Prancūzijoje sulaikytas vyras, įtariamas keturių žmonių nužudymu

Kūnai, kai kurie iš jų – iš dalies nuogi, buvo rasti rugpjūčio 13-ąją upėje pietrytiniame Šuazi le Rua priemiestyje. Pravažiuojančio traukinio keleivis pamatė vieną kūną plūduriuojantį upėje, o kiti buvo rasti vėliau.
Įtariamasis buvo sulaikytas trečiadienį.
Prokuratūros pareiškime teigiama, kad įtariamojo tapatybė „neaiški“, tačiau jis yra „apie 20 metų amžiaus benamis“, kurio pilietybė nenustatyta, bet jis – „šiaurės afrikiečio išvaizdos“.
Prokurorai teigė, kad vyras atsisakė atsakyti į klausimus apie žmogžudystes, tačiau tyrėjai nustatė ryšį tarp įtariamojo ir kiekvieno iš keturių žuvusiųjų. Tai – du benamiai 21 metų alžyrietis ir 26 metų tunisietis, taip pat 46 metų prancūzas ir dar vienas 21 metų alžyrietis.
Pasak prokurorų, visi keturi vyrai buvo pastebėti paupio takuose, kur įtariamasis, kaip žinoma, dažnai lankydavosi.
Du kūnai, ištraukti iš upės, buvo iš dalies nuogi. Ant dviejų buvo matyti smaugimo požymių.
Įtariamasis buvo trumpam sulaikytas dar rugpjūčio 5 dieną dėl dokumentų, kurie, kaip paaiškėjo, priklausė vienai iš aukų.
