus rezultatams, jau bus galima įžiūrėti tendenciją dėl būsimo Ministrų kabineto formavimo.

„Vienareikšmiškai, kadangi pats atotrūkis tarp rinkimų labai nedidelis. (...) Tai realiausia visuomenės apklausa, pagal kurią galima brėžti atitinkamą vaizdinį Seimo rinkimams. (...) Šie rinkimai gali rodyti tendenciją ir dėl būsimos Vyriausybės formavimo“, – kalbėjo konservatorius.

22:27 | Puidokas: Taikos koalicija turi galimybę kautis dėl vienos vietos EP

Taikos koalicijos lyderis, Seimo narys Mindaugas Puidokas mano, jog kartu į Europos Parlamentą (EP) kandidatuojančios Lietuvos krikščioniškosios demokratijos ir Žemaičių partijos gali iškovoti vieną mandatą.

„Tiek, kiek turime neoficialių duomenų, turime galimybę kautis dėl vienos vietos. Ar tai pavyks padaryti – nežinome, bet Taikos koalicijai tai yra pirmi rinkimai, kur dalyvaujame su gera komanda“, – sekmadienio vakarą Delfi TV sakė M. Puidokas.

Visgi, jis neslėpė, jos pagrindinis Taikos koalicijos tikslas EP rinkimuose – pasiruošimas spalį vyksiančiam balsavimui šį Seimą.

„Tai mums buvo pasirengimas Seimo rinkimams. Mes to neslepiame – kad, visų pirma, per Europos Parlamento rinkimus mes siekiame išsakyti savo vertybines nuostatas, savo programą, savo siekius ir aš manau, kad didžiąją dalį žmonių pavyko supažindinti su tais siekiais“, – pridūrė jis.

22:27 | Skvernelis: vienas mandatas EP rinkimuose yra būtinas minimumas

Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ lyderis Saulius Skvernelis tikina, kad sekmadienį pasibaigusiuose Europos Parlamento (EP) rinkimuose jo partijai vienas mandatas yra būtinas.

„Tikimės vieno mandato. Kaip jaunai partijai, pirmą kartą dalyvaujančiai rinkimuose, vienas mandatas yra būtinas minimumas ir būtina pergalė“, – žurnalistams štabe teigė S. Skvernelis.

Anot jo, rinkimai parodė, kad didžiausiu iššūkiu rudenį vyksiančiuose Seimo rinkimuose gali tapti mažas rinkėjų aktyvumas. Kuris, politiko teigimu, rodo galimą konservatorių pergalę.

„Pagrindinė išvada yra žemas aktyvumas, o žemas aktyvumas, visi žinome, kieno yra sėkmė. Ko gero ir dabar bus nugalėtojai Tėvynės sąjunga. Suprantu rinkimų nuovargį, bet žmonėms nerūpi jų gyvenimo ateitis ir nesitapatina savo problemų su Europos Parlamento sprendimais“, – kalbėjo S. Skvernelis.

V. Sinkevičius galėtų dalyvauti ir nacionaliniuose rinkimuose

Ekspremjeras neatmeta, kad partijos sąrašą EP rinkimuose vedęs Virginijus Sinkevičius demokratams galėtų atstovauti ir nacionalinio rinkimuose.

„Pirmiausia šitą kartelę reikia įveikti, o vėliau galvosime apie sekančius. Tačiau, Virginijus šios kampanijos metu parodė, kad nors jis jaunas žmogus, bet turi tokį patyrimą, dėl kurio kitų kandidatų lyderiams buvo sunku varžytis su juo“, – svarstė S. Skvernelis.

„Jeigu jis mato save ilgalaikėje politikoje, tai dar ne vieni rinkimai bus. Tikiuosi ir nacionaliniai. Galbūt, ne po penkerių metų, bet kada nors, bus kandidatas ir į aukštesnes pareigybes“, – pridūrė jis.

Tuo metu V. Sinkevičius akcentuoja, kad iš pradžių reikia sulaukti EP rinkimų rezultatų.

„Mes svarstysime Seimo rinkimus gerokai po šių rinkimų, kai nuslūgs emocijos. Šiandien aš nenorėčiau šio klusimo atsakinėti, nes pastaruosius du mėnesius atidaviau daug savęs ir šią naktį kalbėti apie Seimo rinkimus būtų šventvagiška“, – žurnalistams teigė V. Sinkevičius.

