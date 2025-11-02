Prie Estijos pastebėtas Rusijos laivas su „Wagner“ vėliava

Ministerija socialiniame tinkle X paskelbė nuotrauką ir vaizdo įrašą, kuriuose matyti Rusijos pasienio apsaugos laivas su „Wagner“ vėliava, plaukiantis Narvos upe, skiriančia Estiją ir Rusijos Leningrado sritį.
„Ar „Wagner“ vėl žygiuoja į Maskvą, ar šį kartą pradeda nuo Sankt Peterburgo? Sunku pasakyti. Iš mūsų pusės atrodo, kad jie jau aneksavo Rusijos pasienio apsaugos tarnybą. Kas žino“, – parašė ministerija.
Estijos užsienio reikalų ministerija taip pat pateikė viešą užklausą dėl šio incidento Rusijos užsienio reikalų ministerijai.
