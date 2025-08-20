Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Prancūzija Netanyahu kaltinimus vadina apgailėtinais

2025-08-20 06:34 / šaltinis: BNS
2025-08-20 06:34

Prancūzija antradienį Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kaltinimą Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui, kad jo siekis pripažinti palestiniečių valstybę prilygsta antisemitizmo kurstymui, pavadino apgailėtinu ir klaidingu.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

0

„Prancūzija „gina ir visada gins savo žydų piliečius“, – pareiškė E. Macrono biuras, pridurdamas, kad B. Netanyahu laiškas su jo kaltinimais „neliks be atsako“.

„Tai rimtumo ir atsakomybės, o ne painiojimo ir manipuliavimo metas“, – pridūrė prezidentūra. 

Praėjusį mėnesį E. Macronas pareiškė, kad Prancūzija oficialiai pripažins Palestinos valstybę per rugsėjį vyksiantį Jungtinių Tautų (JT) susitikimą ir taps pirmąja tai padariusia G-7 (Didžiojo septyneto) šalimi.

Šis žingsnis greitai sulaukė Izraelio priekaišto. E. Macronui išsiųstame laiške, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, B. Netanyahu teigė, kad po šio pranešimo Prancūzijoje sustiprėjo antisemitizmas.

„Jūsų raginimas sukurti palestiniečių valstybę tik kursto šią antisemitinę ugnį. Tai ne diplomatija, tai nuolaidžiavimas. Tai atlygis už „Hamas“ teroro aktus, kuris sustiprina „Hamas“ atsisakymą išlaisvinti įkaitus, drąsina tuos, kurie grasina Prancūzijos žydams, ir kursto neapykantą žydams, dabar siautėjančią jūsų gatvėse“, – parašė laiške B. Netanyahu.

Remiantis AFP duomenimis, bent 145 iš 193 JT narių jau pripažįsta arba planuoja pripažinti Palestinos valstybę, tarp jų ir Prancūzija, 

Prie jų anksčiau rugpjūtį prisijungė Australija, pranešusį apie savo ketinimą rugsėjį pripažinti palestiniečių valstybę. 

„Smurtas prieš (Prancūzijos) žydų bendruomenę yra netoleruotinas“, – pabrėžė Prancūzijos prezidentūra.

„Štai kodėl prezidentas nuo 2017-ųjų, o ypač po 2023-iųjų spalio 7-osios teroristinių išpuolių, sistemingai reikalavo iš visų savo vyriausybių imtis griežčiausių veiksmų prieš antisemitinių veiksmų vykdytojus, be apkaltinamųjų nuosprendžių“, – teigiama jos pranešime.

Prancūzijos Europos reikalų ministras Benjaminas Haddadas atskirai atsakė į B. Netanyahu laišką, kad Prancūzijai „nėra ko mokytis kovos su antisemitizmu srityje“.

Šis „klausimas, kuris nuodija mūsų Europos visuomenes, negali būti išnaudojamas“, pridūrė B. Haddadas. 

Prancūzijoje gyvena didžiausia žydų bendruomenė Europoje.

Prancūzijoje užregistruotų antisemitinių aktų skaičius išaugo nuo 436 2022 metais iki 1 676 2023 metais, o pernai sumažėjo iki 1 570, pranešė Vidaus reikalų ministerija.