22:19 | Žalimas tikisi, kad „laisviečiai“ EP laimės bent vieną mandatą

Laisvės partijos sąrašo lyderis į Europos Parlamentą (EP) Dainius Žalimas mano, kad „laisviečiai“ rinkimuose gali tikėtis bent vieno mandato. Visgi, politikas pripažįsta, jeigu šie rinkimai baigsis nesėkmingai, jis su partiją į Seimą nekandidatuos.

„Iš to, ką aš girdžiu, bet tai yra gandai, nes mes nė vienas neturime jokių rezultatų, tai yra pakankamai pagrindo tikėtis bent jau vieno mandato. O tai jau geras rezultatas“, – žurnalistams teigė D. Žalimas.

„Pavyzdžiui, Vilniuje, tikrai gali būti antra-trečia vieta“, – pridūrė jis.

D. Žalimas svarsto, kad mažas EP rinkimų aktyvumas gali būti palankus tiek konservatoriams, tiek ir „laisviečiams“.

„Tikėtina, kad bent jau miestuose ateina žmonės, kurie daugiau suvokia apie Europos Parlamentą“, – sakė jis.

Visgi „laisviečių“ sąrašo lyderis pripažįsta, kad jei mandato EP rinkimuose nelaimėtų, tai būtų paskata pergalvoti ir politinę ateitį.

„Aš pats asmeniškai turėsiu labai gerai apgalvoti. Nes jei dvejuose rinkimuose sudalyvauji, o rezultatai neguodžiantys... Tai šiandieną negalėčiau pasakyti, bet Seimo rinkimuose nedalyvaučiau greičiausiai bet kokiu atveju“, – pripažino D. Žalimas.

„Man tas balsavimas yra – likti politikoje ar nelikti“, – pažymėjo jis.

22:12 | Veryga tikisi 2 dviejų LVŽS mandatų Europos parlamente: trys būtų „geras rezultatas“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) Europos Parlamente siekia prisijungti prie Europos konservatorių ir reformistų, tai BNS patvirtino primas partijos sąraše esantis Aurelijus Veryga.

„Esame padavę dokumentus“, – sekmadienio vakarą sakė parlamentaras.

Pasak A. Verygos, Europos konservatorių ir reformistai prieš rinkimus nenorėjo priimti naujų narių, tačiau pasibaigus balsavimui LVŽS siekia tapti šios frakcijos nare.

Šiuo metu LVŽS turi vieną atstovą EP – Bronį Ropę, jis dirba Žaliųjų frakcijoje/Europos laisvajame aljanse.

„Valstiečių“ lyderis Ramūnas Karbauskis yra sakęs, „tikrieji konservatoriai“ EP po šių rinkimų bus stipresni.

Į LVŽS rinkimų štabą Vilniuje atvykęs A. Veryga teigė, jog „valstiečiams“ realu gauti du mandatus.

„Iš tų pirmų, kurie keliauja, atrodo visai neblogai. Matome, bent jau iš ten, kur atkeliauja kažkokių žinių, kad esam antri, treti. Norėtųsi, kad ne blogiau ir liktų“, – žurnalistams štabe, kuriame susirnkę keliasdešimt žmonių, tarp jų Seimo frakcijos narių, sakė buvęs sveikatos apsaugos ministras.

Į štabą atvyko ir buvęs kandidatas į prezidentus Ignas Vėgėlė.

22:10 | Gentvilas: idealu būtų du mandatai EP, bet realu – vienas

Liberalų sąjūdžio narys, parlamentaras Eugenijus Gentvilas teigia, kad jeigu liberalai Europos Parlamento (EP) rinkimuose gautų du mandatus, tai „būtų idealu“, bet „realybė pasodina atgal link 1 mandato“. Anot jo, svarbiau, nei mandatų kiekis yra pamatyti, kiek procentų balsų partija surinks.

