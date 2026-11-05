Po skaudaus smūgio rinkimuose Trumpas parodė savo naują pasididžiavimą

„Ji bus ne tik viena didžiausių, bet, manau, ir pati gražiausia pokylių salė visame pasaulyje“, – žurnalistams sakė D. Trumpas, stovėdamas dar tik statomo pastato karkaso viduje.
Taip prasidėjo viena keisčiausių D. Trumpo spaudos konferencijų.
Užuot pateikęs oficialų pareiškimą po kadencijos vidurio rinkimų, kaip tai darydavo ankstesni prezidentai, 80 metų D. Trumpas paskelbė atvykęs pasirašyti ant paskutinės plieninės sijos, kuri bus montuojama į jo 400 mln. JAV dolerių vertės pasididžiavimo objekto stogą.
Po to jis 16 minučių kalbėjo apie viską – nuo marmuro ir virtuvės išplanavimo iki dronų.
„Dabar įsivaizduokite, kad visos lubos nukabintos sietynais, – svajingai atsiduso buvęs nekilnojamojo turto magnatas, už jo kabant didžiulei JAV vėliavai. – Įsivaizduokite marmurines grindis.“
Milijardieriaus prezidento monologe nebuvo nė užsiminta apie skaudų smūgį, kurį jam sudavė dėl karo su Iranu ir pragyvenimo išlaidų pykstantys JAV rinkėjai.
„Creme de la creme“
Žurnalistams laukiant progos paklausti, kaip D. Trumpas ketina dirbti demokratams perėmus Kongreso kontrolę, prezidentas toliau pasakojo, kaip klasikinės pokylių salės kolonos savo dydžiu pranoks JAV Aukščiausiojo Teismo pastato kolonas.
„Jos dabar kalamos iš nuostabaus kalkakmenio ir bus korintinio stiliaus – korintinis stilius laikomas „creme de la creme“ (pačiu geriausiu – red. past.) architektūriniu sprendimu“, – sakė D. Trumpas.
Tada jis vėl ėmė kalbėti apie marmurines grindis. „Marmuro raštas toks, kokio žmonės ieškojo jau 50 metų. Karjero savininkas nenorėjo jo parduoti, bet aš jam patikau“, – gyrėsi jis.
Ir čia dar nebuvo pabaiga. D. Trumpas taip pat norėjo pakalbėti apie pastato stogą, kuris, pasak jo, galės išlaikyti iki 100 dronų arba kelis sraigtasparnius. Jis dar paminėjo, kad rugsėjį Baltuosiuose rūmuose apsilankęs Kinijos prezidentas Xi Jinpingas žavėjosi šiuo statiniu.
Ar visa tai buvo ženklas, kam D. Trumpas iš tikrųjų ketina skirti laiką per likusius dvejus prezidentavimo metus?
Panašu, kad taip ir yra – juolab kad tokios kalbos priminė pirmadienį, rinkimų išvakarėse, surengtą D. Trumpo spaudos konferenciją, skirtą atnaujinto Linkolno memorialo atspindžių baseino atidarymui. Kritikai šį renginį vadino visiškai atitrūkusiu nuo realybės.
„Šventės diena“
Vėliau kalbėti eilė atėjo JAV vidaus reikalų sekretoriui Dougui Burgumui.
„Šiandien, žinoma, yra šventės ir dėkingumo diena“, – sakė D. Burgumas praėjus vos dienai po to, kai demokratai iš respublikonų perėmė tiek Atstovų Rūmų, tiek Senato kontrolę.
Tikrovė galiausiai įsiveržė į statybvietėje vykusią spaudos konferenciją, kai D. Trumpas ėmė atsakinėti į žurnalistų klausimus. Tačiau tie, kurie tikėjosi jam būdingo įniršio protrūkio, turėjo nusivilti.
Prezidentas rinkimų rezultatus vertino stebėtinai ramiai. Jo nesutrikdė net anksčiau išsakyti viceprezidento J. D. Vance'o žodžiai, kad karas su Iranu buvo „priežastis, dėl kurios pralaimėjome“. Tai atrodė kaip galimas nesutarimas su prezidentu, tuo labiau, kad J. D. Vance'as laikomas tikėtinu kandidatu 2028 m. prezidento rinkimuose.
„Manau, kad tai iš esmės tiesa, nes trumpuoju laikotarpiu dėl to šiek tiek pabrango benzinas“, – sakė D. Trumpas.
Prezidentas dar atsakė į kelis klausimus apie bendradarbiavimą su demokratais ir perspėjo juos nemėginti trečią kartą surengti jam apkaltos.
„Mūsų šaliai dabar sekasi geriau nei bet kada jos istorijoje“, – pareiškė jis, tačiau staiga nutraukė sakinį ir parodė į lubas.
„Pažiūrėkite, kaip keliama sija“, – žurnalistams sakė D. Trumpas.
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