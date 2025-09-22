Prancūzų dviratininkas skundžia savo sulaikymą Rusijoje

44 metų Sofiane'as Sehili rugsėjo pradžioje buvo sulaikytas prie Rusijos ir Kinijos sienos, kai bandė pasiekti greičiausios kelionės dviračiu iš Lisabonos į Vladivostoką rekordą.
Jis turėjo galiojančią elektroninę vizą, bet, kaip teigiama, bandė kirsti sieną perėjoje, skirtoje tik Rusijos ir Kinijos piliečiams, o paskui – kitoje perėjoje, kur sienos negalima kirsti pėsčiomis, AFP sakė vienas rusų pareigūnas.
Rusijos Primorės krašto teismas nurodė jį laikyti suimtą iki spalio 4 dienos.
S. Sehili advokatė Ala Kušnir pateikė apeliaciją, siekdama, kad kardomasis kalinimas būtų pakeistas priemone, kuriai nereiktų atskyrimo nuo visuomenės, pranešė rusų naujienų agentūra RIA. Iš esmės tai reiškia raginimą paleisti S. Sehili iki teismo.
A. Kušnir AFP patvirtino, kad apskundė savo kliento kalinimą.
„Tyrimas didele dalimi baigtas ir mažai tikėtina, kad paaiškės kokių nors naujų detalių“, – sakė ji.
S. Sehili šiuo metu laikomas tardymo izoliatoriuje Primorėje. Jo sveikata gera, bet dėl kalbos barjero jam sunku bendrauti su pareigūnais, praėjusią savaitę AFP sakė viena su vyriausybe susijusi kalėjimų stebėjimo grupė.