„Aš visada buvau optimistas su didele realizmo doze, tai jokių stebuklų neįsivaizduoju. Du mandatai būtų idealu, kartais nuotaikos taip pakyla, kad tiek ir tikiesi. Bet realybė pasodina atgal iki 1 mandato. Dabar klausimas, kiek virš vieno, kiek apskritai procentų surinkome“, – žurnalistams sekmadienį vakare teigė E. Gentvilas.

„Manau, kad tradiciškai patvirtinsime savo stabilumą rinkėjų akyse“, – pridūrė jis.

Politikas tikino, kad mažesnis aktyvumas padės partijoms, turinčioms konsoliduotą rinkėją. Anot jo, nors įprastai tokiomis laikomos Lietuvos lenkų rinkimų akcija-krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) ir Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai, Liberalų sąjūdis taip pat jau turi savo stabilius rinkėjus.

„Visi senai sako, kad LLRA-KŠS turi savo stabilų, ištikimą rinkėją ir konservatoriai. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad spalio mėn. sociologas V. Gaidys sakė, jog yra 3 tokios partijos su stabiliais rinkėjais. Ir trečia partija yra Liberalų Sąjūdis“, – tikino jis.

„Aktyvumas yra ganėtinai neutralus. Sutinku, kad jis naudingesnis LLRA ir konservatoriams“, – pridūrė jis.

Anot E. Gentvilo, šių rinkimų rezultatus bus galima laikyti tam tikra indikacija artėjantiems Seimo rinkimams.

„Taip, manau jau bus galima daryti indikacijas. Bet yra viena kintamoji – aktyvumas. Kuo labiau kis aktyvumas, tuo labiau keisis kai kurių partijų parametrai. Manau, kad ne mūsų, bet turinčių ištikimus rinkėjus“, – tikino E. Gentvilas.

22:09 | Pinskus: Širvintų gyventojai EP rinkimuose aktyviai balsavo dėl merės

Lietuvos regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus sako, kad Širvintų gyventojai savo aktyvumu Europos Parlamento (EP) rinkimuose išsiskyrė veikiausiai dėl miestą valdančios merės, jo žmonos Živilės Pinskuvienės veiklos.

„Merė dažnai susitikinėjo su savo žmonėmis. Ten pasidalinta į kelias grupes. Vieni nenorėjo jos išleisti į Europos Parlamentą – sakė, kad nebalsuos už ją. O kiti palaikė. Tad man bus labai įdomūs Širvintų rezultatai“, – Eltai teigė J. Pinskus.

„Aktyvumas Širvintose didesnis turbūt dėl merės“, – pridūrė parlamentaras.

Todėl, tęsė politikas, jo vadovaujama partija viliasi sekmadienį pasibaigusiuose rinkimuose iškovoti mandatą.

„Blogas kareivis, kuris nenori būti generolu. Kiekviena komanda, kuri startuoja tokiose varžybose – ji nori parodyti geriausią rezultatą“, – sakė rinkimų rezultatų laukiantis politikas.

Sekmadienį vykę EP rinkimai Lietuvoje buvo vieni pasyviausių – savo pilietinę valią atėjo išreikšti vos 28,35 proc. rinkėjų. Tačiau Ž. Pinskuvienės vadovaujamose Širvintose rinkėjų aktyvumas siekia beveik 38 proc.

Ž. Pinskuvienė yra anksčiau pareiškusi, kad jeigu laimės mandatą, Širvintų merės posto atsisakys.

„Dilemos jokios nėra. Aš nebūčiau kandidatavusi, jeigu aš žinočiau, kad aš neičiau – aš kategoriškai esu prieš žmonių apgaudinėjimą“, – ketvirtadienį Eltai teigė išankstiniame balsavime dalyvavusi Ž. Pinskuvienė.

Vienas įtakingiausių Europos leidinių „Politico“ prognozuoja, kas iš Lietuvos partijų keliamų kandidatų turėtų iškovoti mandatą rinkimuose į Europos Parlamentą (EP). 11 politikų gretose – daugiausiai ilgamečiai europarlamentarai. Tačiau leidinio manymu dirbti į EP turėtų vykti ir Briuselio koridorių dar nevarstę politikai, tarp kurių – Lietuvos regionų partijos atstovė Ž. Pinskuvienė.

21:52 | Zuokas džiaugiasi rinkimų aktyvumu: tenkintų ir gautas vienas mandatas

Partijos „Laisvė ir teisingumas“ pirmininkas Artūras Zuokas tikina besidžiaugiantis lietuvių aktyvumu Europos Parlamento (EP) rinkimuose. Anot jo, žmonių prabalsavo daugiau, negu buvo prognozuota. Politikas taip pat tikino, kad jį tenkintų ir vienas buvusio Vilniaus mero vadovaujamos partijos mandatas EP.

„11 nr. mums buvo labai sėkmingas 2004 m., tada gavome 2 mandatus į Europos Parlamentą. Dabar reikia sulaukti rezultatų. Džiugina aktyvumas, buvo prognozė, kad bus apie 25 proc., o yra beveik 29 proc. Tai yra tikrai geras rezultatas“, – žurnalistams sekmadienį vakare teigė A. Zuokas.

„Negalima lyginti EP rinkimų su tais, kurių metu vykdavo ir kiti rinkimai, pvz. prezidento ar dar referendumas. Reikia juos lyginti su 2009 m., kai taip pat buvo tik EP rinkimai, ir tik 21 proc. aktyvumas. 29 proc. yra geras aktyvumas, Vilnius taip pat aktyviai balsavo, lieka sulaukti rezultatų“, – pažymėjo jis.

Tuo metu vertindamas tai, kad Šalčininkų rajonas aktyviausiai balsavo rinkimuose, A. Zuokas pažymėjo, jog tai yra Waldemaro Tomaszewskio įdirbis, tačiau tai negarantuoja Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-krikščioniškų šeimų sąjungai EP.

„Čia sakyčiau Lenkų rinkimų akcijos, pono Tomaszewskio įdirbis. Suprantama, kad tai jo tėvonija, bet ar užteks balsų surinkti 5 proc., čia jau kitas klausimas. Nors turime pirmus rezultatus iš mūsų kolegų Visagine, tai Tomaszewskis pirmas, antri valstiečiai“, – sakė politikas.

„2 gerai, 3 gerai, bet būtų gerai ir vienas mandatas“, – kalbėdamas apie lūkesčius savo partijai EP rinkimuose tikino jis, pažymėjęs, kad rezultatai leis darytis išvadas ir prieš Seimo rinkimus.

21:39 | EP rezultatų laukianti A. Armonaitė: „laisviečių“ štabe – santūrus pozityvumas

Laisvės partijos pirmininkė Aušrinė Armonaitė teigia, kad jos vedama partija Europos Parlamento rinkimų (EP) rezultatų laukia su santūriu pozityvumu. Visgi, kiek mandatų tikisi gauti „laisviečiai“, politikė neatskleidžia.

„Pasižiūrėsime, kaip atrodys artimiausios kelios valandos. Girdime pirmuosius neoficialius rezultatus, kad visai neblogai laikomės. Tai kol kas toks santūrus pozityvumas šiame štabe ir, žinoma, tikimės geriausio“, – žurnalistams „laisviečių“ rinkimų štabe teigė A. Armonaitė.

„Aš tik naudodamasi proga noriu labai padėkoti visai mūsų visai komandai: ir kandidatams ir savanoriams, ir rėmėjams – visiems, visiems, nes tai buvo pirmi EP rinkimai mums“, – pridūrė ji.

Visgi politikė apgailestauja dėl mažo rinkėjų aktyvumo EP rinkimuose.

„Žinoma, norėjosi, kad kuo daugiau žmonių ateitų balsuoti, bet yra toks posakis, kad sprendimus priima tie, kurie ateina. Tai tų žmonių, kurie atėjo, valia ir bus išrinktas Europos Parlamentas“, – sakė ji.

Tačiau A. Armonaitė pabrėžia, kad svarbiausia kovo dėl Lietuvos ateities ateinančių ketverių metų perspektyvai laukia rudenį.

„Aš manau, kad tikroji kova už Lietuvos ketverių metų perspektyvą laukia spalio 13 d. Žinoma, kad čia ir prezidento rinkimų pirmo turo rezultatai signalizavo, kad tokių idėjų, kurias neša Laisvės partija, jų Lietuvai reikia kaip niekada. Jeigu anksčiau galvojome, kad ES, narystė NATO yra savaiminė duotybė, dabar reikia dėl to kovoti ir įtikinti“, – pabrėžė ji.

Laisvės partijos sąrašą EP rinkimuose vedė buvęs Konstitucinio Teismo (KT) primininkas Dainius Žalimas.

21:31 | Blinkevičiūtė sėkme EP rinkimuose laikytų tris iškovotus mandatus

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė sėkme Europos Parlamento (EP) rinkimuose laikytų tris iškovotus mandatus.

„Tiesą pasakius, prisimenant 2009–uosius, kada buvo labai mažas aktyvumas, kai (Europos Parlamento rinkimai – BNS) nesutapo su prezidento rinkimais, tuomet socialdemokratai iškovojo tris vietas“, – sekmadienį žurnalistams Vilniuje sakė partijos pirmininkė.

„Nežinau, kaip dabar. Jeigu tai pavyktų pakartoti, tai būtų sėkmė“, – pridūrė ji.

2009 metais rinkimuose į EP dalyvavo beveik 21 proc., šiemet – daugiau nei 28 procentai rinkėjų.

Šiuose EP rinkimuose V. Blinkevičiūtė yra LSDP sąrašo lyderė, antroje vietoje – europarlamentaras Juozas Olekas, o trečioje vietoje rikiuojasi Seimo narė Orinta Leiputė.

LSDP lyderė kartojo mananti, kad partija iškovos du mandatus šiuose rinkimuose, pridūrė besitikinti neprastesnio rezultato nei rinkimuose prieš penkerius metus. Tąsyk partija iškovojo du mandatus.

Anot V. Blinkevičiūtės, jei EP padaugės dešiniųjų radikalų nacionalistų, teks ieškoti kompromisų, susitelkti priimant svarbius sprendimus.

„Būtų didelė žala stiprybei Europos Sąjungos, visai mūsų Bendrijai, visoms valstybėms, jeigu pagausėtų būrys dešiniųjų radikalų nacionalistų, kurių tikslas silpninti Europos Sąjungą, iš vidaus ją griauti. To tikrai nesinorėtų“, – sakė V. Blinkevičiūtė.

21:21 | Blinkevičiūtė tikisi, kad partija EP rinkimuose iškovos du mandatus

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkė Vilija Blinkevičiūtė tikisi, kad socdemai Europos Parlamento rinkimuose iškovos du mandatus.

„Realiai mąstau, kad iškovotume dvi vietas, kad rezultatas nebūtų blogesnis negu, kad buvo prieš penkerius metus“, – žurnalistams sekmadienio vakarą sakė LSDP lyderė.

Ji priminė, kad 2009 m., kai EP rinkimų metu nevyko jokie kiti nacionaliniai rinkimai šalyje, LSDP iškovojo tris vietas EP.

„Nežinau, kaip dabar. Jei tai pavyktų pakartoti, tai būtų iš tikrųjų sėkmė. Būčiau labai dėkingas visiems žmonėms, balsavusiems už socialdemokratus, bet kol kas dar labai anksti. Mums visiems reikės palaukti jau kitos dienos“, – dėstė V. Blinkevičiūtė.

21:19 | Politologė: neaktyvūs EP rinkimai bus testas konservatoriams

Žemas rinkėjų aktyvumas Europos Parlamento rinkimuose bus tam tikras testas didžiosioms partijoms prieš Seimo rinkimus, sako politologė Rima Urbonaitė. Pasak jos, tai ypač aktualu vertinant kadenciją Seime baigiančių konservatorių perspektyvas likti valdžioje.

„Šie rinkimai parodys partijoms, kiek jos turi lojalių rinkėjų. Čia veikiausiai nebuvo labai daug strateginio balsavimo, tai buvo daugiau lojalumo išreiškimas ir ryšio su partija parodymas“, – Eltai teigė R. Urbonaitė.

Visgi ji suabejojo, ar nė trečdalio piliečių nepritraukę rinkimai bus palankūs konservatoriams, kurie dažnai pasigiria lojaliu rinkėju.

„Ar ir dabar taip bus, pažiūrėsime. Nes jei jiems ir dabar nepadės žemas aktyvumas, tai bus gana liūdnas signalas Seimo rinkimams“, – sakė ji.

