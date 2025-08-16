Kalendorius
Rugpjūčio 16 d., šeštadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Benjaminas Netanyahu yra tapęs „problema“, sako Danijos premjerė

2025-08-16 19:56 / šaltinis: BNS
2025-08-16 19:56

 Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šeštadienį pareiškė, kad Izraelio lyderis Benjaminas Netanyahu yra tapęs „problema“, ir pridūrė, kad, jos šaliai šiuo metu pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai, bandys daryti spaudimą Izraeliui dėl karo Gazos Ruože.

Benjaminas Netanyahu (nuotr. SCANPIX)

 Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen šeštadienį pareiškė, kad Izraelio lyderis Benjaminas Netanyahu yra tapęs „problema“, ir pridūrė, kad, jos šaliai šiuo metu pirmininkaujant Europos Sąjungos (ES) Tarybai, bandys daryti spaudimą Izraeliui dėl karo Gazos Ruože.

REKLAMA
0

„Netanyahu dabar pats yra problema“, – sakė M. Frederiksen interviu dienraščiui „Jyllands-Posten“ ir pridūrė, kad Izraelio vyriausybė eina „per toli“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Centro dešiniųjų lyderė griežtai pasmerkė „absoliučiai siaubingą ir katastrofišką“ humanitarinę padėtį Gazos Ruože ir naują nausėdijų projektą okupuotame Vakarų Krante.

REKLAMA
REKLAMA

„Esame viena iš šalių, norinčių didinti spaudimą Izraeliui, bet dar nesulaukėme ES narių paramos“, – sakė ji.

REKLAMA

M. Frederiksen pridūrė, jog nori apsvarstyti „politinį spaudimą, sankcijas, kurios galbūt būtų taikomos naujakuriams, ministrams ar net visam Izraeliui“. Ji turėjo omenyje sankcijas prekybos ar mokslinių tyrimų srityje.

„Iš anksto nieko neatmetame. Kaip ir Rusijos atveju, mes rengiame sankcijas, kurios, mūsų nuomone, turės didžiausią poveikį“, – pažymėjo M. Frederiksen, kurios šalies nėra tarp valstybių, jau pareiškusių, kad pripažins palestiniečių valstybę.

REKLAMA
REKLAMA

Karą Gazos Ruože sukėlė 2023 metų spalio 7-ąją „Hamas“ surengtas išpuolis prieš Izraelį, per kurį, naujienų agentūros AFP turimais duomenimis, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė daugiau nei 61 430 palestiniečių gyvybes, teigia palestiniečių kovotojų grupuotės valdomo Gazos Ruožo sveikatos ministerija; Jungtinės Tautos (JT) šiuos skaičius laiko patikimais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų