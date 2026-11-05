Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Po skaudaus smūgio rinkimuose Trumpas parodė savo naują pasididžiavimą

2026-11-05 12:36 / šaltinis: ELTA / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-11-05 12:36
Pridėkite kaip šaltinį Google

Respublikonams vis dar bandant atsigauti po skaudaus pralaimėjimo JAV kadencijos vidurio rinkimuose, prezidentas Donaldas Trumpas nutarė parodyti naująją Baltųjų rūmų pokylių salę.

Donaldas Trumpas EPA
GALERIJA (5)

Respublikonams vis dar bandant atsigauti po skaudaus pralaimėjimo JAV kadencijos vidurio rinkimuose, prezidentas Donaldas Trumpas nutarė parodyti naująją Baltųjų rūmų pokylių salę.

REKLAMA
0

„Ji bus ne tik viena didžiausių, bet, manau, ir pati gražiausia pokylių salė visame pasaulyje“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, stovėdamas dar tik statomo pastato karkaso viduje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taip prasidėjo viena keisčiausių D. Trumpo spaudos konferencijų.

Užuot pateikęs oficialų pareiškimą po kadencijos vidurio rinkimų, kaip tai darydavo ankstesni prezidentai, 80 metų D. Trumpas paskelbė atvykęs pasirašyti ant paskutinės plieninės sijos, kuri bus montuojama į jo 400 mln. JAV dolerių vertės pasididžiavimo objekto stogą.

REKLAMA
REKLAMA

Po to jis 16 minučių kalbėjo apie viską – nuo marmuro ir virtuvės išplanavimo iki dronų.

„Dabar įsivaizduokite, kad visos lubos nukabintos sietynais, – svajingai atsiduso buvęs nekilnojamojo turto magnatas, už jo kabant didžiulei JAV vėliavai. – Įsivaizduokite marmurines grindis.“

REKLAMA

Milijardieriaus prezidento monologe nebuvo nė užsiminta apie skaudų smūgį, kurį jam sudavė dėl karo su Iranu ir pragyvenimo išlaidų pykstantys JAV rinkėjai.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Po skaudaus smūgio rinkimuose Trumpas parodė savo naują pasididžiavimą

„Creme de la creme“

Žurnalistams laukiant progos paklausti, kaip D. Trumpas ketina dirbti demokratams perėmus Kongreso kontrolę, prezidentas toliau pasakojo, kaip klasikinės pokylių salės kolonos savo dydžiu pranoks JAV Aukščiausiojo Teismo pastato kolonas.

REKLAMA
REKLAMA

„Jos dabar kalamos iš nuostabaus kalkakmenio ir bus korintinio stiliaus – korintinis stilius laikomas „creme de la creme“ (pačiu geriausiu – red. past.) architektūriniu sprendimu“, – sakė D. Trumpas.

Tada jis vėl ėmė kalbėti apie marmurines grindis. „Marmuro raštas toks, kokio žmonės ieškojo jau 50 metų. Karjero savininkas nenorėjo jo parduoti, bet aš jam patikau“, – gyrėsi jis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ir čia dar nebuvo pabaiga. D. Trumpas taip pat norėjo pakalbėti apie pastato stogą, kuris, pasak jo, galės išlaikyti iki 100 dronų arba kelis sraigtasparnius. Jis dar paminėjo, kad rugsėjį Baltuosiuose rūmuose apsilankęs Kinijos prezidentas Xi Jinpingas žavėjosi šiuo statiniu.

Ar visa tai buvo ženklas, kam D. Trumpas iš tikrųjų ketina skirti laiką per likusius dvejus prezidentavimo metus?

REKLAMA

Panašu, kad taip ir yra – juolab kad tokios kalbos priminė pirmadienį, rinkimų išvakarėse, surengtą D. Trumpo spaudos konferenciją, skirtą atnaujinto Linkolno memorialo atspindžių baseino atidarymui. Kritikai šį renginį vadino visiškai atitrūkusiu nuo realybės.

„Šventės diena“

Vėliau kalbėti eilė atėjo JAV vidaus reikalų sekretoriui Dougui Burgumui.

REKLAMA

„Šiandien, žinoma, yra šventės ir dėkingumo diena“, – sakė D. Burgumas praėjus vos dienai po to, kai demokratai iš respublikonų perėmė tiek Atstovų Rūmų, tiek Senato kontrolę.

Tikrovė galiausiai įsiveržė į statybvietėje vykusią spaudos konferenciją, kai D. Trumpas ėmė atsakinėti į žurnalistų klausimus. Tačiau tie, kurie tikėjosi jam būdingo įniršio protrūkio, turėjo nusivilti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prezidentas rinkimų rezultatus vertino stebėtinai ramiai. Jo nesutrikdė net anksčiau išsakyti viceprezidento J. D. Vance'o žodžiai, kad karas su Iranu buvo „priežastis, dėl kurios pralaimėjome“. Tai atrodė kaip galimas nesutarimas su prezidentu, tuo labiau, kad J. D. Vance'as laikomas tikėtinu kandidatu 2028 m. prezidento rinkimuose.

„Manau, kad tai iš esmės tiesa, nes trumpuoju laikotarpiu dėl to šiek tiek pabrango benzinas“, – sakė D. Trumpas.

REKLAMA

Prezidentas dar atsakė į kelis klausimus apie bendradarbiavimą su demokratais ir perspėjo juos nemėginti trečią kartą surengti jam apkaltos.

„Mūsų šaliai dabar sekasi geriau nei bet kada jos istorijoje“, – pareiškė jis, tačiau staiga nutraukė sakinį ir parodė į lubas.

„Pažiūrėkite, kaip keliama sija“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų