  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Užsienis

Prie Estijos pastebėtas Rusijos laivas su „Wagner“ vėliava

2025-11-02 21:14
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-11-02 21:14

Estijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Narvos upėje pastebėtas Rusijos pasienio apsaugos laivas su Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ vėliava. 

Wagner (nuotr. SCANPIX)

1

Ministerija socialiniame tinkle X paskelbė nuotrauką ir vaizdo įrašą, kuriuose matyti Rusijos pasienio apsaugos laivas su „Wagner“ vėliava, plaukiantis Narvos upe, skiriančia Estiją ir Rusijos Leningrado sritį.

 „Ar „Wagner“ vėl žygiuoja į Maskvą, ar šį kartą pradeda nuo Sankt Peterburgo? Sunku pasakyti. Iš mūsų pusės atrodo, kad jie jau aneksavo Rusijos pasienio apsaugos tarnybą. Kas žino“, – parašė ministerija. 

Estijos užsienio reikalų ministerija taip pat pateikė viešą užklausą dėl šio incidento Rusijos užsienio reikalų ministerijai.

