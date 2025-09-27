Premija už pastojimą viešbutyje? Lenkijos verslininkų pora stoja į kovą su gimstamumo krize

Lenkijos gimstamumo skaičiai jau ilgą laiką vertė politikus sukti galvas, kaip užkirsti kelią demografinei krizei. Pasirodo, versli lenkų pora turi išeitį. V. Grochowskis su žmona paskelbė, jog apdovanos savo svečius ir darbuotojus, jei šie pastos viename iš porai priklausančių viešbučių.
Viešbučių tinklo vadovai siūlo apmokėti vaiko krikštynų šventės išlaidas. Tėvams tereikia pristatyti įrodymą, kad jie buvo apsistoję viename iš „Arche“ tinklo viešbučių bei pateikti vaiko gimimo liudijimą.
Be to, įmonės darbuotojams ir asmenims, įsigijusiems turto iš Grochowskių, bus siūlomos 10 tūkst. zlotų (apie 2350 eurų) piniginės paskatos už kiekvieną vaiką, gimusį per penkerius metus po to, kai jie įsigijo nekilnojamąjį turtą.
„Demografinė padėtis mus sunaikins“
„2026 m. Lenkija gynybai išleis beveik 5 % savo BVP, bet kokia iš to nauda, jei demografinė padėtis mus sunaikins?“,– sakė įmonės direktorius V. Grochowskis.
Šalies gyventojų skaičius, kuris šiuo metu siekia apie 37,5 mln., mažėja jau 12 metų, todėl prognozuotojai įspėja, kad iki 2100 m. jis gali sumažėti perpus.
2024 m. statistika rodo, kad Lenkijoje vidutiniškai gimsta 1,1 kūdikio vienai moteriai, o tai mažiau nei ES vidurkis (1,38). Pasauliniu mastu tik keletas šalių praneša apie dar mažesnis rodiklius, tarp jų Ukraina (1 vaikas vienai moteriai) ir Pietų Korėja (0,7).
Ar finansinės paskatos veiksmingos?
Poros nauja iniciatyva yra viena iš daugelio, kuriomis siekiama spręsti mažo gimstamumo problemą finansinėmis paskatomis. Rinkimų metu, naujasis Lenkijos prezidentas, Karolis Nawrockis siūlė 0 proc. pajamų mokestį tėvams, auginantiems du ar daugiau vaikų, kurių metinės pajamos neviršija 140 tūkst. zlotų (apie 33 tūkst. eurų).
Tą pačią savaitę, kai Grochowskiai paskelbė apie savo iniciatyvą, K. Nawrockio kanceliarijai buvo pateikta peticija, kurioje raginama mokėti mėnesinę išmoką moterims, kurios turi vaikų. Pateiktoje peticijoje prašoma motinoms mokėti 2333 zlotų (apie 550 eurų) per mėnesį už kiekvieną vaiką, o tai prilygsta pusei minimalaus darbo užmokesčio Lenkijoje.
Tiesa, kitos oficialios pastangos skatinti gimstamumą buvo nesėkmingos. Praėjusiais metais Lenkijos valdžia paskelbė, jog jų iniciatyva „800+”, kuri siūlė kas mėnesį mokėti 800 zlotų (apie 190 eurų) už kiekvieną vaiką, buvo nesėkminga.
Manoma, kad didėjantys skurdo rodikliai ir beveik visiškas abortų draudimas yra priežastys, dėl kurių Lenkijos pažanga šioje srityje stringa.