Savo ruožtu Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS), pažymėjo politologė, šiuose rinkimuose gali visai gerai pasirodyti.

„Žemas aktyvumas gali būti parankus Lietuvos lenkų rinkimų akcijai-Krikščioniškų šeimų sąjungai. Mes matome, kad šios partijos palaikytojų koncentraciją turinčios savivaldybės rodė gerą aktyvumą. Jis buvo kai kuriose gerokai didesnis nei Lietuvos vidurkis“, – teigė R. Urbonaitė.

„Tai indikuoja, jog partijos turimi vietos resursai naudojami, kad rinkėjai būtų suaktyvinti“, – pridūrė ji.

20:46 | EP rinkimų metu ikiteisminių tyrimų nepradėta

Vykstant Europos Parlamento (EP) rinkimams policija nepradėjo nė vieno ikiteisminio tyrimo dėl galimų pažeidimų, teigia policijos generalinis komisaras Renatas Požėla.

„Pradėtų ikiteisminių tyrimų nebuvo. (...) Surašytas vienas administracinio nusižengimo protokolas dėl viešosios tvarkos pažeidimo“, – sekmadienio vakarą Vyriausios rinkimų komisijos (VRK) surengtoje spaudos konferencijoje sakė Lietuvos policijos vadovas.

„Vilniaus rajone vyriškis, pasiėmęs biuletenio lapelį, konfliktavo ir bandė išeiti. Įvykio vietoje jis buvo sulaikytas neblaivus, nustatytas girtumo laipsnis arti sunkaus. Jam surašytas atitinkamas protokolas“, – pridūrė R. Požėla.

Anot jo, nuo išankstinio balsavimo EP rinkimuose pradžios iki sekmadienio 19 valandos Lietuvos policija iš viso fiksavo 19 pranešimų apie galimus pažeidimus.

„Išankstinio balsavimo metu gauti 9 pranešimai, o šiandien iki 19 valandos – 10. Tai ženkliai mažiau nei per prezidento rinkimus“, – nurodė R. Požėla.

Policijos generalinio komisaro teigimu, daugiausia – 18 – pranešimų dėl galimų pažeidimų fiksuota Vilniaus apskrityje. Be to, vienas pranešimas gautas Alytaus apskrityje.

20:03 | Europos Parlamento rinkimuose savo valią pareiškė 28,35 proc. rinkėjų

Kaip skelbia Vyriausioji rinkimų komisija (VRK), sekmadienį 1895-iose rinkimų apylinkėse nuo 7 val. ryto iki 20 val. vakaro prie balsadėžių sulaukta 20,93 rinkėjų. Dar 7,41 proc. gyventojų rinkimuose balsavo iš anksto.

Renkant europarlamentarus prieš penkerius metus, 2019-aisiais, bendras aktyvumas siekė 53,43 procento. Tiesa, tuomet EP rinkimai vyko kartu su prezidento rinkimų antruoju turu.

Aktyviausia šiais metais vykusiuose rinkimuose buvo Šalčininkų rajono savivaldybė, kurioje balsavo 45,57 proc. rinkėjų. Pasyviausia – Visagino savivaldybė. Ten savo balsą atidavė tik 15,54 proc. balsavimo teisę turinčių gyventojų.

Šiemet kandidatų sąrašus į EP Lietuvoje kėlė 14 politinių partijų ir viena koalicija.

Ką rinkėjai deleguos į EP penkerių metų kadencijai, paaiškės rinkimų vidurnaktį, paskelbus balsavimo rezultatus VRK puslapyje.

ELTA primena, kad prieš penkerius metus EP rinkimus laimėjo Tėvynės Sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD), gavę tris mandatus. Antroje vietoje liko Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP), o treti – Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) – abi partijos gavo po du mandatus.

Tuo metu Liberalų Sąjūdis, Darbo partija, Visuomeninis rinkimų komitetas „Aušros Maldeikienės traukinys“ bei „Valdemaro Tomaševskio blokas“ – Krikščioniškų šeimų sąjungos ir Rusų aljanso koalicija tąkart vykusiuose rinkimuose iškovojo po vieną mandatą.

Lietuvos atstovai į EP renkami iš 14 politinių partijų ir vienos koalicijos.